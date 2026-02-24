Đưa trái tim từ Hà Nội vào TPHCM hồi sinh cho bệnh nhi 11 tuổi

HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Sức khỏe

Đưa trái tim từ Hà Nội vào TPHCM hồi sinh cho bệnh nhi 11 tuổi

Tin-ảnh: Hồng Đào

(NLĐO) - Tính đến nay, Bệnh viện Đại học Y Dược TPHCM đã thực hiện tổng cộng 214 ca ghép tạng, trong đó 97 ca ghép thận, 108 ca ghép gan và 9 ca ghép tim.

Ngày 24-2, Bệnh viện Đại học Y Dược TPHCM cho hay rạng sáng mùng 7 Tết Bính Ngọ 2026 (ngày 23-2), bệnh viện thực hiện thành công ca ghép tim thứ 9 từ người hiến chết não, kịp thời cứu sống một bệnh nhi 11 tuổi bị suy tim giai đoạn cuối. 

Ca ghép được triển khai khẩn cấp xuyên đêm, trong bối cảnh nhiều nhân viên y tế vừa trở lại thành phố sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán.

Trái tim đi từ Bắc vào Nam hồi sinh cho bệnh nhi 11 tuổi - Ảnh 1.

CSGT TPHCM hỗ trợ dẫn đường, bảo đảm quá trình vận chuyển tạng được diễn ra nhanh chóng và an toàn

16 giờ chiều mùng 6 Tết, Bệnh viện Đại học Y Dược TPHCM nhận được thông tin từ Trung tâm Điều phối ghép tạng quốc gia về một nguồn tim hiến phù hợp tại Bệnh viện Bạch Mai (Hà Nội). Theo đánh giá chuyên môn, tình trạng người hiến tạng không ổn định, nếu kéo dài thời gian hồi sức chết não có thể ảnh hưởng đến chất lượng tạng. Thời gian dành cho việc tiếp nhận và vận chuyển tạng vì vậy vô cùng gấp rút.

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, Ban Giám đốc bệnh viện đã kích hoạt quy trình ghép tim khẩn cấp. Chỉ trong hơn một giờ, ê-kíp gồm phẫu thuật viên tim mạch, bác sĩ gây mê hồi sức, điều dưỡng và kỹ thuật viên đã tập trung đầy đủ, kịp thời di chuyển ra Hà Nội trên chuyến bay gần nhất. Nhiều nhân viên y tế đã chủ động quay trở lại bệnh viện khi nhận lệnh điều động.

TIN LIÊN QUAN

Tim hiến được vận chuyển về TPHCM lúc 3 giờ 45 sáng mùng 7 Tết. Ca phẫu thuật ghép tim được tiến hành ngay sau đó trong điều kiện kiểm soát nghiêm ngặt về chuyên môn. 

Đến khoảng 4 giờ 45 phút, trái tim mới đã đập trở lại trong lồng ngực người nhận với những nhịp đập đầu tiên mạnh mẽ và đều đặn. Diễn tiến sau ghép ban đầu thuận lợi, huyết động ổn định, bệnh nhi tiếp tục được theo dõi sát tại Khoa Hồi sức.

Trái tim đi từ Bắc vào Nam hồi sinh cho bệnh nhi 11 tuổi - Ảnh 2.

Ê-kíp xử lý tạng hiến theo quy trình nghiêm ngặt trước khi đưa vào ghép cho người nhận

GS-TS-BS Nguyễn Hoàng Định - Phó Giám đốc Bệnh viện Đại học Y Dược TPHCM, Trưởng ê-kíp ghép tim, phẫu thuật viên chính - cho biết chỉ trong vòng một tuần, ngay trước và sau Tết, bệnh viện đã thực hiện liên tiếp hai ca ghép tim. 

Bệnh viện Đại học Y Dược TPHCM trân trọng tri ân nghĩa cử cao đẹp của người hiến và gia đình. Quyết định nhân văn này đã góp phần mang lại sự sống cho người bệnh, đồng thời lan tỏa thông điệp về ý nghĩa của việc hiến tặng mô, tạng trong cộng đồng.

Thực hiện 214 ca ghép tạng

Tính đến nay, Bệnh viện Đại học Y Dược TPHCM đã thực hiện tổng cộng 214 ca ghép tạng, bao gồm 97 ca ghép thận, 108 ca ghép gan và 9 ca ghép tim. Trong thời gian tới, bệnh viện tiếp tục tăng cường phối hợp với Trung tâm Điều phối ghép tạng quốc gia và các cơ sở y tế trên toàn quốc nhằm rút ngắn thời gian vận chuyển, tối ưu hóa kết quả điều trị và mở rộng cơ hội sống cho người bệnh suy tạng giai đoạn cuối.


Tin liên quan

Ca ghép tim xuyên đêm cứu thiếu niên 15 tuổi tại Bệnh viện Đại học Y Dược TPHCM

Ca ghép tim xuyên đêm cứu thiếu niên 15 tuổi tại Bệnh viện Đại học Y Dược TPHCM

(NLĐO) - Bệnh nhân được chuyển đến Bệnh viện Đại học Y Dược TPHCM trong tình trạng suy tim giai đoạn cuối, tim gần như không còn khả năng co bóp

Hai bệnh viện lớn ở TPHCM hợp tác triển khai ghép tim cho trẻ em

(NLĐO)- Hai bệnh viện này kỳ vọng triển khai nhiều hoạt động hợp tác trong ghép tim, chăm sóc và điều trị bệnh tim nặng ở trẻ em.

Người đưa Việt Nam lên bản đồ ghép tim thế giới

Với đôi tay tài hoa, GS-TS-BS Bùi Đức Phú đã góp phần đưa nền y học nước nhà lên tầm cao mới, đặc biệt là ghép tim, ghép tạng

tiếp nhận thông tin ca phẫu thuật nhân viên y tế đại học y dược ghép tim
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo