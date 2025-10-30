EuroCham trao Giải thưởng Doanh nghiệp xuất sắc 2025

Tối 30-10, Hiệp hội Doanh nghiệp châu Âu tại Việt Nam (EuroCham) đã tổ chức Lễ trao Giải thưởng Doanh nghiệp xuất sắc 2025, nhằm tôn vinh các doanh nghiệp có đóng góp nổi bật trong phát triển bền vững, đổi mới sáng tạo và trách nhiệm xã hội.

Trong đó, Giải Doanh nghiệp xanh của năm thuộc về Công ty TNHH De Heus Việt Nam và Công ty CP Turn Green Holding.

Ở hạng mục Đổi mới kinh doanh, Tổng Công ty Đầu tư và Phát triển Công nghiệp – CTCP (Becamex IDC Corp) cùng Công ty CP Many Touches được vinh danh.

Trong khi đó, Giải Tác động cộng đồng được trao cho Công ty TNHH Bia Carlsberg Việt Nam và Công ty TNHH Cicor Việt Nam, ghi nhận những nỗ lực vì sự phát triển bền vững và gắn kết cộng đồng.

Phát biểu tại lễ trao giải, ông Bruno Jaspaert, Chủ tịch EuroCham, khẳng định cam kết đồng hành cùng Việt Nam thúc đẩy đầu tư, hoàn thiện môi trường kinh doanh và lan tỏa giá trị phát triển xanh.

Tại buổi lễ, Phó Chủ tịch UBND TP HCM Nguyễn Văn Dũng đã gửi lời chào trân trọng đến các vị đại sứ, lãnh sự, lãnh sự danh dự các nước thuộc Liên minh châu Âu (EU), lãnh đạo EuroCham cùng cộng đồng doanh nghiệp châu Âu tại Việt Nam.

Phó Chủ tịch UBND TP HCM Nguyễn Văn Dũng phát biểu tại sự kiện

Theo Phó Chủ tịch UBND TP HCM, Việt Nam và Liên minh châu Âu đã đạt được nhiều bước tiến đáng ghi nhận trên mọi lĩnh vực. Đặc biệt, Hiệp định Thương mại tự do Việt Nam – EU (EVFTA) sau 5 năm thực thi đã trở thành nền tảng quan trọng, góp phần mở rộng thương mại, đầu tư và đưa Việt Nam trở thành đối tác hàng đầu của EU trong khu vực ASEAN.

Trong bối cảnh quan hệ song phương ngày càng gắn bó, TP HCM tự hào là địa phương tiên phong trong hợp tác với các quốc gia thành viên EU. Từ đầu năm 2025 đến nay, thành phố đã đón tiếp nhiều đoàn cấp cao từ châu Âu và tổ chức các chuyến công tác, trao đổi kinh nghiệm tại khu vực này nhằm tăng cường hợp tác trên nhiều lĩnh vực.

Ông Nguyễn Văn Dũng chúc mừng EuroCham đã tổ chức thành công Diễn đàn mở rộng đầu tư số, kết nối thế mạnh công nghệ châu Âu với định hướng chuyển đổi số của Việt Nam. Sự kiện này đã giúp TP HCM mở ra nhiều cơ hội hợp tác mới, đồng thời tận dụng hiệu quả hơn các chính sách hỗ trợ của EU dành cho Việt Nam.

Phó Chủ tịch UBND TP HCM nhấn mạnh chính quyền thành phố luôn đánh giá cao vai trò của cộng đồng doanh nghiệp châu Âu trong quá trình phát triển kinh tế - xã hội.

Ông Dũng cũng đánh giá cao các ấn phẩm thường niên của EuroCham như Sách Trắng và Chỉ số niềm tin kinh doanh, xem đây là nguồn tư liệu hữu ích giúp TP HCM nhận diện rõ điểm mạnh cần phát huy, điểm nghẽn cần tháo gỡ, qua đó giữ vững vị thế điểm đến đầu tư an toàn, hấp dẫn hàng đầu khu vực.

Lễ trao giải năm nay không chỉ là dịp vinh danh các doanh nghiệp đạt thành tựu trong đổi mới sáng tạo và phát triển bền vững, mà còn thể hiện niềm tin, sự gắn bó và cam kết hợp tác lâu dài giữa cộng đồng doanh nghiệp châu Âu và Việt Nam.

"TP kỳ vọng cộng đồng doanh nghiệp châu Âu sẽ tiếp tục mở rộng hiện diện, tăng cường hợp tác với TP HCM trong các lĩnh vực trụ cột như tài chính, chuyển đổi xanh, chuyển đổi số, giao thông thông minh, giáo dục tiên tiến và công nghiệp bán dẫn.

TP HCM mong muốn các doanh nghiệp châu Âu tiếp tục đồng hành cùng thành phố trong hành trình phát triển năng động, sáng tạo và bền vững" - ông Nguyễn Văn Dũng nói.