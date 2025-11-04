Quyền chủ tịch LĐBĐ Malaysia (FAM), ông Datuk Yusoff Mahadi cho biết sẽ chuẩn bị tất cả các tài liệu, bằng chứng và lập luận cần thiết trước khi đưa vụ việc ra Tòa án Trọng tài Thể thao (CAS).

Ông nhấn mạnh rằng FAM sẽ không lùi bước, bất chấp mọi con đường và không tuân theo một quyết định mà họ tin rằng có ý nghĩa nghiêm trọng đối với tương lai của bóng đá Malaysia.

"FAM sẽ sẵn sàng với tất cả các tài liệu, chi tiết liên quan để trình bày cho CAS trong nỗ lực lật ngược hình phạt do FIFA áp đặt. Các luật sư được chỉ định sẽ kiểm tra mọi thứ cần thiết và FAM sẽ không im lặng về vụ việc này. Chúng tôi sẽ sử dụng mọi con đường có sẵn để tìm kiếm công lý" - ông Yusoff nói.

Quyền Chủ tịch FAM, Datuk Yusoff Mahadi kêu gọi người hâm mộ hãy cùng cầu nguyện cho tuyển Malaysia

Quyền Chủ tịch FAM cũng khẳng định cuộc chiến pháp lý có thể kéo dài và tốn kém chi phí nhưng FAM sẵn sàng gánh vác gánh nặng để bảo vệ danh tiếng của bóng đá Malaysia trên trường quốc tế.

"Chúng tôi biết quá trình này có thể mất thời gian và chi phí liên quan cao, nhưng vì niềm tự hào của bóng đá Malaysia, FAM đã sẵn sàng đối mặt với bất kỳ thách thức nào phía trước" - Quyền Chủ tịch FAM bày tỏ.

Thời gian 21 ngày do FIFA thông báo sẽ được sử dụng đủ để đảm bảo mọi khía cạnh do đội ngũ luật sư giàu kinh nghiệm của FAM xem xét về cuộc chiến pháp lý này.

Ngoài ra ông Yusoff khẳng định sẽ không dễ dàng bỏ cuộc dù kháng cáo trước đó không có lợi từ phán quyết của FIFA. Ông kêu gọi người hâm mộ Malaysia hãy cầu nguyện và ủng hộ cho bóng đá nước nhà: "Chúng tôi hy vọng tất cả những người hâm mộ bóng đá nước nhà sẽ tiếp tục cầu nguyện và ủng hộ chúng tôi"

Theo phán quyết cuối cùng của FIFA, FAM tiếp tục bị phạt 350.000 franc Thụy Sĩ (hơn 11 tỉ đồng) và phạt cá nhân 7 cầu thủ, bao gồm Figueiredo, mỗi người 2.000 franc và cấm thi đấu 12 tháng.



Ngoài ra, FAM sẽ còn đối mặt với án phạt từ AFC nhưng điều này sẽ phải chờ đợi đến khi CAS kết luận về vụ việc.