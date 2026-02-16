Mùa xuân đầu tiên của siêu đô thị TPHCM

Mùa xuân Bính Ngọ 2026 đến với một tâm thế rất khác của TPHCM. Lần đầu tiên trong lịch sử phát triển đô thị, thành phố đón Tết trong hình hài một siêu đô thị, mở rộng không gian phát triển ra biển và các vành đai công nghiệp - dịch vụ sau khi sáp nhập Bình Dương và Bà Rịa – Vũng Tàu.

Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TPHCM Trần Lưu Quang thăm hỏi các đại biểu tại buổi họp mặt mừng Đảng, mừng xuân nhân dịp xuân Bính Ngọ 2026 vừa qua; Ảnh: HOÀNG TRIỀU

Nửa năm vận hành đầu tiên chưa dài, nhưng đủ để phác họa những chuyển động ban đầu, đồng thời gieo vào lòng người dân những kỳ vọng mới về một giai đoạn phát triển mang tính nền tảng.

Không gian đô thị được mở rộng

Điều dễ nhận thấy nhất trong mùa xuân đầu tiên của TPHCM sau sáp nhập là cảm giác không gian đô thị như được mở ra theo cả chiều rộng lẫn chiều sâu. Không chỉ là diện tích hành chính tăng lên, mà là cách thành phố bắt đầu tái cấu trúc các cực phát triển.

Xuân mới trên TPHCM mới; Ảnh: HOÀNG TRIỀU

Trung tâm truyền thống tiếp tục giữ vai trò đầu não về hành chính, tài chính và văn hóa; trong khi các khu vực phía Đông, phía Bắc và hướng biển được định vị rõ hơn trong chuỗi giá trị công nghiệp - logistics - kinh tế biển. Việc phân vai không gian này giúp TPHCM từng bước hình thành cấu trúc đô thị đa trung tâm, giảm áp lực cho lõi trung tâm và tạo dư địa phát triển dài hạn.

Cảng Cát Lái; Ảnh: HOÀNG TRIỀU

Một năm qua, thành phố tập trung xử lý những "điểm nghẽn" tồn tại nhiều năm như chỉnh trang các khu đất công bỏ trống, mở thêm không gian công cộng, cải tạo các trục đường trung tâm và tăng cường kết nối hạ tầng liên vùng. Những thay đổi này chưa tạo ra cú bứt phá lớn ngay lập tức, nhưng đủ để người dân cảm nhận rõ một TPHCM đang vận hành theo hướng bài bản, có trật tự hơn.

Diện mạo mới đón xuân mới

Những ngày giữa tháng 1 và đầu tháng 2-2026, TPHCM rộn ràng chỉnh trang đô thị tại nhiều khu vực trung tâm. Các khu đất trống từng bị bỏ hoang được tháo dỡ rào chắn, cải tạo thành công viên, vườn hoa và không gian mở phục vụ cộng đồng.

Bí thư Thành ủy TPHCM Trần Lưu Quang trực tiếp đi thị sát việc chỉnh trang Hồ Con Rùa và chụp hình cùng người dân đến tham quan; Ảnh: NGỌC QUÝ

Cùng đi thị sát Hồ Con Rùa có Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Văn Được (bìa trái) và lãnh đạo các sở, ngành thành phố; Ảnh: NGỌC QUÝ

Nhiều công trình mang tính biểu tượng như Chợ Bến Thành, Hồ Con Rùa cũng được khoác "áo mới". Diện mạo thành phố vì thế khởi sắc từng ngày, tạo nên không khí đón xuân phấn khởi, đồng thời thể hiện quyết tâm của TPHCM trong việc nâng cao chất lượng sống và xây dựng hình ảnh một đô thị năng động, thân thiện.

Từ phía người dân: Kỳ vọng về chất lượng sống

Với người dân, mùa xuân đầu tiên của siêu đô thị TPHCM không chỉ là những công trình mới hay phố phường rực rỡ sắc xuân, mà còn là kỳ vọng về chất lượng sống tốt hơn – một thành phố sạch hơn, tiện ích hơn, an toàn hơn và gần gũi hơn với cộng đồng.

Chia sẻ cảm nhận trong những ngày đầu năm, chị Lê Thị Huyền Trang (ngụ phường Dĩ An) cho biết Xuân Bính Ngọ 2026 mang lại cảm giác khác lạ so với các năm trước, khi lần đầu đón Tết với tư cách công dân siêu đô thị. Theo chị, không gian thành phố được mở rộng, nhiều khu vực được đầu tư chỉnh trang, tạo nên không khí xuân rộn ràng, nhộn nhịp hơn.

Đường hoa TPHCM Tết Bính Ngọ 2026 khai mạc tối 15-2, lần đầu tiên được tổ chức đồng bộ, gắn kết 3 điểm: Phố đi bộ Nguyễn Huệ tại phường Sài Gòn, công viên Trung tâm tại phường Bình Dương và công viên Quang Trung tại phường Vũng Tàu; Ảnh: QUANG LIÊM

Trong khi đó, chị Nguyễn Ngọc Hà (ngụ phường Tân Phú) nhìn nhận sự thay đổi không chỉ nằm ở địa giới hay tên gọi hành chính.

Qua thời gian vận hành chính quyền địa phương hai cấp, chị cho rằng một số thủ tục đã được tinh gọn, việc xử lý hồ sơ tập trung và nhanh hơn, tạo thuận lợi cho người dân. "Nhìn vào bộ máy hành chính và những định hướng sắp tới, tôi tin đây là khởi đầu cho một giai đoạn phát triển mạnh mẽ hơn của thành phố" - chị Hà bày tỏ.

Không gian phát triển được mở rộng sau khi sắp xếp, TPHCM đẩy mạnh ứng dụng công nghệ số và các thiết bị công nghệ hiện đại vào cải cách hành chính, đặc biệt là công tác xử lý thủ tục hành chính cho người dân; Ảnh: HUYỀN TRÂN

Cùng chung kỳ vọng, chị Võ Y Vy (ngụ phường Tam Thắng) cho rằng sau sáp nhập, công tác chỉnh trang đô thị và chăm lo an sinh xã hội trong dịp Tết được triển khai đồng bộ, thiết thực hơn. Bước sang năm mới, chị mong TPHCM tiếp tục có thêm nhiều chính sách sát với nhu cầu thực tế, góp phần nâng cao đời sống người dân trên toàn địa bàn siêu đô thị.

Từ phía doanh nghiệp: Cơ hội mới, yêu cầu đổi mới mạnh mẽ

Ở góc nhìn doanh nghiệp, việc hình thành siêu đô thị mở ra dư địa phát triển rất lớn cho TPHCM. Tuy nhiên, theo ông Lê Xuân Vũ, đồng sáng lập Công ty TNHH AirCity, thách thức không nằm ở quy mô mà ở chất lượng tăng trưởng. Ông cho rằng nếu chỉ mở rộng địa giới mà không thay đổi mô hình phát triển, lợi thế sẽ khó được phát huy trọn vẹn.

Mùa xuân mới về rộn ràng trên TPHCM mới; Ảnh: PHAN ANH

Vì vậy, TPHCM cần chuyển mạnh sang mô hình tăng trưởng dựa trên khoa học – công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số, lấy năng suất lao động và chất lượng tăng trưởng làm thước đo trung tâm.

Những góc phố đón mùa xuân đầu tiên của siêu đô thị TPHCM, ngoài là điểm tham quan thưởng ngoạn, chụp hình thì đó là nơi để khu dân cư, đoàn kết, gắn bó thực hiện các chương trình an sinh xã hội, bữa cơm đại đoàn kết, gắn kết nhân dân; Ảnh: NGUYỄN PHAN

Cùng quan điểm, ông Lê Hoàng Nhật, CEO Công ty TNHH AirCity, nhận định mùa xuân đầu tiên của siêu đô thị không chỉ là một dấu mốc hành chính, mà còn là điểm khởi đầu cho một chu kỳ phát triển mới.

Theo ông, thành phố cần "mở khóa" các điểm nghẽn thể chế, hoàn thiện hành lang pháp lý cho công nghệ và mô hình kinh doanh mới, triển khai cơ chế thử nghiệm có kiểm soát, đồng thời giảm sự chồng chéo trong thủ tục hành chính.

Các doanh nghiệp cũng kỳ vọng thành phố sẽ khơi thông các dòng vốn cho đổi mới sáng tạo, đặc biệt là vốn tư nhân và quỹ đầu tư mạo hiểm; đầu tư mạnh hơn cho nghiên cứu – phát triển và hệ sinh thái khởi nghiệp. Khi nội lực được củng cố, TPHCM không chỉ lớn hơn về quy mô, mà còn mạnh hơn về sức cạnh tranh và khả năng bứt phá trong dài hạn.

Khởi đầu cho một hành trình mới Mùa xuân đầu tiên của siêu đô thị TPHCM vì thế không chỉ là dấu mốc của một sự kiện hành chính, mà còn là điểm khởi đầu cho một hành trình phát triển mới. Sau giai đoạn sắp xếp, ổn định và thích nghi, thành phố đang từng bước định hình lại không gian phát triển, cách thức quản trị và mô hình tăng trưởng phù hợp với tầm vóc đô thị đặc biệt. Những chuyển động ban đầu cho thấy một tinh thần mới - tinh thần dám đổi mới, dám thử nghiệm và hướng đến phát triển bền vững. Khi mùa xuân mở ra, cùng với niềm tin của người dân và cộng đồng doanh nghiệp, siêu đô thị mang tên Bác được kỳ vọng sẽ không chỉ lớn hơn về quy mô, mà còn mạnh hơn về nội lực, xứng đáng vai trò đầu tàu kinh tế, trung tâm sáng tạo và động lực tăng trưởng của cả nước trong chặng đường phía trước.



