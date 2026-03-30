HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thời sự

Du khách hào hứng với đêm nghệ thuật đặc biệt ở Đà Lạt

Trường Nguyên

(NLĐO) - Rất đông du khách trong nước và quốc tế tham dự chương trình nghệ thuật đặc biệt tổ chức tại khu Hoà Bình, phường Xuân Hương - Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng.

Đêm 30-3, tại rạp 3 Tháng 4 (khu Hòa Bình, phường Xuân Hương – Đà Lạt) đã diễn ra chương trình nghệ thuật chào mừng thành công cuộc bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XVI và Đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp, nhiệm kỳ 2026 – 2031 do Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch tỉnh Lâm Đồng tổ chức.

Phải đến 19 giờ 30 chương trình mới diễn ra nhưng từ sớm đã có hàng trăm người dân Đà Lạt và du khách đã đến rạp 3 Tháng 4, trong đó có rất nhiều du khách quốc tế hào hứng tham dự dù phải đứng vì số lượng ghế hạn chế.

Du khách hào hứng với đêm nghệ thuật đặc biệt ở Đà Lạt - Ảnh 1.

Chương trình nghệ thuật chào mừng thành công cuộc bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XVI và Đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp, nhiệm kỳ 2026 – 2031 được tổ chức tại rạp 3 Tháng 4, khu Hòa Bình thu hút rất đông du khách tham dự.

Chương trình được chia làm 2 phần gồm "Khát vọng vinh quang" và "Tiếp bước tương lai" với nhiều ca khúc hào hùng, sôi động thu hút sự hưởng ứng nhiệt tình từ đông đảo người dân và du khách.

Theo Tỉnh ủy Lâm Đồng, bám sát chỉ đạo, hướng dẫn của Trung ương, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Lâm Đồng đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt, toàn diện, xuyên suốt đối với công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026 - 2031 trên địa bàn tỉnh.

Cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026 – 2031 trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng có tỉ lệ cử tri tham gia bỏ phiếu bầu ĐBQH khóa XVI và đại biểu HĐND tỉnh đạt 99,82%; bầu đại biểu HĐND xã đạt tỷ lệ 99,35%. Trong 124 xã, phường, đặc khu có 60 đơn vị cấp xã với 1.959 khu vực bỏ phiếu đạt 100% cử tri đi bỏ phiếu.

Cử tri tỉnh Lâm Đồng đã bầu đủ 17/17 đại biểu Quốc hội và 85/85 đại biểu HĐND tỉnh theo ấn định. Cấp xã, đã bầu được 2.943/2.949 đại biểu.

Du khách hào hứng với đêm nghệ thuật đặc biệt ở Đà Lạt - Ảnh 2.

Ông Đinh Văn Tuấn, Phó Chủ tịch UBND tỉnh cùng với lãnh đạo Sở Văn hoá, thể thao và Du lịch tỉnh Lâm Đồng chụp ảnh lưu niệm với các ca sĩ, vũ công biểu diễn tại chương trình.

Du khách hào hứng với đêm nghệ thuật đặc biệt ở Đà Lạt - Ảnh 3.

Du khách hào hứng với đêm nghệ thuật đặc biệt ở Đà Lạt - Ảnh 4.

Chương trình nghệ thuật có nhiều tiết mục hào hùng kết hợp với các màn vũ đạo sôi động, đẹp mắt

Du khách hào hứng với đêm nghệ thuật đặc biệt ở Đà Lạt - Ảnh 5.

Nhiều du khách quốc tế hào hứng theo dõi chương trình nghệ thuật đặc biệt này.

Du khách hào hứng với đêm nghệ thuật đặc biệt ở Đà Lạt - Ảnh 6.

Khá đông người dân và du khách ghi lại hình ảnh của chương trình.

Du khách hào hứng với đêm nghệ thuật đặc biệt ở Đà Lạt - Ảnh 7.

Một du khách ghi lại tiết mục sôi động của chương trình khi đến du lịch Đà Lạt.

Trong ngày 30-3, 85 đại biểu HĐND tỉnh Lâm Đồng khóa XI, nhiệm kỳ 2026 - 2031 cũng đã bỏ phiếu bầu ra Chủ tịch cùng các Phó chủ tịch HĐND tỉnh Lâm Đồng; bỏ phiếu bầu Chủ tịch và các Phó chủ tịch HĐND tỉnh Lâm Đồng.

Theo đó, ông Lưu Văn Trung, Phó Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch HĐND tỉnh Lâm Đồng khóa X, nhiệm kỳ 2021 - 2026 giữ chức Chủ tịch HĐND tỉnh Lâm Đồng khóa XI, nhiệm kỳ 2026 – 2031 với số phiếu 85/85 phiếu đồng ý, tỉ lệ 100%.

Ông Hồ Văn Mười - Phó Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng, tiếp tục được bầu giữ chức Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng nhiệm kỳ 2026 - 2031 với số phiếu 85/85 phiếu đồng ý, tỉ lệ 100%.

Lâm Đồng Đà Lạt bầu cử Quốc hội du khách Đà Lạt phường Xuân Hương - Đà Lạt
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo