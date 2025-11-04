HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
ASEAN Cup 2024 Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Euro 2024
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thể thao

FAM: Cuộc chiến pháp lý với FIFA để bảo vệ danh tiếng, kêu gọi NHM cầu nguyện

Quốc An

(NLĐO) - Quyền Chủ tịch FAM sẽ không im lặng, bất chấp mọi con đường để lật kèo với FIFA. Ông cũng kêu gọi người hâm mộ hãy cầu nguyện cho tuyển Malaysia.

Quyền chủ tịch LĐBĐ Malaysia (FAM), ông Datuk Yusoff Mahadi cho biết sẽ chuẩn bị tất cả các tài liệu, bằng chứng và lập luận cần thiết trước khi đưa vụ việc ra Tòa án Trọng tài Thể thao (CAS).

Ông nhấn mạnh rằng FAM sẽ không lùi bước, bất chấp mọi con đường và không tuân theo một quyết định mà họ tin rằng có ý nghĩa nghiêm trọng đối với tương lai của bóng đá Malaysia.

"FAM sẽ sẵn sàng với tất cả các tài liệu, chi tiết liên quan để trình bày cho CAS trong nỗ lực lật ngược hình phạt do FIFA áp đặt. Các luật sư được chỉ định sẽ kiểm tra mọi thứ cần thiết và FAM sẽ không im lặng về vụ việc này. Chúng tôi sẽ sử dụng mọi con đường có sẵn để tìm kiếm công lý" - ông Yusoff nói.

FAM: Cuộc chiến pháp lý chống lại FIFA để bảo vệ danh tiếng, kêu gọi NHM cầu nguyện - Ảnh 1.

Quyền Chủ tịch FAM, Datuk Yusoff Mahadi kêu gọi người hâm mộ hãy cùng cầu nguyện cho tuyển Malaysia

Quyền Chủ tịch FAM cũng khẳng định cuộc chiến pháp lý có thể kéo dài và tốn kém chi phí nhưng FAM sẵn sàng gánh vác gánh nặng để bảo vệ danh tiếng của bóng đá Malaysia trên trường quốc tế.

"Chúng tôi biết quá trình này có thể mất thời gian và chi phí liên quan cao, nhưng vì niềm tự hào của bóng đá Malaysia, FAM đã sẵn sàng đối mặt với bất kỳ thách thức nào phía trước" - Quyền Chủ tịch FAM bày tỏ.

TIN LIÊN QUAN

Thời gian 21 ngày do FIFA thông báo sẽ được sử dụng đủ để đảm bảo mọi khía cạnh do đội ngũ luật sư giàu kinh nghiệm của FAM xem xét về cuộc chiến pháp lý này.

Ngoài ra ông Yusoff khẳng định sẽ không dễ dàng bỏ cuộc dù kháng cáo trước đó không có lợi từ phán quyết của FIFA. Ông kêu gọi người hâm mộ Malaysia hãy cầu nguyện và ủng hộ cho bóng đá nước nhà: "Chúng tôi hy vọng tất cả những người hâm mộ bóng đá nước nhà sẽ tiếp tục cầu nguyện và ủng hộ chúng tôi"

Theo phán quyết cuối cùng của FIFA, FAM tiếp tục bị phạt 350.000 franc Thụy Sĩ (hơn 11 tỉ đồng) và phạt cá nhân 7 cầu thủ, bao gồm Figueiredo, mỗi người 2.000 franc và cấm thi đấu 12 tháng.

Ngoài ra, FAM sẽ còn đối mặt với án phạt từ AFC nhưng điều này sẽ phải chờ đợi đến khi CAS kết luận về vụ việc.

Tin liên quan

FAM sẽ tiếp tục chiến đấu vì tầm quan trọng của cầu thủ Malaysia ở châu lục

FAM sẽ tiếp tục chiến đấu vì tầm quan trọng của cầu thủ Malaysia ở châu lục

(NLĐO) - Trước quyết định bác bỏ kháng cáo từ FIFA, LĐBĐ Malaysia (FAM) cho biết sẽ kiên trì chiến đấu vì tầm quan trọng của cầu thủ Malaysia

FIFA bác bỏ kháng cáo của LĐBĐ Malaysia, giữ nguyên mức trừng phạt

(NLĐO) - Tối 3-11, FIFA đã ra thông báo bác bỏ kháng cáo của LĐBĐ Malaysia (FAM) trước án phạt gian lận nhập tịch của nhóm 7 tuyển thủ Malaysia đấu Việt Nam.

CLB Chile nhắm tới cầu thủ nhập tịch Malaysia bị FIFA phạt

(NLĐO) - Cầu thủ nhập tịch Malaysia, Rodrigo Holgado đang bị FIFA đình chỉ thi đấu 12 tháng nhưng đội bóng Chile bất ngờ muốn chiêu mộ anh cho mùa giải tới.

Malaysia AFC CAS FAM FIFA Quyền chủ tịch FAM
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo