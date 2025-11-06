HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Quốc tế

Đường đi parabol nguy hiểm của "quái vật" Phượng hoàng

Huệ Bình

(NLĐO) – Bão Fung-wong dự kiến đi theo quỹ đạo parabol, chuyển hướng lớn lên phía Bắc, gây ảnh hưởng trực tiếp đến Đài Loan (Trung Quốc) khoảng giữa tuần sau.

Theo dự báo mới nhất từ Cơ quan Khí tượng Đài Loan (Trung Quốc) và nhiều chuyên gia địa phương, vào ngày 10-11, bão Fung-wong (Phượng hoàng) sẽ di chuyển đến gần đảo Luzon (Philippines) rồi vào biển Đông, tiến đến vùng chuyển hướng mấu chốt. Thời điểm này, Cơ quan Khí tượng Đài Loan sẽ cân nhắc ra thông báo cảnh báo khẩn cấp.

Sang 11-11, bão sẽ thực hiện bước chuyển hướng lớn lên phía Bắc, áp sát khu vực phía Nam eo biển Đài Loan.

Đỉnh điểm ảnh hưởng được dự kiến rơi vào ngày 12-11, khi các mô hình dự báo đã dần thống nhất rằng bão sẽ quét qua hoặc đi rất sát bờ biển Đài Loan.

Sau đó, trong ngày 13-11, bão dần suy yếu và di chuyển ra vùng biển Đông Bắc, rời xa Đài Loan. Tóm lại, toàn bộ thời gian chịu ảnh hưởng gió và mưa dữ dội nhất được dự báo sẽ kéo dài từ ngày 10-11 đến ngày 13-11.

Bão Fung-wong: Đường đi parabol nguy hiểm - Ảnh 1.

Dự đoán đường đi của bão Fung-wong. Ảnh: Công ty WeatherRisk

Dù bão Fung-wong có thể suy yếu về cường độ sau khi đi qua đảo Luzon và tiến gần Đài Loan, các chuyên gia khí tượng vẫn đặc biệt cảnh báo vì đây là một "hệ thống hoàn lưu lớn".

Chuyên gia Ngô Thánh Vũ (thuộc công ty tư vấn khí tượng dân sự WeatherRisk) nhấn mạnh hoàn lưu rộng sẽ mang lại gió và mưa đáng kể trên khắp Đài Loan, ngay cả khi bão không còn quá mạnh.

Ông Ngô lưu ý: "Theo những gì đã xảy ra trước đây, những cơn bão có hoàn lưu lớn đôi khi còn nguy hiểm hơn bão có cường độ mạnh". Do đó, người dân tuyệt đối không được chủ quan.

Tình huống tích cực nhất là bão sẽ tiếp tục suy yếu và di chuyển nhanh sau khi chuyển hướng, rút ngắn thời gian ảnh hưởng đến đất liền.

Theo trang Mirror Media, người dân tại Đài Bắc, Nghi Lan và toàn bộ khu vực Đông Bắc cần đặc biệt chuẩn bị tinh thần đón mưa lớn sớm hơn lịch bão đổ bộ. Nguy cơ này đến từ hiệu ứng cộng hưởng.

Cụ thể, vào khoảng tối ngày 10-11 đến sáng ngày 11-11, khi bão Fung-wong bắt đầu chuyển hướng, hoàn lưu ngoài của bão sẽ tương tác trực tiếp với gió mùa Đông Bắc đang mạnh lên. Sự kết hợp này sẽ tạo ra lượng mưa lớn và kéo dài tại các khu vực đón gió.

Sau khi giai đoạn hiệu ứng cộng hưởng kết thúc vào ngày 11-11, đến ngày 12-11, mưa sẽ không còn là do hiệu ứng cộng hưởng nữa, mà là do chính cấu trúc bão trút xuống trực tiếp khi bão tiến sát Đài Loan.

Do đặc điểm là cơn bão vào cuối mùa và đi theo quỹ đạo parabol, bão Fung-wong sẽ không để lại dải áp thấp hay dòng khí Tây Nam gây mưa sau khi di chuyển qua. Thay vào đó, Đài Loan sẽ chuyển sang chịu ảnh hưởng ngay lập tức của gió mùa Đông Bắc, nhờ vậy, tình trạng mưa dầm liên tục sẽ không xảy ra.

Tổng thống Philippines Ferdinand Marcos Jr. đã ban bố tình trạng khẩn cấp vào sáng 6-11 trước nguy cơ bão Fung-Wong đổ bộ. Quyết định này được đưa ra ngay sau khi bão Kalmaegi gây ra hậu quả thảm khốc, khiến ít nhất 140 người thiệt mạng và 127 người mất tích do lũ lụt nghiêm trọng, đặc biệt tại tỉnh Cebu.

Tin liên quan

“Quái vật” Phượng hoàng hình thành, cảnh báo bão mạnh cấp siêu bão

(NLĐO) - Áp thấp nhiệt đới ngay sau bão Kalmaegi đã mạnh lên thành cơn bão có tên quốc tế là Fung-wong (Phượng hoàng) vào sáng nay.

Bão Kalmaegi đổ bộ tới 7 lần vào Philippines, có thể mạnh cực đại trên biển Đông

(NLĐO) - Bão Kalmaegi đã khiến ít nhất 66 người thiệt mạng và 13 người khác mất tích ở miền Trung Philippines.

Số người tử vong do bão Kalmaegi ở Philippines tăng vọt

(NLĐO) - Tổng số người chết tại Philippines do ảnh hưởng bão Kalmaegi đã tăng lên đáng kể

