Dự báo thời tiết hôm nay, 5-11: TPHCM có mưa rất to

HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
ASEAN Cup 2024 Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Euro 2024
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thời sự

Dự báo thời tiết hôm nay, 5-11: TPHCM có mưa rất to

ÁI MY

(NLĐO) - Do có dải hội tụ nhiệt đới nối với cơn bão Kalmaegi, hôm nay, dự báo thời tiết TPHCM và Nam Bộ có mưa rất to, khả năng kéo dài từ chiều đến tối và đêm.

Đài Khí tượng Thuỷ văn Nam Bộ cho biết hôm nay, 5-11, dự báo thời tiết TPHCM và Nam Bộ có mây thay đổi, ngày nắng gián đoạn. Chiều đến tối và đêm có mưa rào nhiều nơi và rải rác có dông, có nơi mưa vừa, mưa to, cục bộ có mưa rất to. Trong cơn dông cần đề phòng lốc, sét, gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất từ 23-26 độ C và cao nhất từ 30-33 độ C.

Dự báo thời tiết hôm nay, 5-11: TPHCM có mưa rất to - Ảnh 1.

Hôm nay, thời tiết TPHCM tiếp tục có mưa kéo dài, khả năng từ chiều đến tối và đêm

Hôm nay, mưa sẽ tiếp tục duy trì ở TPHCM và Nam Bộ do khu vực tồn tại hình thái mưa dông, có áp cao lạnh lục địa di chuyển ra phía đông và suy yếu dần. Dải hội tụ nhiệt đới tiếp qua Nam Bộ tục duy trì nối với cơn bão Kalmaegi trên khu vực phía Bắc của quần đảo Pa-la-oan (Philippines). Nhiễu động mực 500mb hoạt động tốt. 

Còn trên vùng biển, thời tiết cũng có mưa rào và dông rải rác. Trong cơn dông cần đề phòng lốc xoáy và gió giật mạnh cấp 6-7, cụ thể:

Vùng biển từ Lâm Đồng đến Cà Mau gió đổi hướng cấp 3-4, độ cao sóng từ 1-2 m, biển bình thường, có lúc động trong dông. 

Vùng biển Cà Mau - An Giang - Phú Quốc gió Tây Bắc đến Tây cấp 3-4, độ cao sóng từ 0.5- 1.5 m, biển bình thường.

Đợt mưa lớn ở TPHCM ghi nhận lượng mưa cao

- Ảnh 2.

TPHCM mưa lớn kéo dài từ tối đến đêm qua 4-11, ngập sâu nhiều nơi

Lượng mưa từ 1 giờ ngày 4-11 đến 1 giờ ngày 5-11 như sau: Nhà Bè 34.4 mm, Thủ Đức 76.4 mm, Dĩ An 105 mm, Hóc Môn 50.8 mm, Cát Lái 88.8 mm, Thuận An 64.2 mm...

Dự báo, từ 7 giờ ngày 5-11 đến 7 giờ ngày 7-11, khu vực có lượng mưa phổ biến 70-120 mm, có nơi trên 130 mm.

Mưa lớn tiếp tục diễn ra trên khu vực, tổng lượng mưa từ 7 giờ ngày 7-11 đến 7 giờ ngày 08-11 phổ biến từ 50-100 mm, có nơi trên 100 mm.

Từ ngày 8-11, mưa giảm dần về cả diện và lượng.

Theo khuyến cáo, cần đề phòng khả năng mưa lớn gây ngập ở các vùng trũng thấp, khu đô thị, công nghiệp, khu vực ven sông và kênh rạch. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Tin liên quan

Bão Kalmaegi giật cấp 16 vào Biển Đông, ảnh hưởng từ Đà Nẵng đến Khánh Hòa từ đêm 6-11

Bão Kalmaegi giật cấp 16 vào Biển Đông, ảnh hưởng từ Đà Nẵng đến Khánh Hòa từ đêm 6-11

(NLĐO) - Sáng sớm nay 5-11, bão Kalmaegi đã đi vào vùng biển phía Đông khu vực giữa Biển Đông, trở thành cơn bão số 13 trên Biển Đông trong năm 2025.

Trước bão Kalmaegi, hạ thấp mực nước hồ thủy điện ở Đà Nẵng

(NLĐO)- Bộ Nông nghiệp và Môi trường yêu cầu các hồ thủy điện trên lưu vực sông Vu Gia – Thu Bồn vận hành linh hoạt, chủ động đón lũ an toàn.

650 cán bộ, chiến sĩ Vùng Cảnh sát biển 3 sẵn sàng ứng phó bão Kalmaegi

(NLĐO)- Trước diễn biến phức tạp của bão Kalmaegi, Vùng Cảnh sát biển 3 triển khai đồng bộ nhiều biện pháp ứng phó, sẵn sàng cứu hộ, cứu nạn cho người dân.

dự báo thời tiết hôm nay thời tiết nam bộ thời tiết tphcm bão Kalmaegi
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo