DU LỊCH BỘI THU DỊP NGHỈ LỄ (*): Kinh nghiệm từ cơ cấu ngày nghỉ

Số liệu của Trung tâm Thông tin Du lịch, Cục Du lịch quốc gia Việt Nam cho thấy trong 2 kỳ nghỉ liên tiếp là dịp Giỗ Tổ Hùng Vương và lễ 30-4, 1-5, ngành du lịch Việt Nam ước phục vụ khoảng 12 triệu lượt khách, tăng 14,2% so với cùng kỳ năm ngoái. Công suất phòng bình quân tại các cơ sở lưu trú trên cả nước đạt khoảng 70%; một số trung tâm du lịch và khu vực ven biển đạt trên 80%.

Cá nhân hóa dịch vụ ngày càng rõ nét

Trong đó, Ninh Bình ước đón trên 2,37 triệu lượt khách, tổng thu từ khách du lịch ước đạt 3.569 tỉ đồng. TP HCM ước đón 1,69 triệu lượt khách, tổng thu ước đạt 8.700 tỉ đồng. Khánh Hòa ước đón trên 1,5 triệu lượt khách, tổng thu đạt hơn 2.638 tỉ đồng. Các địa phương khác như Đà Nẵng, Hải Phòng, Hà Nội, Quảng Ninh cũng đều đón trên 1 triệu lượt khách trong nước và quốc tế, doanh thu đạt hàng ngàn tỉ đồng.

Theo Cục Du lịch quốc gia Việt Nam, dịp nghỉ lễ Giỗ Tổ kéo dài 3 ngày và dịp 30-4, 1-5 kéo dài 4 ngày diễn ra liền kề đã giúp xu hướng du lịch phân bổ theo từng đợt, thay vì tập trung cao điểm trong một khoảng thời gian ngắn.

Một số địa phương như Hà Nội, Quảng Trị đưa vào hoạt động một số điểm đến mới, góp phần điều tiết dòng khách thay vì tập trung quá nhiều vào khu vực trung tâm. Qua đó giúp các địa phương giảm áp lực tại các điểm đến, chủ động điều tiết và nâng cao chất lượng phục vụ.

Ngoài ra, xu hướng chủ đạo trong kỳ nghỉ lễ năm vừa qua là du khách ưu tiên kỳ nghỉ ngắn với những hành trình trải nghiệm vừa bảo đảm tính tiện lợi, vừa mang lại sự thoải mái. Nhóm khách gia đình và nhóm nhỏ tăng mạnh, kéo theo nhu cầu cá nhân hóa dịch vụ ngày càng rõ nét.

Theo các chuyên gia, ngành du lịch cần quy hoạch lại không gian điểm đến, phát triển các điểm du lịch vệ tinh quanh khu vực nổi tiếng nhằm kéo giãn dòng khách, hạn chế quá tải. Ảnh: LAM GIANG - Đồ họa AI: VIẾT VINH

Bà Trần Thị Bảo Thu, Giám đốc truyền thông Công ty Lữ hành Vietluxtour, cho biết doanh nghiệp ghi nhận 2 kỳ nghỉ lễ vừa qua có tín hiệu khá tích cực nhưng việc mua tour của khách đã thực tế hơn trước rất nhiều. Khách vẫn có nhu cầu du lịch nhưng không còn đặt theo tâm lý "bằng mọi giá" mà cân nhắc kỹ hơn về lịch trình, chi phí, chất lượng dịch vụ và mức độ phù hợp với kỳ nghỉ.

Lượng khách tại Vietluxtour trong kỳ lễ vừa qua tăng khoảng 12%-15% so với cùng kỳ năm 2025. Đặc biệt, các dòng tour nước ngoài đến những thị trường miễn thị thực hoặc thủ tục đơn giản như Thái Lan, Singapore và các tuyến Đông Bắc Á (Hàn Quốc, Nhật Bản) từ sớm đã đạt tỉ lệ lấp đầy gần như 100%.

"Từ kết quả mùa lễ, Vietluxtour có cơ sở để kỳ vọng mùa hè 2026 sẽ tiếp tục là giai đoạn cao điểm tích cực của thị trường du lịch. Tuy nhiên, tăng trưởng mùa hè năm nay không chỉ đến từ số lượng khách hay cuộc đua về giá mà quan trọng là giữ được sự cân bằng giữa giá hợp lý, chất lượng dịch vụ và trải nghiệm khác biệt, qua đó nâng cao khả năng quay trở lại của khách" - bà Bảo Thu nói.

Kéo giãn khách, xóa dần tính mùa vụ

Một diễn biến đáng chú ý, theo ông Nguyễn Minh Mẫn, Phó Tổng Giám đốc Công ty VinaGroup Travel, là nhu cầu du lịch tự túc của khách lên ngôi, đang đặt ra áp lực không nhỏ cho các đơn vị lữ hành. Khách đông, các điểm đến nổi tiếng hoặc điểm đến biển chật kín nhưng có tới 60%-70% là khách đi tự túc. Họ không theo tour trọn gói mà tự đặt vé máy bay, phòng khách sạn và dịch vụ tại điểm đến.

"Kỳ nghỉ lễ dài đang trở thành "thời gian vàng" để các nhà cung cấp dịch vụ (vận chuyển, lưu trú, giải trí) tăng cường số lượng, nâng cao chất lượng, chủ động truyền thông để tiếp cận đúng đối tượng khách hàng. Tour du lịch trọn gói chỉ phát huy mạnh vào các mùa cao điểm như hè, xuân, thu với nhóm khách gia đình hoặc doanh nghiệp có nhu cầu tương đồng. Do đó, sản phẩm tour cũng cần thích nghi, không còn mang tính đại trà mà phải có dấu ấn riêng, gắn với chất lượng và uy tín" - ông Mẫn nhận định.

Một thực tế được nhiều doanh nghiệp nhìn nhận là du lịch Việt Nam thường tập trung đông khách vào những dịp lễ lớn và tại một số điểm đến nổi bật. Tính mùa vụ khiến ngành du lịch lúc quá tải, lúc lại đìu hiu, ảnh hưởng đến hiệu quả kinh doanh và mục tiêu phát triển bền vững. Điều này cũng kéo theo nhiều hệ lụy như mất cân đối trong chuỗi cung ứng dịch vụ và tác động tiêu cực đến môi trường du lịch địa phương.

Theo ông Trần Tường Huy, Phó Viện trưởng Viện Nghiên cứu Du lịch Xã hội, tính mùa vụ còn khiến trải nghiệm du khách bị ảnh hưởng. Nhiều người phải chen lấn, xếp hàng dài, khó tiếp cận điểm tham quan, đặc biệt là tình trạng ùn tắc giao thông và chi phí tăng cao.

Để khắc phục, theo ông, ngành du lịch cần quy hoạch lại không gian điểm đến, phát triển các điểm du lịch vệ tinh quanh khu vực nổi tiếng nhằm kéo giãn dòng khách, hạn chế quá tải. Đồng thời, cần nghiên cứu áp dụng cơ chế kiểm soát lượng khách tối đa tại từng điểm đến theo từng thời điểm, tương tự các quốc gia có ngành du lịch phát triển.

Các địa phương cũng cần đa dạng hóa sản phẩm, xây dựng chính sách giá linh hoạt theo mùa để khuyến khích du khách đi vào mùa thấp điểm hoặc giai đoạn trước - sau lễ. "Trong bối cảnh du lịch Việt Nam đang chuyển từ tư duy "đi cho biết" sang "trải nghiệm", đây là cơ hội để từng bước xóa bỏ tính mùa vụ bằng các sản phẩm có chiều sâu, đổi mới cách xúc tiến, đầu tư bền vững, phân bổ lại dòng khách và tận dụng xu hướng mới. Đây không còn là lựa chọn mà là con đường tất yếu để phát triển bền vững" - ông Huy nhấn mạnh.

Chuyển sang tư duy đi du lịch vì nhu cầu Ông Nguyễn Trần Hoàng Phương, Giám đốc Công ty Golden Smile Travel, cho rằng yếu tố then chốt để du lịch phát triển bền vững không chỉ nằm ở các kỳ nghỉ dài mang tính thời điểm mà quan trọng là chất lượng sản phẩm và dịch vụ. Du lịch cần chuyển từ "đi vì rảnh" sang "đi vì nhu cầu", nhất là với các sản phẩm ngắn ngày (3-5 ngày); đa dạng trải nghiệm như nghỉ dưỡng, ẩm thực, văn hóa, sức khỏe... Với các kỳ nghỉ dài, nếu có thể kéo giãn thời gian cao điểm thành "mùa du lịch" với loạt chương trình trước - trong - sau lễ sẽ giúp giảm áp lực quá tải, tạo dòng khách ổn định hơn. Đơn cử, Phú Quốc đang trở thành điểm đến hấp dẫn, thúc đẩy du khách đi vì nhu cầu và có thể lựa chọn lưu trú 2-3 hoặc 4-5 ngày khi điểm đến này ngày càng được đầu tư về sản phẩm và chất lượng dịch vụ. "Xu hướng cá nhân hóa sản phẩm theo từng nhóm khách là tất yếu, buộc các doanh nghiệp lữ hành phải xây dựng tour khác biệt; đồng thời mỗi điểm đến cần chuẩn hóa chất lượng dịch vụ để tăng tỉ lệ khách quay lại. Nếu xây dựng được trung tâm điều phối điểm đến nhằm kết nối lưu trú, vận chuyển và tham quan để kiểm soát sức chứa, phân luồng khách, điều tiết giá linh hoạt và nâng cao tính minh bạch thị trường thì sẽ góp phần thúc đẩy du lịch phát triển bền vững hơn" - ông Phương nói.

(*) Xem Báo Người Lao Động từ số ra ngày 4-5