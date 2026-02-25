HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Quốc tế

EU phê duyệt khoản vay hơn 100 tỉ USD cho Ukraine

Xuân Mai

(NLĐO) – Chủ tịch Nghị viện Châu Âu Roberta Metsola chính thức ký phê duyệt khoản vay trị giá 90 tỉ euro (106 tỉ USD) của EU dành cho Ukraine.

Động thái hôm 24-2 này cung cấp một nguồn hỗ trợ tài chính quan trọng, còn gọi là Khoản vay Hỗ trợ Ukraine (USL), cho Kiev trong bối cảnh nước này bước sang năm thứ 5 xung đột với Nga.

Tuy nhiên, dù đã được ký kết tại Nghị viện, khoản vay này vẫn cần phải được Hội đồng Châu Âu thông qua với sự nhất trí. Kết quả tiến trình này hiện vẫn chưa chắc chắn do Hungary và Slovakia đã công khai tuyên bố sẽ phủ quyết quyết định này.

img

Chủ tịch Nghị viện Châu Âu Roberta Metsola. Ảnh: EPA

Theo Kyiv Post, bà Metsola thông báo trên mạng xã hội X: "Thay mặt Nghị viện Châu Âu, tôi vừa ký duyệt Khoản vay Hỗ trợ Ukraine trị giá 90 tỉ euro".

Bà nhấn mạnh khoản tiền này nhằm duy trì hoạt động của các dịch vụ công thiết yếu và củng cố sức mạnh quốc phòng của Ukraine. Theo bà Metsola, khoản vay sẽ góp phần bảo vệ an ninh và tự do chung của châu Âu, giúp đạt được nền hòa bình thực sự, lâu dài và định hình tương lai của Ukraine trong châu Âu.

Trước đó, vào ngày 19-2-2025, Hội đồng châu Âu đã nhất trí cung cấp cho Ukraine khoản vay 90 tỉ euro cho giai đoạn 2026-2027. Khoản tiền này được huy động thông qua việc EU vay vốn trên các thị trường và được đảm bảo bằng ngân sách của liên minh. Vào thời điểm đó, Hungary, Slovakia và Cộng hòa Czech đã từ chối tham gia cơ chế này nhưng cam kết sẽ không cản trở.

Tuy nhiên, Thủ tướng Hungary Viktor Orbán và Bộ trưởng Ngoại giao Péter Szijjártó mới đây cho rằng Budapest sẽ phủ quyết thỏa thuận và áp đặt thêm các lệnh trừng phạt cho đến khi đường ống Druzhba dẫn dầu Nga được mở lại. Động thái này đã vấp phải sự chỉ trích từ các quan chức EU và các quốc gia thành viên.

Trong cuộc họp báo ở Kiev ngày 24-2, Chủ tịch Hội đồng châu Âu António Costa cho biết đã đạt được thỏa thuận về việc Ukraine sẽ đánh giá công việc cần thiết để khôi phục đường ống dẫn dầu Druzhba bị hư hại trong cuộc tấn công của Nga vào ngày 27-1, theo hãng tin Interfax-Ukraine.

Cùng ngày, Chủ tịch Ủy ban Châu Âu Ursula von der Leyen đã đến Kiev, đánh dấu chuyến thăm thứ 10 của bà kể từ khi xung đột nổ ra.

Bà viết trên X: "Có mặt tại Kiev lần thứ 10 kể từ khi cuộc xung đột bắt đầu. Để tái khẳng định rằng châu Âu luôn kiên định sát cánh cùng Ukraine, cả về tài chính, quân sự, cũng như cùng nhau vượt qua mùa đông khắc nghiệt này. Động thái nhấn mạnh cam kết bền bỉ của chúng tôi đối với cuộc đấu tranh của Ukraine".

Tin liên quan

Ukraine siết trừng phạt "hạm đội bóng tối", dồn dập tấn công khí tài Nga

Ukraine siết trừng phạt "hạm đội bóng tối", dồn dập tấn công khí tài Nga

(NLĐO) - Tổng thống Volodymyr Zelensky vừa thông báo Ukraine đang áp đặt các lệnh trừng phạt mới nhắm vào "đội tàu bóng tối" của Nga.

Ukraine tuyên bố phá hủy 75 triệu USD khí tài của Nga

(NLĐO) - Ukraine gần đây tuyên bố đã phá hủy 3 hệ thống phòng không Tor-M1 của Nga, với tổng thiệt hại khoảng 75 triệu USD.

Đàm phán Nga – Ukraine kết thúc chóng vánh, Ukraine nói Mỹ "không công bằng"

(NLĐO) - Cuộc đàm phán hòa bình giữa Nga và Ukraine tại Geneva - Thụy Sĩ đã kết thúc trong căng thẳng chỉ sau chưa đầy hai giờ hôm 18-2.

