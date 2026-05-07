Ngày 7-5, Trấn Thành hớn hở chia sẻ với người hâm mộ poster phim Hàn lên trang Fanpage cá nhân.

"Xin cảm ơn đạo diễn Kim Han-min đã tin tưởng và mời tôi vào một vai trong tác phẩm lớn này của ông. Tôi rất mong ngày tác phẩm này được công chiếu tại Hàn Quốc và các nước trên thế giới trong đó có Việt Nam" - Trấn Thành bày tỏ.

Poster phim có tên Trấn Thành

Trong phim "The Sword - A Legend of the Red Wolf", Trấn Thành vào vai Sol In-gwi (Tiết Nhân Quý) - Tổng quản của An Đông Đô hộ phủ, thuộc nhà Đường, thể hiện sức hút uy nghiêm và dẫn dắt cục diện ở phương Bắc và đấu trường sinh tử. Anh phải học để diễn được với 3 ngôn ngữ: tiếng Trung (Hán Ngữ Cổ), Tiếng Đột Quyết và tiếng Mông Cổ.

Phim lấy bối cảnh năm 668 tại vùng Liêu Đông sau khi vương quốc Goguryeo (Cao Câu Ly) sụp đổ. Tác phẩm theo chân Chilseong do mỹ nam Park Bo-gum thủ vai. Chilseong là một nô lệ mất trí nhớ phải dấn thân vào đấu trường sinh tử để giành lấy thanh gươm huyền thoại.

Các diễn viên trong phim còn có: Jung Jae-young, Lee Sun-bin, Joo Won…, dự kiến tác phẩm lớn này sẽ ra rạp vào mùa hè 2027.

Trấn Thành thời điểm ở Hàn Quốc đọc kịch bản chuẩn bị quay phim