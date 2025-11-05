Dự báo thời tiết hôm nay, 5-11: TPHCM có mưa rất to

Đợt mưa lớn ở TPHCM ghi nhận lượng mưa cao

TPHCM mưa lớn kéo dài từ tối đến đêm qua 4-11, ngập sâu nhiều nơi

Lượng mưa từ 1 giờ ngày 4-11 đến 1 giờ ngày 5-11 như sau: Nhà Bè 34.4 mm, Thủ Đức 76.4 mm, Dĩ An 105 mm, Hóc Môn 50.8 mm, Cát Lái 88.8 mm, Thuận An 64.2 mm...

Dự báo, từ 7 giờ ngày 5-11 đến 7 giờ ngày 7-11, khu vực có lượng mưa phổ biến 70-120 mm, có nơi trên 130 mm.

Mưa lớn tiếp tục diễn ra trên khu vực, tổng lượng mưa từ 7 giờ ngày 7-11 đến 7 giờ ngày 08-11 phổ biến từ 50-100 mm, có nơi trên 100 mm.

Từ ngày 8-11, mưa giảm dần về cả diện và lượng.

Theo khuyến cáo, cần đề phòng khả năng mưa lớn gây ngập ở các vùng trũng thấp, khu đô thị, công nghiệp, khu vực ven sông và kênh rạch. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.