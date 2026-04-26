Kinh tế

Nắng nóng đỉnh điểm, người có nhu cầu lắp điện mặt trời đừng bỏ qua điều này kẻo “tiền mất tật mang”

Tin - ảnh: Lê Tỉnh

(NLĐO)- Khi bắt đầu lắp đặt điện mặt trời mái nhà, người dân bắt buộc phải ký kết hợp đồng để có cơ sở pháp lý xử lý nếu xảy ra sự cố.

Trong bối cảnh thời tiết ngày càng nắng nóng và dự báo kéo dài, nhu cầu cao về lắp đặt điện năng lượng mặt trời áp mái để tiết kiệm điện.

Tuy nhiên, nếu không nắm rõ quy định pháp lý, người dân có thể gặp nhiều rủi ro, đặc biệt khi Nghị định số 133/2026/NĐ-CP về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực điện lực sẽ có hiệu lực từ ngày 25-5.

Theo quy định, các hành vi vi phạm trong lĩnh vực điện lực, nhất là liên quan đến năng lượng tái tạo và năng lượng mới, có thể bị xử phạt từ 500.000 đồng đến 100 triệu đồng. Riêng vi phạm về giấy phép hoạt động điện lực có thể bị phạt tới 200 triệu đồng.

Đối với điện mặt trời mái nhà theo hình thức tự sản xuất, tự tiêu thụ, nếu không thực hiện thông báo hoặc vi phạm quy định về đấu nối, đăng ký nguồn điện, mức phạt có thể từ cảnh cáo đến 20 triệu đồng, thậm chí lên tới 100 triệu đồng trong trường hợp nghiêm trọng.

Ngoài tiền phạt, cá nhân và tổ chức vi phạm còn có thể bị tịch thu tang vật, tước quyền sử dụng chứng chỉ hoặc bị đình chỉ hoạt động có thời hạn.

Trao đổi với phóng viên, ông Tô Hữu Quang, Giám đốc dự án Công ty TNHH Win Win Power, cho biết có rất nhiều điều cần lưu ý trong quá trình lắp đặt điện mặt trời mái nhà để hạn chế rủi ro.

Trước hết, người dân cần ký kết hợp đồng rõ ràng với đơn vị thi công. Đây là cơ sở pháp lý quan trọng nhằm bảo vệ quyền lợi trong trường hợp xảy ra tranh chấp hoặc sự cố. Nếu không có hợp đồng, việc yêu cầu bồi thường hoặc bảo hành sẽ gặp nhiều khó khăn.

Nắng nóng 2026 , lắp điện mặt trời cần lưu ý gì để tránh rủi ro tài chính? - Ảnh 1.

Tiếp đó, cần yêu cầu đơn vị lắp đặt cung cấp đầy đủ hồ sơ thiết kế và sơ đồ kỹ thuật. Đây là tài liệu bắt buộc để thực hiện thủ tục thông báo với ngành điện lực, đồng thời phục vụ công tác kiểm tra, nghiệm thu.

Thực tế cho thấy nhiều trường hợp lắp đặt nhưng thiếu bản vẽ kỹ thuật nên không được cơ quan chức năng chấp nhận.

Về thiết bị, người dân cần đặc biệt lưu ý đến chất lượng và nguồn gốc. Hiện trên thị trường có nhiều loại pin năng lượng mặt trời tự đóng, không rõ xuất xứ, không có chứng nhận chất lượng.

Những sản phẩm này không chỉ gây khó khăn khi nghiệm thu mà còn tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn, đặc biệt là cháy nổ.

Ngoài ra, việc lựa chọn hệ thống pin lưu trữ và biến tần cũng cần đảm bảo tính đồng bộ. Mỗi loại biến tần chỉ tương thích với một số dòng pin nhất định, nếu sử dụng không phù hợp sẽ làm giảm hiệu quả vận hành, thậm chí gây hư hỏng hệ thống.

Một yêu cầu quan trọng khác là hoàn thiện thủ tục thông báo theo quy định. Trên thực tế, thủ tục này khá đơn giản và thường được đơn vị thi công hỗ trợ.

"Khi bắt đầu lắp đặt điện mặt trời mái nhà, người dân bắt buộc phải ký hợp đồng rõ ràng để có cơ sở pháp lý xử lý nếu xảy ra sự cố như cháy nổ, hư hỏng, không đúng thỏa thuận ban đầu.

Bên cạnh đó, không nên ham rẻ mà cần tìm hiểu kỹ về chất lượng sản phẩm, như thương hiệu, nguồn gốc xuất xứ và thời gian bảo hành, nhằm đảm bảo hệ thống vận hành hiệu quả, đúng công suất" - ông Tô Hữu Quang chia sẻ.

Gia Lai chấp thuận nhà đầu tư thực hiện 4 dự án điện gió, điện mặt trời

Gia Lai chấp thuận nhà đầu tư thực hiện 4 dự án điện gió, điện mặt trời

(NLĐO) - Tỉnh Gia Lai vừa chấp thuận cho nhà đầu tư thực hiện 4 dự án năng lượng tái tạo với tổng vốn đầu tư gần 5.000 tỉ đồng.

Những lỗi dễ bị phạt khi lắp điện mặt trời mái nhà mà người dân cần biết

(NLĐO) - Ngoài bị phạt tiền, các tổ chức, cá nhân vi phạm còn có thể bị tịch thu tang vật, tước quyền sử dụng chứng chỉ hoặc đình chỉ hoạt động có thời hạn.

Lắp điện mặt trời mái nhà "tự dùng" có đấu nối từ 25-5: Không báo bị phạt thế nào?

(NLĐO) - Lắp điện mặt trời mái nhà tự sản, tự tiêu có đấu nối với hệ thống điện quốc gia mà không thông báo có thể bị phạt tới 20 triệu đồng.

