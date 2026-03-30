Thời sự

Nắng nóng diện rộng tại TPHCM và Nam Bộ, có nơi trên 37 độ C

ÁI MY

(NLĐO) - TPHCM và Nam Bộ tiếp tục nắng nóng diện rộng, có nơi trên 37 độ C và còn kéo dài trong những ngày tới.

Đài Khí tượng Thủy văn Nam Bộ cho biết nắng nóng đang xảy ra trên diện rộng ở Nam Bộ; dự báo cụ thể như sau:

Trong hai ngày 30 và 31-3, khu vực Nam Bộ tiếp tục xảy ra nắng nóng trên diện rộng. Miền Đông là khu vực chịu ảnh hưởng rõ rệt, có nơi xuất hiện nắng nóng gay gắt; trong khi miền Tây cũng có nắng nóng cục bộ.

Nhiệt độ cao nhất phổ biến từ 35-37 độ C, có nơi trên 37 độ C. Độ ẩm tương đối thấp nhất dao động từ 30-40%. Thời gian nắng nóng tập trung trong khoảng từ 11-16 giờ hằng ngày.

Tại TP HCM, nắng nóng xuất hiện ở khu vực trung tâm và phía bắc thành phố. Nhiệt độ cao nhất từ 35-36 độ C, có ngày vượt 37 độ C; độ ẩm thấp nhất từ 35-40%. Thời gian nắng nóng trong ngày chủ yếu từ 11-15 giờ.

Trong khoảng từ 72 đến 120 giờ tới, nắng nóng tại Nam Bộ được dự báo tiếp tục duy trì trên diện rộng. Miền Đông vẫn là khu vực nắng nóng chủ đạo, có ngày xuất hiện nắng nóng gay gắt; miền Tây có nắng nóng vài nơi. Nhiệt độ cao nhất phổ biến 35-37 độ C, có nơi trên 37 độ C và khả năng kéo dài trong nhiều ngày tới.

Còn TP HCM, nắng nóng tiếp tục duy trì ở khu vực trung tâm và phía bắc, với nền nhiệt phổ biến 35-37 độ C, có ngày trên 37 độ C.

Cơ quan khí tượng cảnh báo, do nền nhiệt cao kết hợp độ ẩm thấp, nguy cơ cháy nổ, hỏa hoạn tại khu dân cư và cháy rừng gia tăng. Đồng thời, nắng nóng kéo dài có thể gây mất nước, kiệt sức, thậm chí đột quỵ do sốc nhiệt nếu tiếp xúc lâu với nhiệt độ cao.

Do đó, người dân nên hạn chế ra ngoài trong giờ nắng gắt, bổ sung đủ nước, sử dụng các biện pháp chống nắng, đồng thời chú ý phòng cháy và bảo vệ sức khỏe, nhất là người già và trẻ nhỏ.

