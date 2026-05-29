Sao Real Madrid lại bị gạch tên ở tuyển Argentina dự World Cup

HLV Lionel Scaloni vừa công bố danh sách chính thức 26 cầu thủ Argentina tham dự World Cup 2026 và ngay lập tức tạo nên nhiều tranh luận trong giới truyền thông cũng như người hâm mộ xứ sở vũ điệu Tango.



Đáng chú ý là trong khi triệu tập toàn bộ 6 thành viên đang khoác áo CLB Atletico Madrid gồm Juan Musso, Giuliano Simeone, Nahuel Molina, Thiago Almada, Nico González và Julian Alvarez, ông Scaloni lại ngó lơ với cầu thủ duy nhất đang thi đấu tại Real Madrid là Franco Mastantuono.

Có vẻ như bi kịch của Real Madrid tại tuyển Tây Ban Nha đã được tái hiện ở danh sách tập trung tuyển Argentina. Franco Mastantuono,18 tuổi, từng được xem là một trong những gương mặt triển vọng nhất của bóng đá Argentina nhưng lại không có tên trong danh sách cuối cùng của HLV Scaloni.

Một sự vắng mặt đáng chú ý khác là trường hợp của cựu sao Man United mùa rồi thi đấu cho Chelsea, Alejandro Garnacho. Cầu thủ chạy cánh này có tên ở đợt tập trung đầu tiên nhưng không qua nổi đợt "sát hạch" sau cùng. Trước đó, một ngôi sao hàng công là Paulo Dybala còn không được góp mặt trong danh sách sơ bộ.

Mastantuono bị loại nhưng Nico Paz, cầu thủ trưởng thành từ lò đào tạo Real Madrid, lại được trao cơ hội. Chân sút này gây ấn tượng mạnh trong màu áo Como tại Serie A, góp công quan trọng giúp đội bóng hàng tỉnh này giành quyền tham dự Champions League ngay trước mũi "gã nhà giàu" AC Milan. Nico Paz được xem như đại diện tiêu biểu cho lớp kế cận của bóng đá Argentina.

HLV Scaloni tiếp tục đặt niềm tin vào bộ khung từng giúp Argentina vô địch World Cup 2022 tại Qatar. Lionel Messi vẫn là đầu tàu của đội tuyển trong hành trình bảo vệ ngôi vương.

Nếu ra sân tại giải đấu trên đất Mỹ, Mexico và Canada, siêu sao 38 tuổi sẽ trở thành một trong số ít cầu thủ dự tới 6 kỳ World Cup.

Ở hàng thủ, những trụ cột quen thuộc như Cristian Romero, Lisandro Martinez, Nahuel Molina hay Nicolas Otamendi tiếp tục hiện diện. Tuyến giữa vẫn được dẫn dắt bởi Rodrigo de Paul, Alexis Mac Allister và Enzo Fernandez, trong khi hàng công ngoài Messi còn có Lautaro Martinez, Julian Alvarez và Nico Gonzalez.

26 thành viên tuyển Argentina

Theo lịch thi đấu vòng bảng, Argentina sẽ ra quân gặp Algeria vào ngày 17-6. Sau đó, đội bóng Nam Mỹ lần lượt chạm trán Áo ngày 22-6 trước khi khép lại vòng bảng bằng trận đấu với Jordan ngày 28-6.

Dù vẫn giữ phần lớn bộ khung quen thuộc, danh sách lần này cho thấy Scaloni bắt đầu từng bước chuyển giao lực lượng, chuẩn bị cho tương lai hậu Messi của tuyển Argentina.