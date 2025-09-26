"Mưa đỏ" thu hơn 701 tỉ đồng, sắp rời rạp

Phim "Mưa đỏ" thiết lập cột mốc kỷ lục cho điện ảnh Việt

Theo thống kê từ trang Box Office Vietnam, đến sáng 26-9, phim "Mưa đỏ" đã thu về hơn 701 tỉ đồng. Phim cán mốc 700 tỉ đồng vào tối 25-9.

"Mưa đỏ" đã hơn 701 tỉ đồng

Phim là tác phẩm điện ảnh Việt đầu tiên chạm đến con số doanh thu này

Dù công chiếu từ 22-8 đến nay, phim "Mưa đỏ" vẫn giữ vững vị trí thứ hai trong bảng xếp hạng doanh thu phòng vé Việt tính theo ngày, sau "Tử chiến trên không".

"Mưa đỏ" đã thiết lập hàng loạt kỷ lục ấn tượng như vượt qua phim "Mai" của Trấn Thành vào ngày 7-9, để trở thành tác phẩm điện ảnh Việt ăn khách nhất mọi thời đại.

Con số hơn 700 tỉ đồng cũng sẽ là một cột mốc kỷ lục để phim Việt thời gian tới nỗ lực chạm đến hoặc vượt qua. Với con số doanh thu này, phim Việt cũng có thể bắt đầu mơ đến những tác phẩm ngàn tỉ đồng vốn chưa từng được mơ đến trong tương lai.

“Mưa đỏ" rời rạp từ 29-9

Một bất ngờ, trước đó, NSƯT Đặng Thái Huyền – đạo diễn "Mưa đỏ", thông tin phim sẽ rời rạp từ 29-9.

"Sau một hành trình đầy ý nghĩa, từ ngày 29-9 tới đây, "Mưa đỏ" xin chính thức khép lại thời gian trình chiếu ngoài rạp để thực hiện những sứ mệnh tiếp theo. Chúng tôi biết ơn tất cả các khán giả, các cơ quan thông tấn báo chí, nhà phát hành, nhà rạp… đã đồng hành cùng "Mưa đỏ" trong suốt chặng đường tuyệt vời vừa qua.

Mỗi suất chiếu, mỗi ánh mắt xót xa, mỗi giọt nước mắt rơi xuống, những lời động viên hay góp ý nhiệt thành… đều là phần đời mới mà mọi người đã dành cho "Mưa đỏ" - NSƯT Đặng Thái Huyền thông tin.

"Mưa đỏ" rời rạp từ 29-9

Nữ đạo diễn tin rằng trong tương lai, ở một hành trình mới, một câu chuyện mới, điện ảnh cùng tình yêu dành cho nơi ta sinh ra, lớn lên… sẽ luôn là cầu nối để chúng ta lại tìm thấy nhau.

"Mưa đỏ" là phim về đề tài chiến tranh cách mạng, kịch bản của nhà văn Chu Lai, lấy cảm hứng và hư cấu từ sự kiện 81 ngày đêm chiến đấu anh dũng, kiên cường của nhân dân và cán bộ, chiến sĩ bảo vệ Thành Cổ Quảng Trị năm 1972.

Phim tập trung kể về Tiểu đội 1 gồm những thanh niên trẻ tuổi và đầy nhiệt huyết là một trong những đơn vị chiến đấu, bám trụ tại trận địa khốc liệt này.

Bộ phim là khúc tráng ca bằng hình ảnh, tri ân và tưởng nhớ những người con đã dâng hiến tuổi thanh xuân cho đất nước, mang âm hưởng của tình yêu, tình đồng đội thiêng liêng, là khát vọng hòa bình, hòa hợp dân tộc của nhân dân Việt Nam.

"Mưa đỏ" do NSƯT Đặng Thái Huyền đạo diễn, quy tụ dàn diễn viên: Đỗ Nhật Hoàng, Hứa Vĩ Văn, Thân Thúy Hà, Hạ Anh, Steven Nguyễn, Phương Nam, Lâm Thanh Nhã, Đình Khang, Hoàng Long, Nguyễn Hùng, Trần Gia Huy…