HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Góc nhìn

Dựa vào và gìn giữ niềm tin

Quan Hà

Khi công lý được thực thi tới nơi tới chốn, người dân càng tin tưởng hệ thống pháp luật, từ đó tạo nên sự ổn định xã hội và thịnh vượng cho quốc gia, dân tộc

Kết quả điều tra bước đầu của hàng loạt vụ án, vụ việc mà dư luận đang rất quan tâm đã được Bộ Công an thông tin tại cuộc họp báo công tác năm 2025 vào chiều 15-12 ở Hà Nội.

Lùm xùm mới nhất là dự án "Nuôi em", bị nhiều nhà hảo tâm nghi ngờ có khuất tất tài chính và kiến nghị cơ quan công an vào cuộc điều tra. Đại diện Bộ Công an cho hay bộ đã chủ động chỉ đạo công an toàn quốc, trong đó có 13 tỉnh triển khai dự án "Nuôi em", khẩn trương, quyết liệt rà soát để sớm làm rõ.

Trước nay, có không ít dự án từ thiện do cá nhân hoặc nhóm cá nhân sáng lập, vận hành đã bị điều tiếng vì thiếu minh bạch tiền bạc. Không riêng "Nuôi em", bất cứ dự án nào nhân danh từ thiện để trục lợi nguồn lực xã hội hóa đều phải bị lôi ra ánh sáng, nghiêm trị các cá nhân vi phạm pháp luật, qua đó trả lại quyền thụ hưởng chính đáng cho các nhóm công dân yếu thế, củng cố niềm tin trong cộng đồng và góp phần xây dựng xã hội văn minh.

Thực tế cho thấy, trong cuộc sống, lòng tin là cơ sở, là giềng mối chính yếu quyết định lối hành xử, hành động của con người. Pháp luật là "chỗ dựa cuối cùng" người ta cần đến chỉ khi gặp chuyện, chẳng hạn bị lừa đảo, chiếm đoạt… Sống với nhau dựa trên niềm tin, sẽ không tránh được trường hợp niềm tin bị lợi dụng. Dự án "Nuôi em" - với nhà hảo tâm khắp nơi đã tin tưởng đóng góp tiền từ thiện - cũng có thể sẽ là một trường hợp như vậy!

Trước đó, biết bao quý bà, quý cô đã bỏ bạc triệu mua mỹ phẩm dỏm do vợ chồng nhà Mailisa buôn lậu, lừa dối khách hàng. Tương tự là trường hợp của Công ty CP Dược phẩm Hoàng Hường, ngoài việc khởi tố để điều tra vi phạm về kế toán/ thuế, Bộ Công an cho biết đang mở rộng điều tra các hành vi vi phạm khác, như buôn lậu, sản xuất, buôn bán hàng giả. Hệ sinh thái sản phẩm của những thương hiệu như Mailisa hay Hoàng Hường rất lớn, bao năm qua đã bán ra thị trường lượng mỹ phẩm, thực phẩm chức năng, sản phẩm làm đẹp nhiều khủng khiếp, lợi nhuận vô kể. Ngoài ra, cần phải đưa vào tầm ngắm những thẩm mỹ viện có nhập khẩu hoặc tự "bào chế" mỹ phẩm, thực phẩm chức năng và livestream bán hàng ì xèo trên mạng lâu nay, để không bỏ lọt những trường hợp vi phạm pháp luật tương tự. Không ai được phép vượt qua lằn ranh pháp luật, lợi dụng lòng tin của người tiêu dùng để ung dung thu lợi bất chính và đẩy rủi ro sức khỏe, tính mạng về phía chính những "thượng đế" của mình!

Người dân đang đặt niềm tin rất lớn vào các cơ quan pháp luật khi hàng loạt vụ trọng án được đưa ra xét xử (như vụ án các cựu Bí thư Tỉnh ủy Vĩnh Phúc cũ tham nhũng), hoặc hoàn tất điều tra, đề nghị truy tố với tinh thần "không có vùng cấm" (như vụ án nhận hối lộ tại Cục An toàn thực phẩm - Bộ Y tế), mới nhất là vụ án ăn chặn tiền thù lao Sự kiện A80 của sinh viên xảy ra tại Trường Cao đẳng Du lịch Hà Nội - hiệu trưởng và 2 đồng phạm đã bị khởi tố.

Khi công lý được thực thi tới nơi tới chốn, người dân càng tin tưởng vào hệ thống pháp luật, từ đó tạo nên sự ổn định xã hội và thịnh vượng cho quốc gia, dân tộc. 

Tin liên quan

MoMo lên tiếng về công việc của ông Hoàng Hoa Trung liên quan dự án "Nuôi em"

MoMo lên tiếng về công việc của ông Hoàng Hoa Trung liên quan dự án "Nuôi em"

(NLĐO) - MoMo cam kết sẽ hợp tác đầy đủ trong trường hợp cơ quan có thẩm quyền có yêu cầu liên quan đến vụ việc.

Bộ Công an thông tin về việc điều tra vụ "Nuôi em"

(NLĐO)- Cục Cảnh sát hình sự (Bộ Công an) đã và đang phối hợp với các địa phương có dự án "Nuôi em" trên địa bàn 13 tỉnh, thành để điều tra làm rõ.

Một phường ở TPHCM yêu cầu rà soát liên quan đến dự án "Nuôi em"

(NLĐO) - Ban điều hành khu phố cùng tổ cảnh sát khu vực thuộc phường An Phú, TPHCM rà soát liên quan đến dự án thiện nguyện "Nuôi em" trên địa bàn quản lý

Bộ Công an nhà hảo tâm vi phạm pháp luật thực phẩm chức năng Nuôi Em Mailisa
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo