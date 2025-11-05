Dự báo thời tiết hôm nay, 5-11: TPHCM có mưa rất to

Đài Khí tượng Thuỷ văn Nam Bộ cho biết hôm nay, 5-11, dự báo thời tiết TPHCM và Nam Bộ có mây thay đổi, ngày nắng gián đoạn. Chiều đến tối và đêm có mưa rào nhiều nơi và rải rác có dông, có nơi mưa vừa, mưa to, cục bộ có mưa rất to. Trong cơn dông cần đề phòng lốc, sét, gió giật mạnh.
Nhiệt độ thấp nhất từ 23-26 độ C và cao nhất từ 30-33 độ C.
Hôm nay, mưa sẽ tiếp tục duy trì ở TPHCM và Nam Bộ do khu vực tồn tại hình thái mưa dông, có áp cao lạnh lục địa di chuyển ra phía đông và suy yếu dần. Dải hội tụ nhiệt đới tiếp qua Nam Bộ tục duy trì nối với cơn bão Kalmaegi trên khu vực phía Bắc của quần đảo Pa-la-oan (Philippines). Nhiễu động mực 500mb hoạt động tốt.
Còn trên vùng biển, thời tiết cũng có mưa rào và dông rải rác. Trong cơn dông cần đề phòng lốc xoáy và gió giật mạnh cấp 6-7, cụ thể:
Vùng biển từ Lâm Đồng đến Cà Mau gió đổi hướng cấp 3-4, độ cao sóng từ 1-2 m, biển bình thường, có lúc động trong dông.
Vùng biển Cà Mau - An Giang - Phú Quốc gió Tây Bắc đến Tây cấp 3-4, độ cao sóng từ 0.5- 1.5 m, biển bình thường.
Đợt mưa lớn ở TPHCM ghi nhận lượng mưa cao
Lượng mưa từ 1 giờ ngày 4-11 đến 1 giờ ngày 5-11 như sau: Nhà Bè 34.4 mm, Thủ Đức 76.4 mm, Dĩ An 105 mm, Hóc Môn 50.8 mm, Cát Lái 88.8 mm, Thuận An 64.2 mm...
Dự báo, từ 7 giờ ngày 5-11 đến 7 giờ ngày 7-11, khu vực có lượng mưa phổ biến 70-120 mm, có nơi trên 130 mm.
Mưa lớn tiếp tục diễn ra trên khu vực, tổng lượng mưa từ 7 giờ ngày 7-11 đến 7 giờ ngày 08-11 phổ biến từ 50-100 mm, có nơi trên 100 mm.
Từ ngày 8-11, mưa giảm dần về cả diện và lượng.
Theo khuyến cáo, cần đề phòng khả năng mưa lớn gây ngập ở các vùng trũng thấp, khu đô thị, công nghiệp, khu vực ven sông và kênh rạch. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.
