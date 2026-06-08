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Sức khỏe

Dược sĩ vắng mặt, hàng loạt nhà thuốc bị xử phạt

Hải Yến

(NLĐO) - Nhiều nhà thuốc bị xử phạt vì vi phạm các quy định trong hoạt động kinh doanh dược. Trong đó, hầu hết vi phạm phổ biến là vì dược sĩ phụ trách vắng mặt

Sở Y tế TPHCM vừa công bố danh sách xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực dược - mỹ phẩm đối với 12 cơ sở kinh doanh dược trên địa bàn thành phố.

TP HCM xử phạt hàng loạt nhà thuốc vi phạm quy định hành nghề dược - Ảnh 1.

Hành vi vi phạm phổ biến nhất là người chịu trách nhiệm chuyên môn của cơ sở bán lẻ thuốc vắng mặt. Ảnh minh hoạ

Theo đó, hành vi vi phạm phổ biến nhất là người chịu trách nhiệm chuyên môn của cơ sở bán lẻ thuốc vắng mặt trong thời gian hoạt động nhưng không thực hiện việc ủy quyền theo quy định. Vi phạm này được ghi nhận tại nhiều nhà thuốc như Phúc Nhân, Quang Vinh, Lộc An, Tân Thanh Anh, Chợ SinCo...

Bên cạnh đó, nhiều cơ sở bị phát hiện không thực hiện biện pháp cách ly hoặc bố trí khu vực biệt trữ đối với thuốc không đạt chất lượng, thuốc hết hạn sử dụng, thuốc không rõ nguồn gốc hoặc đã có thông báo thu hồi của cơ quan chức năng. Các trường hợp vi phạm gồm Nhà thuốc số 4, Phước Kim, Y tế Phúc An, Ngọc Thảo và An Vĩnh Phát.

Nhà thuốc Ngọc Thảo bị xử phạt 36,5 triệu đồng, là mức cao nhất trong đợt này do cùng lúc mắc nhiều vi phạm gồm bán thuốc kê đơn khi không có đơn thuốc, không thực hiện biệt trữ thuốc thuộc diện phải cách ly và người phụ trách chuyên môn vắng mặt trong thời gian hoạt động.

Nhà thuốc Phước Kim cũng bị xử phạt 32,5 triệu đồng do bán thuốc kê đơn không có đơn thuốc và không thực hiện biệt trữ thuốc theo quy định.

Ngoài ra, Công ty TNHH Thương mại và Dược phẩm Sang bị xử phạt 30 triệu đồng vì bán thuốc, nguyên liệu làm thuốc cho cơ sở không đúng phạm vi kinh doanh được cấp phép.

Đối với Nhà thuốc Đại học, cơ sở này bị xử phạt 11,5 triệu đồng do chưa hoàn thành chương trình cập nhật kiến thức chuyên môn về dược theo quy định và lưu trữ, bán lẻ thuốc không thuộc phạm vi kinh doanh được cấp phép. Đồng thời, cơ quan chức năng buộc người phụ trách chuyên môn của nhà thuốc nộp lại chứng chỉ hành nghề dược đã được cấp.

Theo Sở Y tế TPHCM, việc tăng cường thanh tra, kiểm tra nhằm chấn chỉnh hoạt động kinh doanh dược, bảo đảm chất lượng thuốc lưu hành trên thị trường và bảo vệ quyền lợi, sức khỏe người dân.

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