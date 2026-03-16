Thể thao

Fernandes phá kỷ lục nhiều năm của huyền thoại Beckham

Đăng Minh

(NLĐO) - Tiền vệ Bruno Fernandes phá kỷ lục tồn tại 26 năm của huyền thoại David Beckham khi rực sáng giúp Man Utd hạ Aston Villa 3-1 ở vòng 30 Ngoại hạng Anh.

Man Utd tiếp tục thăng hoa dưới sự toả sáng của thủ quân Bruno Fernandes khi tiếp Aston Villa trên sân nhà Old Trafford rạng sáng 16-3 (giờ Hà Nội).

Nhạc trưởng người Bồ Đào Nha đã đóng góp hai pha kiến tạo cho các bàn thắng của Casemiro và Matheus Cunha. Bàn còn lại của chủ nhà được ghi bởi Benjamin Sesko ở những phút cuối để ấn định tỉ số 3-1.

Về phía đội khách Aston Villa họ chỉ có được bàn danh dự nhờ công của Ross Barkley ở phút 64.

Fernandes đã phá kỷ lục vốn do huyền thoại David Beckham nắm giữ suốt 26 năm qua. Ảnh: SunSport

Với hai đường chuyền thành bàn, tiền vệ người Bồ Đào Nha đã nâng tổng số kiến tạo tại Premier League mùa này lên 16, kèm theo 7 bàn thắng sau 27 trận.

Thành tích đó giúp Fernandes vượt qua kỷ lục 15 kiến tạo trong một mùa giải Premier League cho Man Utd do huyền thoại Beckham thiết lập ở mùa 1999-2000.

Huyền thoại Beckham đã có 15 pha kiến tạo cho Man Utd tại Premier League 1999-2000. Ảnh: SunSport

Kể từ khi gia nhập đội chủ sân Old Trafford từ Sporting CP năm 2020, tiền vệ Fernandes đã ghi 105 bàn và có 103 kiến tạo sau 319 trận cho "Quỷ đỏ".

Trong khi đó, cựu danh thủ Beckham rời Man United năm 2003 với thành tích 85 bàn thắng và 122 kiến tạo sau 394 lần ra sân. 

Phong độ ấn tượng của Fernandes cũng giúp đoàn quân dưới trướng HLV Michael Carrick củng cố vị trí trong nhóm đầu bảng. Họ hiện đứng thứ ba, hơn chính Aston Villa xếp ngay sau 3 điểm qua 30 vòng đấu tại Ngoại hạng Anh.

Khoảng cách này mang lại lợi thế lớn cho Man Utd trong cuộc đua giành vé dự Champions League mùa tới.

Bruno Fernandes lập cú đúp, Man United thắng tưng bừng tại Molineux

(NLĐO) – Thắng vùi dập đội bóng chót bảng Wolverhampton ngay tại sân khách Molineux, Man United như hồi sinh và áp sát nhóm 5 đội dẫn đầu Premier League.

