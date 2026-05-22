Loạt phim "Pokémon Chân Trời Mới" chính thức phát sóng tại Việt Nam

Pokémon sắp trở lại VTV sau 10 năm với seri mới "Pokémon Chân Trời Mới"

Trailer chính thức của Loạt phim "Pokémon Chân Trời Mới" vừa được công bố vào ngày 22 -5 khiến cộng đồng người hâm mộ phát cuồng. Seri phim "Pokémon chân trời mới" phát sóng trên VTV2 ngày 30-5.

Sau khi phát sóng trên VTV2, phim cũng sẽ lần lượt được phát hành trên nền tảng FPT Play và kênh YouTube chính thức Pokémon Việt Nam Official.Lần đầu tiên trong lịch sử Loạt phim "Pokémon Chân Trời Mới" được lồng tiếng bằng tiếng Việt!

Pokémon seri phim hoạt hình đình đám của Nhật Bản kể về những sinh vật kỳ bí đầy bí ẩn tồn tại trên hành tinh này. Ta có thể bắt gặp chúng ở khắp mọi nơi: từ bầu trời bao la, đại dương sâu thẳm, những khu rừng rậm rạp cho đến cả giữa lòng thành phố.

Sau hành trình khám phá thế giới và chinh phục ước mơ trở thành bậc thầy huấn luyện Pokémon của Ash Ketchum (còn được biết đến với tên Satoshi trong phiên bản tiếng Nhật), Pokémon lại tiếp tục có 1 seri kể về cuộc phiêu lưu của những nhân vật hoàn toàn mới là: Liko - cô bé đến từ vùng Paldea mang theo chiếc mặt dây chuyền bí ẩn và Roy - cậu bé đến từ vùng Kanto sở hữu một quả Bóng Chứa Pokémon kỳ bí.

Ra mắt lần đầu tại Nhật Bản vào năm 2023, Loạt phim "Pokémon Chân Trời Mới" đánh dấu bước chuyển mình của series hoạt hình Pokémon khi lần đầu tiên giới thiệu hai nhân vật chính hoàn toàn mới là Liko và Roy.

Kể từ khi phát sóng, series đã được phát hành bằng nhiều ngôn ngữ khác nhau và nhận được sự yêu mến của đông đảo khán giả nhí trên toàn thế giới. Và giờ đây, series nổi tiếng này cuối cùng cũng chính thức đến với khán giả Việt Nam qua phiên bản lồng tiếng Việt!

Dấu ấn Pokémon

Ra đời vào năm 1996 tại thị trường Nhật Bản dưới dạng một trò chơi điện tử trên thiết bị cầm tay Game Boy do hãng Nintendo phát triển, Pokémon đã nhanh chóng trở thành một thương hiệu, một trào lưu phổ biến tại nhiều quốc gia trên thế giới. Đặc biệt, người hâm mộ của những "bảo bối thần kỳ" khó có thể quên được loạt phim hoạt hình dài tập về những chú Pokémon từng được phát sóng trên VTV2.

Sau hơn 10 năm, bộ phim hoạt hình thu hút đông đảo fan Việt Nam này lại trở lại màn ảnh Việt một lần nữa với seri hoàn toàn mới. Trong đó, Liko ＆ Sprigatito- một cô bé đến từ vùng Paldea, sở hữu trái tim dịu dàng luôn quan tâm tới Pokémon và mọi người xung quanh. Bạn đồng hành của cô là Sprigatito - Pokémon Hệ Cỏ.

Roy ＆ Fuecoco là một cậu bé đến từ vùng Kanto, mang ước mơ trở thành Nhà Huấn Luyện Pokémon. Bạn đồng hành của cậu là Fuecoco - Pokémon Hệ Lửa.

Kể từ khi ra mắt lần đầu vào năm 1996 với trò chơi điện tử "Pokémon Red & Green" tại Nhật Bản, Pokémon đã phát triển thành một trong những thương hiệu giải trí thành công nhất thế giới, với hàng loạt nội dung trải dài từ trò chơi điện tử, phim hoạt hình, phim điện ảnh, game mobile cho đến thẻ bài và sản phẩm thương mại. Series hoạt hình Pokémon hiện được phát sóng tại nhiều quốc gia và vùng lãnh thổ trên toàn thế giới, trở thành một phần tuổi thơ của nhiều thế hệ khán giả.



