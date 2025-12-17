Dựa vào và gìn giữ niềm tin

Kết quả điều tra bước đầu của hàng loạt vụ án, vụ việc mà dư luận đang rất quan tâm đã được Bộ Công an thông tin tại cuộc họp báo công tác năm 2025 vào chiều 15-12 ở Hà Nội.

Lùm xùm mới nhất là dự án "Nuôi em", bị nhiều nhà hảo tâm nghi ngờ có khuất tất tài chính và kiến nghị cơ quan công an vào cuộc điều tra. Đại diện Bộ Công an cho hay bộ đã chủ động chỉ đạo công an toàn quốc, trong đó có 13 tỉnh triển khai dự án "Nuôi em", khẩn trương, quyết liệt rà soát để sớm làm rõ.

Trước nay, có không ít dự án từ thiện do cá nhân hoặc nhóm cá nhân sáng lập, vận hành đã bị điều tiếng vì thiếu minh bạch tiền bạc. Không riêng "Nuôi em", bất cứ dự án nào nhân danh từ thiện để trục lợi nguồn lực xã hội hóa đều phải bị lôi ra ánh sáng, nghiêm trị các cá nhân vi phạm pháp luật, qua đó trả lại quyền thụ hưởng chính đáng cho các nhóm công dân yếu thế, củng cố niềm tin trong cộng đồng và góp phần xây dựng xã hội văn minh.

Thực tế cho thấy, trong cuộc sống, lòng tin là cơ sở, là giềng mối chính yếu quyết định lối hành xử, hành động của con người. Pháp luật là "chỗ dựa cuối cùng" người ta cần đến chỉ khi gặp chuyện, chẳng hạn bị lừa đảo, chiếm đoạt… Sống với nhau dựa trên niềm tin, sẽ không tránh được trường hợp niềm tin bị lợi dụng. Dự án "Nuôi em" - với nhà hảo tâm khắp nơi đã tin tưởng đóng góp tiền từ thiện - cũng có thể sẽ là một trường hợp như vậy!

Trước đó, biết bao quý bà, quý cô đã bỏ bạc triệu mua mỹ phẩm dỏm do vợ chồng nhà Mailisa buôn lậu, lừa dối khách hàng. Tương tự là trường hợp của Công ty CP Dược phẩm Hoàng Hường, ngoài việc khởi tố để điều tra vi phạm về kế toán/ thuế, Bộ Công an cho biết đang mở rộng điều tra các hành vi vi phạm khác, như buôn lậu, sản xuất, buôn bán hàng giả. Hệ sinh thái sản phẩm của những thương hiệu như Mailisa hay Hoàng Hường rất lớn, bao năm qua đã bán ra thị trường lượng mỹ phẩm, thực phẩm chức năng, sản phẩm làm đẹp nhiều khủng khiếp, lợi nhuận vô kể. Ngoài ra, cần phải đưa vào tầm ngắm những thẩm mỹ viện có nhập khẩu hoặc tự "bào chế" mỹ phẩm, thực phẩm chức năng và livestream bán hàng ì xèo trên mạng lâu nay, để không bỏ lọt những trường hợp vi phạm pháp luật tương tự. Không ai được phép vượt qua lằn ranh pháp luật, lợi dụng lòng tin của người tiêu dùng để ung dung thu lợi bất chính và đẩy rủi ro sức khỏe, tính mạng về phía chính những "thượng đế" của mình!

Người dân đang đặt niềm tin rất lớn vào các cơ quan pháp luật khi hàng loạt vụ trọng án được đưa ra xét xử (như vụ án các cựu Bí thư Tỉnh ủy Vĩnh Phúc cũ tham nhũng), hoặc hoàn tất điều tra, đề nghị truy tố với tinh thần "không có vùng cấm" (như vụ án nhận hối lộ tại Cục An toàn thực phẩm - Bộ Y tế), mới nhất là vụ án ăn chặn tiền thù lao Sự kiện A80 của sinh viên xảy ra tại Trường Cao đẳng Du lịch Hà Nội - hiệu trưởng và 2 đồng phạm đã bị khởi tố.

Khi công lý được thực thi tới nơi tới chốn, người dân càng tin tưởng vào hệ thống pháp luật, từ đó tạo nên sự ổn định xã hội và thịnh vượng cho quốc gia, dân tộc.