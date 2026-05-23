Đường đua phòng vé hè: Đa sắc màu giải trí

Mùa hè 2026 được dự báo sôi động với hàng loạt tác phẩm điện ảnh giải trí dành cho nhiều nhóm khán giả.

Từ phim hài, phiêu lưu đến hoạt hình gia đình, đường đua phòng vé năm nay quy tụ nhiều cái tên đáng chú ý, hứa hẹn tạo sức hút tại rạp chiếu.

Mở màn mùa phim hè là "Tây Du Ký đại náo" của đạo diễn Thái Lan Poj Arnon, dự kiến ra rạp tại Việt Nam từ ngày 29-5. Tác phẩm khai thác chất liệu quen thuộc của Tây Du Ký nhưng được biến tấu theo phong cách hài hiện đại. Hình ảnh Tôn Ngộ Không bị quạt Ba Tiêu thổi bay đến một bãi rác ở Thái Lan tạo nên chuỗi tình huống hài hước. Bộ đôi diễn viên Jazz Padung và Junior Kajbhunditt được kỳ vọng sẽ góp phần tạo sức hút phòng vé.

Sinh vật huyền thoại Marsupilami xuất hiện trong chuyến phiêu lưu của “Siêu quậy Marsupilami”, khởi chiếu phòng vé Việt từ ngày 5-6. (Ảnh: BEECOM)

Trong khi đó, "Siêu quậy Marsupilami" mang màu sắc phiêu lưu pha cảm xúc gia đình. Hành trình vận chuyển sinh vật huyền thoại Marsupilami vô tình trở thành cơ hội để các thành viên trong gia đình hàn gắn và thấu hiểu nhau hơn sau nhiều rạn nứt.

Đến tháng 7, khán giả sẽ gặp lại hội Minions trong "Minions & quái vật". Thay vì tiếp tục hành trình tìm kiếm ông chủ phản diện, các nhân vật "chuối vàng" lần này quyết tâm chinh phục Hollywood bằng dự án phim quái vật đầy hỗn loạn. Tác phẩm còn gây chú ý với sự tham gia lồng tiếng của các diễn viên Allison Janney, Jeff Bridges và Jesse Eisenberg.

Khép lại mùa hè là "PAW Patrol: Phim khủng long", dự kiến khởi chiếu ngày 14-8, với cuộc giải cứu trên đảo núi lửa của đội cún cứu hộ quen thuộc. Sự góp mặt của nhóm Backstreet Boys trong ca khúc chủ đề được xem là điểm nhấn giúp tác phẩm tiếp cận nhiều thế hệ khán giả.