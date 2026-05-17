Giáo dục Sau bục giảng

Đưa dữ liệu bệnh viện và AI vào giảng đường

Huế Xuân - Vân Nhi

(NLĐO) - 124 công trình nghiên cứu tại Hội nghị Khoa học Tuổi trẻ lần II tập trung dữ liệu bệnh viện, AI và chuyển đổi số phục vụ thực tiễn

Ngày 17-5, Trường ĐH Quốc tế Hồng Bàng tổ chức Hội nghị Khoa học Tuổi trẻ lần II tại TPHCM, quy tụ hơn 300 nhà khoa học trẻ, giảng viên, nghiên cứu sinh, học viên cao học và sinh viên tham gia với 124 công trình nghiên cứu thuộc nhiều lĩnh vực khác nhau.

Nhiều nghiên cứu tại hội nghị không còn dừng ở bài tập học thuật mà hướng đến giải quyết các vấn đề thực tiễn trong y tế, giáo dục và quản trị bằng dữ liệu bệnh viện, trí tuệ nhân tạo (AI) và chuyển đổi số.

Điểm đáng chú ý của hội nghị năm nay là sự xuất hiện của các đề tài dựa trên dữ liệu lâm sàng, hồ sơ điều trị, khảo sát người bệnh và các bài toán quản lý y tế.

Đưa dữ liệu bệnh viện và AI vào giảng đường - Ảnh 1.

Sinh viên Trường ĐH Quốc tế Hồng Bàng tham gia trình bày nhiều nội dung gắn với thực tiễn

Trong lĩnh vực y học, các báo cáo tập trung vào nhiều vấn đề cụ thể như thai ngoài tử cung, xuất huyết tiêu hóa dưới ở trẻ em, chất lượng sống sau phẫu thuật ung thư bàng quang, điều trị huyết khối tĩnh mạch sâu chi dưới, ung thư nội mạc tử cung ở phụ nữ dưới 40 tuổi, hen phế quản ở trẻ nhỏ và phục hồi chức năng sau đột quỵ.

Theo ban tổ chức, điểm chung của các nghiên cứu là đặt dữ liệu trong bối cảnh người bệnh, bệnh viện và quyết định điều trị thực tế. Việc tiếp cận dữ liệu lâm sàng từ sớm giúp sinh viên rút ngắn khoảng cách giữa kiến thức trên giảng đường và môi trường nghề nghiệp.

Ở nhóm y tế công cộng, một số đề tài khai thác dữ liệu lớn trong quản lý điều trị, chi phí y tế và kê đơn ngoại trú với quy mô khảo sát lên đến hàng chục nghìn hồ sơ và đơn thuốc.

PGS.TS.DS Nguyễn Thị Thu Thủy, Phó Hiệu trưởng Trường ĐH Quốc tế Hồng Bàng, cho rằng việc nuôi dưỡng tinh thần nghiên cứu khoa học cho thế hệ trẻ là sứ mệnh quan trọng của giáo dục đại học, nhất là trong bối cảnh khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo ngày càng giữ vai trò lớn trong xã hội.

Bên cạnh khoa học sức khỏe, AI, dữ liệu và chuyển đổi số cũng là những chủ đề được nhiều nhóm nghiên cứu quan tâm. Một số báo cáo đề cập việc ứng dụng AI trong giáo dục, logistics, thương mại điện tử và quản trị.

Trưởng thành để sống có trách nhiệm

(NLĐO) - Chương trình Tri ân - Trưởng thành tại Trường THPT Nguyễn Thị Minh Khai để lại nhiều cảm xúc cho học sinh cuối cấp trước kỳ thi tốt nghiệp

ĐHQG TPHCM công bố chiến lược khoa học, công nghệ đến 2030

(NLĐO)- ĐHQG TPHCM công bố chiến lược khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo giai đoạn 2026–2030, ưu tiên trí tuệ nhân tạo, bán dẫn... mang tầm quốc gia.

Chỉ 38% doanh nghiệp tuyển thêm, sinh viên cạnh tranh xin việc

(NLĐO) - Hơn 45% lao động không muốn chuyển việc trong khi nhu cầu tuyển dụng của doanh nghiệp đang thu hẹp, khiến thị trường lao động ngày càng cạnh tranh.

