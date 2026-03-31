Dự báo thời tiết hôm nay, 31-3: TPHCM và Nam Bộ nắng nóng diện rộng từ 11-15 giờ

HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thời sự

Dự báo thời tiết hôm nay, 31-3: TPHCM và Nam Bộ nắng nóng diện rộng từ 11-15 giờ

ÁI MY

(NLĐO) - Dự báo thời tiết hôm nay cho thấy TPHCM và Nam Bộ tiếp tục nắng nóng diện rộng; người dân cần chú ý bảo vệ sức khỏe.

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn quốc gia dự báo thời tiết hôm nay (31-3), tại TPHCM và Nam Bộ có mây, ban ngày nắng, có nơi nắng nóng; riêng miền Đông xảy ra nắng nóng trên diện rộng; vài nơi có mưa rào và dông rải rác về cuối ngày, TPHCM không mưa.

Nhiệt độ thấp nhất phổ biến từ 22-25 độ C, cao nhất từ 31-34 độ C; riêng miền Đông dao động 34-36 độ C.

Dự báo thời tiết hôm nay, 31-3: TPHCM và Nam Bộ nắng nóng diện rộng từ 11-15 giờ - Ảnh 1.

Dự báo thời tiết hôm nay cho thấy TPHCM và Nam Bộ tiếp tục nắng nóng

Theo Đài Khí tượng Thủy văn Nam Bộ, khu vực miền Đông tiếp tục ghi nhận nắng nóng diện rộng, có nơi nắng nóng gay gắt; miền Tây cục bộ có nắng nóng. Nhiệt độ cao nhất phổ biến từ 35-37 độ C, có nơi trên 37 độ C. Độ ẩm thấp, dao động 30-40%, làm gia tăng cảm giác oi bức. Thời gian nắng nóng tập trung từ khoảng 11-15 giờ.

Tại TPHCM, nắng nóng xuất hiện cục bộ, chủ yếu ở khu vực trung tâm và phía Bắc thành phố.

Cơ quan khí tượng cảnh báo, nền nhiệt cao kết hợp độ ẩm thấp làm tăng nguy cơ cháy nổ, hỏa hoạn tại khu dân cư và cháy rừng. Đồng thời, nắng nóng kéo dài có thể gây mất nước, kiệt sức, thậm chí đột quỵ do sốc nhiệt nếu tiếp xúc lâu ngoài trời.

Đáng lưu ý, nhiệt độ dự báo có thể thấp hơn nhiệt độ cảm nhận thực tế từ 2-4 độ C, thậm chí cao hơn, tùy thuộc vào điều kiện bề mặt như bê tông, đường nhựa.

Người dân được khuyến cáo hạn chế ra ngoài trong khung giờ nắng gắt, chủ động bổ sung đủ nước, sử dụng các biện pháp chống nắng, đồng thời tăng cường phòng cháy và bảo vệ sức khỏe, đặc biệt là người già và trẻ nhỏ.

- Ảnh 2.

Tin liên quan

Chuyên gia cảnh báo gì về đợt nắng nóng gay gắt diện rộng sắp xảy ra?

Chuyên gia cảnh báo gì về đợt nắng nóng gay gắt diện rộng sắp xảy ra?

(NLĐO) - Dự báo đợt nắng nóng diện rộng gay gắt đầu tiên của mùa Hè năm 2026 sắp xảy ra ở miền Bắc và miền Trung

Nắng nóng diện rộng tại TPHCM và Nam Bộ, có nơi trên 37 độ C

(NLĐO) - TPHCM và Nam Bộ tiếp tục nắng nóng diện rộng, có nơi trên 37 độ C và còn kéo dài trong những ngày tới.

Đợt nắng nóng gay gắt diện rộng đầu tiên trong năm 2026 sắp xuất hiện, khu vực nào chịu ảnh hưởng?

(NLĐO) - Đợt nắng nóng đầu tiên trong năm 2026 dự báo sắp xuất hiện ở miền Bắc và miền Trung vào cuối tháng 3, đầu tháng 4-2026.

dự báo thời tiết hôm nay thời tiết nam bộ thời tiết tphcm nắng nóng diện rộng
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo