Thời sự

Em gái 21 tuổi hiến gan cứu anh trai bị ung thư

B.Vân

(NLĐO) - Trong ca ghép gan đặc biệt tại Đà Nẵng, gái 21 tuổi hiến gan cứu anh trai ung thư gan giai đoạn nặng.

Ngày 29-1, Bệnh viện Đà Nẵng cho biết vừa phối hợp thực hiện thành công ca ghép gan cho bệnh nhân Phan Anh Văn (SN 1995, trú xã Hòa Tiến, TP Đà Nẵng). Người hiến gan là em gái ruột Phan Thị Thủy Tiên (SN 2005).

Theo bác sĩ CKII Nguyễn Hoàng, Trưởng Khoa Ngoại tiêu hóa Bệnh viện Đà Nẵng, bệnh nhân Văn mắc viêm gan B nhiều năm nhưng chưa điều trị kháng virus. 

Khi nhập viện, bệnh nhân được phát hiện ung thư gan lan rộng ở cả thùy phải và thùy trái, không còn chỉ định phẫu thuật triệt căn. Ghép gan được xác định là phương pháp duy nhất nhằm kéo dài sự sống.

Em gái 21 tuổi hiến gan cứu anh trai mắc ung thư gan giai đoạn nặng - Ảnh 1.
Em gái 21 tuổi hiến gan cứu anh trai mắc ung thư gan giai đoạn nặng - Ảnh 2.

Em gái Phan Thị Thuỷ Tiên (ảnh trái) trước ca phẫu thuật hiến gan cho anh trai Phan Anh Văn (ảnh phải)

Trong gia đình, có 3 người thân mắc viêm gan B nên không đủ điều kiện hiến gan. Em gái út Phan Thị Thủy Tiên là người duy nhất khỏe mạnh, phù hợp về mặt y khoa và đã tự nguyện hiến gan để cứu anh trai. 

"Anh là người đã chịu nhiều vất vả nuôi em ăn học nên giờ đây em sẵn sàng hiến gan để cứu anh" - Tiên chia sẻ.

Qua thăm khám và đo đạc thể tích gan, các bác sĩ xác định phần gan hiến phù hợp với người nhận, đồng thời phần gan còn lại đảm bảo an toàn cho người hiến. Hồ sơ ca bệnh được trình Hội đồng Ghép gan của Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 và Bệnh viện Đà Nẵng. 

Sau khi thống nhất chuyên môn, ca ghép được tiến hành vào ngày 10-1, với sự hỗ trợ của các chuyên gia đầu ngành ghép gan Bệnh viện Trung ương Quân đội 108, trong đó có PGS-TS Lê Văn Thành, nguyên chủ nhiệm khoa gan – mật – tuỵ.

Ca mổ kéo dài khoảng 5 giờ. Sau phẫu thuật, người hiến tỉnh táo, các chỉ số sinh tồn ổn định. 

Với người nhận, toàn bộ phần gan ung thư được cắt bỏ, mảnh gan ghép được đưa vào ổ bụng, nối mạch máu và đường mật. Bệnh nhân tỉnh ngay trong phòng mổ, rút ống nội khí quản và chuyển về phòng hồi sức.

Sau một tuần theo dõi, người hiến gan hồi phục tốt. Bệnh nhân ghép gan ổn định, chức năng mảnh ghép hoạt động tốt, đã có thể tự đi lại và ăn uống bình thường.

"Đây là ca ghép gan đặc biệt khi người hiến và người nhận đều còn rất trẻ, là anh em ruột trong một gia đình khó khăn. Với sự hỗ trợ chuyên môn từ Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 và sự chung tay của cộng đồng, ca ghép đã diễn ra thuận lợi" - bác sĩ Nguyễn Hoàng nhấn mạnh.

Đà Nẵng ghép gan
