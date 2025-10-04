Em trai Vinh Hiển vô địch giải Pickleball tại TP HCM

Sau một ngày tranh tài quyết liệt, các vận động viên đã mang đến những trận đấu mãn nhãn, thể hiện rõ sự tiến bộ cả về kỹ thuật lẫn tinh thần thi đấu. Giải đấu năm nay không chỉ là nơi các tay vợt chuyên nghiệp khẳng định bản lĩnh mà còn là sân khấu tỏa sáng của các tài năng trẻ ở hạng mục Junior U12 và U14.

Ở nhóm U12, bộ đôi Trương Vinh Văn (em út Trương Vinh Hiển) - Nguyễn Đức Nghiêm xuất sắc giành ngôi vô địch. Các vị trí tiếp theo lần lượt thuộc về Đậu Hoàng Hải - Nguyễn Gia Bảo (á quân), trong khi Nguyễn Vương Bảo - Trần Minh Đại và Thiên Kim - Đan Thánh đồng hạng Ba. Tại bảng U14, cặp Hiếu Minh - Dolar lên ngôi vô địch, Đức Phát - Bảo Hân giành á quân, còn Lê Thái Xuân - Nguyễn Gia Bảo và Rafael Huỳnh - Nguyễn Hải Đăng đồng hạng Ba.

Em trai Vinh Hiển (thứ 5 từ trái qua) vô địch nội dung U12 cùng Đức Nghiêm

Tại nội dung Đôi tự do 6.5, tâm điểm của giải, các tay vợt dày dạn kinh nghiệm đã cống hiến những pha bóng tốc độ và kịch tính. Bộ đôi Chiến - Thịnh thi đấu ổn định để giành ngôi quán quân, trong khi Huy Hoàng - Thiên Long về nhì. Hai cặp Khang - Quan và Hiệp - Bảo Nguyễn cùng xếp hạng Ba.

Hạng mục đôi nam nữ, đôi nữ 5.0 cũng hấp dẫn không kém khi cặp Lê Châu - Phúc Cần Thơ lên ngôi vô địch sau trận chung kết kịch tính với Đài Đoàn - Khôi Trần. Đồng hạng Ba là Linh - Đài và Quân Lê - Hương Nguyễn.

Các tay vợt đoạt huy chương ở nội dung tự do

Giải Phiten Pickleball Cup 2025 mùa đầu tiên khép lại thành công, không chỉ tôn vinh những nhà vô địch mà còn lan tỏa tinh thần thể thao lành mạnh, góp phần thúc đẩy sự phát triển bền vững của pickleball tại Việt Nam.