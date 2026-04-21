Thanh Hóa phản hồi vụ tuyến đường ven biển ngàn tỉ đồng thi công ì ạch

HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thời sự

Thanh Hóa phản hồi vụ tuyến đường ven biển ngàn tỉ đồng thi công ì ạch

Tuấn Minh

(NLĐO)- Sau khi Báo Người Lao Động phản ánh thông tin tuyến đường ven biển ngàn tỉ đồng thi công ì ạch, UBND tỉnh Thanh Hóa đã chỉ đạo kiểm tra, xác minh

Ngày 20-4, Báo Người Lao Động đã nhận được văn bản của Sở Xây dựng tỉnh Thanh Hóa báo cáo kiểm tra, xác minh, xử lý thông Báo Người Lao Động phản ánh tuyến đường ven biển qua địa bàn tỉnh Thanh Hóa được đầu tư trên 11.000 tỉ đồng nhưng thi công ì ạch, kéo dài suốt nhiều năm đã ảnh hưởng không nhỏ tới động lực phát triển kinh tế của địa phương và đời sống người dân.

Thanh Hóa báo cáo vụ tuyến đường ven biển ngàn tỉ đồng thi công ỳ ạch - Ảnh 1.

Một đoạn thuộc tuyến đường ven biển qua tỉnh Thanh Hóa đã hoàn thành, đưa vào khai thác

Theo Sở Xây dựng tỉnh Thanh Hóa, thông tin Báo Người Lao Động phản ánh tuyến đường bộ ven biển ngàn tỉ thi công ì ạch là đúng thực tế.

Lý giải về việc dự án thi công chậm tiến độ, Sở Xây dựng tỉnh Thanh Hóa cho biết mặc dù đã được Tỉnh ủy, UBND tỉnh Thanh Hóa quyết liệt chỉ đạo giải quyết các khó khăn, vướng mắc và yêu cầu đẩy nhanh tiến độ thi công các dự án, tuy nhiên do nhiều nguyên nhân (công tác giải phóng mặt bằng chậm, khan hiếm nguồn cung, biến động giá nguyên liệu, xăng dầu, năng lực nhà thầu suy giảm...) nên các dự án đã phải điều chỉnh thời gian hoàn thành.

Cụ thể, dự án đoạn Nga Sơn - Hoằng Hóa được điều chỉnh thời gian thực hiện từ năm 2020-2024 thành cuối năm 2026; dự án tuyến đoạn Hoằng Thanh - Sầm Sơn và đoạn Tiên Trang - Khu kinh tế Nghi Sơn được điều chỉnh thời gian thực hiện của năm 2021-2024, kéo dài đến năm 2029.

Đoạn từ phường Hải Lĩnh đến đường Bắc Nam thuộc dự án Đầu tư xây dựng Phát triển tổng hợp các đô thị động lực - Tiểu dự án đô thị Tĩnh Gia được điều chỉnh thời gian thực hiện từ năm 2019 - 2023 thành từ năm 2019 đến ngày 31-12-2026.

Theo Sở Xây dựng tỉnh Thanh Hóa, để triển khai thi công các dự án thuộc tuyến đường bộ ven biển đoạn qua tỉnh Thanh Hóa, các chủ đầu tư và Ban quản lý dự án đã quyết liệt chỉ đạo các nhà thầu (đoạn Nga Sơn - Hoằng Hóa và đoạn Hải Lĩnh - Bắc Nam 2) tập trung tài chính, khẩn trương huy động nhân lực, thiết bị, vật liệu tổ chức thi công "3 ca 4 kíp" xuyên ngày nghỉ, lễ, đẩy nhanh tiến độ, đảm bảo hoàn thành theo tiến độ điều chỉnh được chấp thuận.

Thanh Hóa báo cáo vụ tuyến đường ven biển ngàn tỉ đồng thi công ỳ ạch - Ảnh 2.

Một đoạn tuyến qua phường Sầm Sơn, tỉnh Thanh Hóa vẫn thi công dang dở, ảnh hưởng tới đời sống của người dân hai bên tuyến đường

Ngoài ra, căn cứ tình hình thực tế thực hiện của nhà thầu và quy định hợp đồng đã ký, cương quyết xử lý nhà thầu chậm tiến độ (chấm dứt hợp đồng, thay thế nhà thầu, bổ sung nhà thầu...) theo thẩm quyền đảm bảo đúng quy định của pháp luật.

Đối với 2 đoạn tuyến còn lại (đoạn Hoằng Thanh - Sầm Sơn và đoạn Tiên Trang - Khu kinh tế Nghi Sơn) đang được chủ đầu tư tổ chức lập, phê duyệt điều chỉnh thiết kế xây dựng triển khai sau thiết kế cơ sở và các điều kiện cần thiết khác, đảm bảo bắt đầu triển khai thi công đoạn Hoằng Thanh - Sầm Sơn tháng 8-2026 và đoạn Tiên Trang - Khu kinh tế Nghi Sơn tháng 10-2026.

Như Báo Người Lao Động đã phản ánh, tuyến đường bộ ven biển Việt Nam được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt quy hoạch tại Quyết định 129/2010 và chấp thuận điều chỉnh tại Văn bản 2409/2015. Tại Thanh Hóa, tuyến đường này đi qua các địa phương: Nga Sơn, Hậu Lộc, Hoằng Hóa, Sầm Sơn, Quảng Xương và Nghi Sơn; dài 96,2 km.

Đến nay, tuyến đường bộ ven biển qua Thanh Hóa mới hoàn thành 2 đoạn tuyến với chiều dài hơn 32 km, kinh phí đầu tư khoảng 3.500 tỉ đồng. Các dự án thành phần còn lại với tổng mức đầu tư khoảng 7.000 tỉ đồng vẫn thi công kéo dài. Việc công trình này chưa hoàn thành đã ảnh hưởng không nhỏ tới động lực phát triển kinh tế của địa phương.

Tin liên quan

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo