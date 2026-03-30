Du khách hào hứng với đêm nghệ thuật đặc biệt ở Đà Lạt
Đêm 30-3, tại rạp 3 Tháng 4 (khu Hòa Bình, phường Xuân Hương – Đà Lạt) đã diễn ra chương trình nghệ thuật chào mừng thành công cuộc bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XVI và Đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp, nhiệm kỳ 2026 – 2031 do Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch tỉnh Lâm Đồng tổ chức.
Phải đến 19 giờ 30 chương trình mới diễn ra nhưng từ sớm đã có hàng trăm người dân Đà Lạt và du khách đã đến rạp 3 Tháng 4, trong đó có rất nhiều du khách quốc tế hào hứng tham dự dù phải đứng vì số lượng ghế hạn chế.
Chương trình được chia làm 2 phần gồm "Khát vọng vinh quang" và "Tiếp bước tương lai" với nhiều ca khúc hào hùng, sôi động thu hút sự hưởng ứng nhiệt tình từ đông đảo người dân và du khách.
Theo Tỉnh ủy Lâm Đồng, bám sát chỉ đạo, hướng dẫn của Trung ương, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Lâm Đồng đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt, toàn diện, xuyên suốt đối với công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026 - 2031 trên địa bàn tỉnh.
Cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026 – 2031 trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng có tỉ lệ cử tri tham gia bỏ phiếu bầu ĐBQH khóa XVI và đại biểu HĐND tỉnh đạt 99,82%; bầu đại biểu HĐND xã đạt tỷ lệ 99,35%. Trong 124 xã, phường, đặc khu có 60 đơn vị cấp xã với 1.959 khu vực bỏ phiếu đạt 100% cử tri đi bỏ phiếu.
Cử tri tỉnh Lâm Đồng đã bầu đủ 17/17 đại biểu Quốc hội và 85/85 đại biểu HĐND tỉnh theo ấn định. Cấp xã, đã bầu được 2.943/2.949 đại biểu.
Trong ngày 30-3, 85 đại biểu HĐND tỉnh Lâm Đồng khóa XI, nhiệm kỳ 2026 - 2031 cũng đã bỏ phiếu bầu ra Chủ tịch cùng các Phó chủ tịch HĐND tỉnh Lâm Đồng; bỏ phiếu bầu Chủ tịch và các Phó chủ tịch HĐND tỉnh Lâm Đồng.
Theo đó, ông Lưu Văn Trung, Phó Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch HĐND tỉnh Lâm Đồng khóa X, nhiệm kỳ 2021 - 2026 giữ chức Chủ tịch HĐND tỉnh Lâm Đồng khóa XI, nhiệm kỳ 2026 – 2031 với số phiếu 85/85 phiếu đồng ý, tỉ lệ 100%.
Ông Hồ Văn Mười - Phó Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng, tiếp tục được bầu giữ chức Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng nhiệm kỳ 2026 - 2031 với số phiếu 85/85 phiếu đồng ý, tỉ lệ 100%.
Bình luận (0)