Dự báo thời tiết hôm nay, 31-3: TPHCM và Nam Bộ nắng nóng diện rộng từ 11-15 giờ

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn quốc gia dự báo thời tiết hôm nay (31-3), tại TPHCM và Nam Bộ có mây, ban ngày nắng, có nơi nắng nóng; riêng miền Đông xảy ra nắng nóng trên diện rộng; vài nơi có mưa rào và dông rải rác về cuối ngày, TPHCM không mưa.

Nhiệt độ thấp nhất phổ biến từ 22-25 độ C, cao nhất từ 31-34 độ C; riêng miền Đông dao động 34-36 độ C.

Dự báo thời tiết hôm nay cho thấy TPHCM và Nam Bộ tiếp tục nắng nóng

Theo Đài Khí tượng Thủy văn Nam Bộ, khu vực miền Đông tiếp tục ghi nhận nắng nóng diện rộng, có nơi nắng nóng gay gắt; miền Tây cục bộ có nắng nóng. Nhiệt độ cao nhất phổ biến từ 35-37 độ C, có nơi trên 37 độ C. Độ ẩm thấp, dao động 30-40%, làm gia tăng cảm giác oi bức. Thời gian nắng nóng tập trung từ khoảng 11-15 giờ.

Tại TPHCM, nắng nóng xuất hiện cục bộ, chủ yếu ở khu vực trung tâm và phía Bắc thành phố.

Cơ quan khí tượng cảnh báo, nền nhiệt cao kết hợp độ ẩm thấp làm tăng nguy cơ cháy nổ, hỏa hoạn tại khu dân cư và cháy rừng. Đồng thời, nắng nóng kéo dài có thể gây mất nước, kiệt sức, thậm chí đột quỵ do sốc nhiệt nếu tiếp xúc lâu ngoài trời.

Đáng lưu ý, nhiệt độ dự báo có thể thấp hơn nhiệt độ cảm nhận thực tế từ 2-4 độ C, thậm chí cao hơn, tùy thuộc vào điều kiện bề mặt như bê tông, đường nhựa.

Người dân được khuyến cáo hạn chế ra ngoài trong khung giờ nắng gắt, chủ động bổ sung đủ nước, sử dụng các biện pháp chống nắng, đồng thời tăng cường phòng cháy và bảo vệ sức khỏe, đặc biệt là người già và trẻ nhỏ.