Đức muốn đồng hành cùng Việt Nam trong nhiều lĩnh vực

Tiếp nối chuỗi hoạt động chào mừng 50 năm Ngày thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Liên bang Đức (23.9.1975 – 23.9.2025), lễ kỷ niệm lần thứ 35 Quốc khánh Cộng hòa Liên bang Đức (3.10.1990 – 3.10.2025) đã diễn ra ngày 4-10 tại Ngôi nhà Đức. Đây là công trình biểu tượng của nước Đức giữa lòng TP HCM.

Phó Chủ tịch UBND TP HCM Nguyễn Lộc Hà phát biểu tại lễ kỷ niệm lần thứ 35 Quốc khánh Cộng hòa Liên bang Đức

Phát biểu tại lễ kỷ niệm, Phó Chủ tịch UBND TP HCM Nguyễn Lộc Hà cho rằng trong 5 thập kỷ kể từ khi thiết lập quan hệ ngoại giao, bằng sự tin cậy, tôn trọng lẫn nhau, hợp tác chân thành, Việt Nam - Đức đã xây đắp tình hữu nghị ngày càng bền chặt, quan hệ song phương ngày càng thực chất và sâu sắc, trải rộng trên nhiều lĩnh vực.

Theo ông Nguyễn Lộc Hà, sự hợp tác về chuyên môn, kỹ thuật, tài chính của Đức đã giúp nhiều dự án về giao thông, đô thị, y tế, giáo dục được triển khai hiệu quả, góp phần không nhỏ vào sự phát triển kinh tế - xã hội của Việt Nam.

Phó Chủ tịch UBND TP HCM Nguyễn Lộc Hà cùng Tổng Lãnh sự CHLB Đức tại TP HCM Andrea Maria Sühl nâng ly chúc mừng tại sự kiện.

Trên nền tảng quan hệ song phương tốt đẹp đó, TP HCM tự hào là địa phương đi đầu cả nước trong việc triển khai các hoạt động giao lưu hợp tác với bạn bè Đức, không chỉ thể hiện qua những số liệu thương mại - đầu tư hết sức ấn tượng mà còn qua nhiều công trình, dự án mang tính biểu tượng cho tình hữu nghị của nhân dân hai nước, điển hình là Ngôi nhà Đức tại TP HCM.

Theo ông Nguyễn Lộc Hà, với khuôn khổ quan hệ Đối tác Chiến lược được xây dựng trên nền tảng của sự tin cậy chính trị vững chắc, hợp tác kinh tế hiệu quả, giao lưu nhân dân mật thiết, cùng với những chiến lược phát triển mới, không gian hợp tác mới đang mở ra cho cả hai nước. Quan hệ Việt Nam - Đức, trong đó có quan hệ giữa TP HCM và các địa phương của Đức, sẽ đón nhận một kỷ nguyên thành công mới, ngày càng sâu sắc và bền chặt hơn, mang lại thịnh vượng và hạnh phúc cho nhân dân hai nước, đóng góp vào hòa bình, ổn định, hợp tác và phát triển trên toàn thế giới.

Bà Andrea Maria Sühl, Tổng Lãnh sự CHLB Đức tại TP HCM, nhấn mạnh Đức đặc biệt trân trọng mối quan hệ đối tác bền chặt với Việt Nam hơn nửa thế kỷ qua. Đây là mối quan hệ được xây dựng trên nền tảng tôn trọng lẫn nhau và những khát vọng chung. Nhân dịp kỷ niệm 50 năm chính thức thiết lập quan hệ ngoại giao Đức - Việt Nam, hai bên càng có thêm lý do để tự hào về chặng đường đã qua.

Đức là một trong những đối tác thương mại quan trọng nhất và là nhà đầu tư lớn của Việt Nam. Việt Nam đang đứng trước ngưỡng cửa của một kỷ nguyên mới, với mục tiêu đầy tham vọng trở thành một quốc gia có thu nhập cao. Với nền giáo dục tiên tiến và nền kinh tế vững mạnh, Đức là đối tác tự nhiên và đáng tin cậy để đồng hành cùng Việt Nam trên hành trình đầy thách thức nhưng cũng nhiều tiềm năng này.

Bà Andrea Maria Sühl cho biết mối quan hệ kết nghĩa giữa TP Leipzig và TP HCM cũng là một ví dụ tiêu biểu cho sự gắn bó mật thiết giữa Đức và Việt Nam.