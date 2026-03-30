CLIP: Du khách hào hứng với đêm nghệ thuật đặc biệt ở Đà Lạt

Đêm 30-3, tại rạp 3 Tháng 4 (khu Hòa Bình, phường Xuân Hương – Đà Lạt) đã diễn ra chương trình nghệ thuật chào mừng thành công cuộc bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XVI và Đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp, nhiệm kỳ 2026 – 2031 do Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch tỉnh Lâm Đồng tổ chức.

Phải đến 19 giờ 30 chương trình mới diễn ra nhưng từ sớm đã có hàng trăm người dân Đà Lạt và du khách đã đến rạp 3 Tháng 4, trong đó có rất nhiều du khách quốc tế hào hứng tham dự dù phải đứng vì số lượng ghế hạn chế.

Chương trình nghệ thuật chào mừng thành công cuộc bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XVI và Đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp, nhiệm kỳ 2026 – 2031 được tổ chức tại rạp 3 Tháng 4, khu Hòa Bình thu hút rất đông du khách tham dự.

Chương trình được chia làm 2 phần gồm "Khát vọng vinh quang" và "Tiếp bước tương lai" với nhiều ca khúc hào hùng, sôi động thu hút sự hưởng ứng nhiệt tình từ đông đảo người dân và du khách.

Theo Tỉnh ủy Lâm Đồng, bám sát chỉ đạo, hướng dẫn của Trung ương, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Lâm Đồng đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt, toàn diện, xuyên suốt đối với công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026 - 2031 trên địa bàn tỉnh.

Cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026 – 2031 trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng có tỉ lệ cử tri tham gia bỏ phiếu bầu ĐBQH khóa XVI và đại biểu HĐND tỉnh đạt 99,82%; bầu đại biểu HĐND xã đạt tỷ lệ 99,35%. Trong 124 xã, phường, đặc khu có 60 đơn vị cấp xã với 1.959 khu vực bỏ phiếu đạt 100% cử tri đi bỏ phiếu.

Cử tri tỉnh Lâm Đồng đã bầu đủ 17/17 đại biểu Quốc hội và 85/85 đại biểu HĐND tỉnh theo ấn định. Cấp xã, đã bầu được 2.943/2.949 đại biểu.

Ông Đinh Văn Tuấn, Phó Chủ tịch UBND tỉnh cùng với lãnh đạo Sở Văn hoá, thể thao và Du lịch tỉnh Lâm Đồng chụp ảnh lưu niệm với các ca sĩ, vũ công biểu diễn tại chương trình.

Chương trình nghệ thuật có nhiều tiết mục hào hùng kết hợp với các màn vũ đạo sôi động, đẹp mắt

Nhiều du khách quốc tế hào hứng theo dõi chương trình nghệ thuật đặc biệt này.

Khá đông người dân và du khách ghi lại hình ảnh của chương trình.

Một du khách ghi lại tiết mục sôi động của chương trình khi đến du lịch Đà Lạt.