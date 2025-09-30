Nước lũ vẫn tiếp tục đổ về cuồn cuộn, hàng ngàn căn nhà ngập tới nóc

Tại Nghệ An, theo ghi nhận của phóng viên Báo Người Lao Động, đến chiều 30-9, mặc dù bão số 10 đã quét qua hơn 1 ngày, tuy nhiên hoàn lưu bão tiếp tục gây mưa lớn, nước lũ đổ về cuồn cuộn khiến các xã miền núi, ven sông như Quỳ Châu, Con Cuông, Lam Thành, Anh Sơn, Tân Kỳ… ngập chìm trong biển nước. Nhiều nơi nước lũ ngập lên tới nóc nhà, thiệt hại của người dân là rất lớn.

Nhà của một hộ dân ở xã Tân Kỳ bị cô lập giữa nước lũ. Ảnh: C. Tú

Nước lũ ngập tới nóc nhà một người dân ở xã Tân Kỳ. Ảnh: C. Tú

Nhà người dân tại xã Tân Kỳ bị nước lũ bao vây. Ảnh: C. Tú

Lực lượng chức năng tiếp cận một người dân đứng trên nóc nhà. Ảnh: MXH

Nước lũ vẫn cuồn cuộn đổ về. Ảnh: C. Tú

Trao đổi với phóng viên Báo Người Lao Động, ông Lê Văn Ngọc, Bí thư xã Tân Kỳ, tỉnh Nghệ An, cho biết sau bão số 10 nước sông dâng quá nhanh, khiến 600 ngôi nhà của người dân bị nước lũ nhấn chìm, trong đó có rất nhiều nhà nước ngập đến nóc.

Hiện, chính quyền xã đang chỉ đạo các lực lượng chức năng, đội cứu hộ khẩn trương tiếp cận, cứu trợ, sơ tán người dân đến nơi an toàn.

Cũng theo ông Ngọc, đây là trận lũ lịch sử, bằng đỉnh lũ của năm 1978, hiện nước vẫn tiếp tục dâng lên, thiệt hại của người dân chưa thống kê được nhưng là rất lớn. "Do nước lũ lên quá nhanh, nhiều hộ dân không kịp di chuyển đồ đạc nên thiệt hại về tài sản là rất lớn" - ông Ngọc thông tin.

Ông Lê Văn Ngọc (giữa), Bí thư xã Tân Kỳ, trực tiếp tham gia công tác cứu hộ, cứu trợ. Ảnh: C. Tú

Lực lượng chức năng tiếp giải cứu người dân mắc kẹt trong những căn nhà bị ngập sâu ở xã Tân Kỳ. Ảnh: C. Tú

Lực lượng chức năng đưa một cháu nhỏ ra khỏi căn nhà bị ngập sâu ở xã Tân Kỳ. Ảnh: C. Tú

Theo thống kê ban đầu từ cơ quan chức năng, bão số 10 gây thiệt hại rất lớn cho tỉnh Nghệ An. Mưa bão đã khiến 1 người tử vong, 10 ngôi nhà sập hoàn toàn, hơn 700 ngôi nhà bị hư hỏng và 19.225 nhà bị tốc mái.

Người dân di dời tài sản khi nước lũ tràn về. Ảnh: C. Tú

Lực lượng chức năng cứu trợ, cứu hộ những gia đình bị mặc kẹt trong nước lũ tại xã Tân Ky. Ảnh: C. Tú

Ngoài ra mưa bão số 10 cũng khiến hơn 2.200 nhà bị ngập nước. Bão số 10 quét qua gây thiệt hại đối với 43 điểm trường học, 18 cơ sở y tế, hàng ngàn héc ta lúa, hoa màu, cây trồng và hàng nghìn gia cầm, vật nuôi. Hơn 1.100 cột điện gãy đổ, 2 trạm điện hư hỏng, 1 công trình cấp nước sạch hư hỏng và 13 trụ sở ủy ban tốc mái, hư hỏng.