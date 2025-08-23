Tai nạn giao thông nghiêm trọng ở TP HCM, đôi nam nữ thương vong

Ngày 23-8, Công an phường Thới Hòa, TP HCM phối hợp cùng các đơn vị liên quan đang làm rõ vụ tai nạn giao thông khiến đôi nam nữ thương vong.

Theo thông tin ban đầu, vụ tai nạn xảy ra vào khoảng gần 12 giờ cùng ngày, trên đường NE2, phường Thới Hòa, TP HCM (trước đây thuộc TP Bến Cát, tỉnh Bình Dương).

Hiện trường vụ tai nạn

Lúc này, đôi nam nữ chạy xe máy chở nhau lưu thông trên đường NE2 thì bất ngờ tông vào đuôi xe container đang đậu trong làn ô tô.

Cú tông mạnh khiến xe máy văng một đoạn, cả 2 người đều ngã khỏi xe.

Hậu quả cô gái tử vong tại chỗ, còn nam thanh niên thì nguy kịch, người dân đã nhanh chóng hỗ trợ đưa nạn nhân nam đi cấp cấp cứu.

Nhận tin báo, Cảnh sát giao thông Công an TP HCM có mặt khám nghiệm hiện trường, lấy lời khai nhân chứng vụ tai nạn.

Nguyên nhân vụ tai nạn đang được Cảnh sát giao thông Công an TP HCM điều tra.