Sao Real Madrid lại bị gạch tên ở tuyển Argentina dự World Cup

HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thể thao

Sao Real Madrid lại bị gạch tên ở tuyển Argentina dự World Cup

Đông Linh (theo AFA, Marca)

(NLĐO) - HLV Lionel Scaloni tiếp tục đặt niềm tin vào bộ khung vô địch World Cup 2022 khi công bố danh sách 26 cầu thủ Argentina dự giải đấu ở Bắc Mỹ.

HLV Lionel Scaloni vừa công bố danh sách chính thức 26 cầu thủ Argentina tham dự World Cup 2026 và ngay lập tức tạo nên nhiều tranh luận trong giới truyền thông cũng như người hâm mộ xứ sở vũ điệu Tango.

Đáng chú ý là trong khi triệu tập toàn bộ 6 thành viên đang khoác áo CLB Atletico Madrid gồm Juan Musso, Giuliano Simeone, Nahuel Molina, Thiago Almada, Nico González và Julian Alvarez, ông Scaloni lại ngó lơ với cầu thủ duy nhất đang thi đấu tại Real Madrid là Franco Mastantuono.

Sao Real Madrid lại bị gạch tên ở tuyển Argentina dự World Cup - Ảnh 1.

Tài năng trẻ Franco Mastantuono vắng mặt tại World Cup 2026

Có vẻ như bi kịch của Real Madrid tại tuyển Tây Ban Nha đã được tái hiện ở danh sách tập trung tuyển Argentina. Franco Mastantuono,18 tuổi, từng được xem là một trong những gương mặt triển vọng nhất của bóng đá Argentina nhưng lại không có tên trong danh sách cuối cùng của HLV Scaloni.

Một sự vắng mặt đáng chú ý khác là trường hợp của cựu sao Man United mùa rồi thi đấu cho Chelsea, Alejandro Garnacho. Cầu thủ chạy cánh này có tên ở đợt tập trung đầu tiên nhưng không qua nổi đợt "sát hạch" sau cùng. Trước đó, một ngôi sao hàng công là Paulo Dybala còn không được góp mặt trong danh sách sơ bộ.

Sao Real Madrid lại bị gạch tên ở tuyển Argentina dự World Cup - Ảnh 2.

Garnacho cũng lỡ dịp tham dự World Cup

Mastantuono bị loại nhưng Nico Paz, cầu thủ trưởng thành từ lò đào tạo Real Madrid, lại được trao cơ hội. Chân sút này gây ấn tượng mạnh trong màu áo Como tại Serie A, góp công quan trọng giúp đội bóng hàng tỉnh này giành quyền tham dự Champions League ngay trước mũi "gã nhà giàu" AC Milan. Nico Paz được xem như đại diện tiêu biểu cho lớp kế cận của bóng đá Argentina.

TIN LIÊN QUAN

HLV Scaloni tiếp tục đặt niềm tin vào bộ khung từng giúp Argentina vô địch World Cup 2022 tại Qatar. Lionel Messi vẫn là đầu tàu của đội tuyển trong hành trình bảo vệ ngôi vương.

Nếu ra sân tại giải đấu trên đất Mỹ, Mexico và Canada, siêu sao 38 tuổi sẽ trở thành một trong số ít cầu thủ dự tới 6 kỳ World Cup.

Sao Real Madrid lại bị gạch tên ở tuyển Argentina dự World Cup - Ảnh 3.

Thiago Almada hứa hẹn sẽ bùng nổ tại Bắc Mỹ

Ở hàng thủ, những trụ cột quen thuộc như Cristian Romero, Lisandro Martinez, Nahuel Molina hay Nicolas Otamendi tiếp tục hiện diện. Tuyến giữa vẫn được dẫn dắt bởi Rodrigo de Paul, Alexis Mac Allister và Enzo Fernandez, trong khi hàng công ngoài Messi còn có Lautaro Martinez, Julian Alvarez và Nico Gonzalez.

Sao Real Madrid lại bị gạch tên ở tuyển Argentina dự World Cup - Ảnh 4.

26 thành viên tuyển Argentina

Theo lịch thi đấu vòng bảng, Argentina sẽ ra quân gặp Algeria vào ngày 17-6. Sau đó, đội bóng Nam Mỹ lần lượt chạm trán Áo ngày 22-6 trước khi khép lại vòng bảng bằng trận đấu với Jordan ngày 28-6.

Dù vẫn giữ phần lớn bộ khung quen thuộc, danh sách lần này cho thấy Scaloni bắt đầu từng bước chuyển giao lực lượng, chuẩn bị cho tương lai hậu Messi của tuyển Argentina.

Danh sách tuyển Argentina

Thủ môn: Emiliano Martinez, Juan Musso, Geronimo Rulli.

Hậu vệ: Leonardo Balerdi, Nicolas Tagliafico, Gonzalo Montiel, Lisandro Martinez, Cristian Romero, Nicolas Otamendi, Facundo Medina, Nahuel Molina.

Tiền vệ: Leandro Paredes, Rodrigo de Paul, Valentin Barco, Giovani Lo Celso, Exequiel Palacios, Alexis Mac Allister, Enzo Fernandez.

Tiền đạo: Nico Gonzalez, Thiago Almada, Julian Alvarez, Lionel Messi, Giuliano Simeone, Nico Paz, Jose Manuel Lopez, Lautaro Martinez.

Tin liên quan

Argentina công bố đội hình sơ bộ dự World Cup: Có mặt Garnacho, Dybala bị gạt

Argentina công bố đội hình sơ bộ dự World Cup: Có mặt Garnacho, Dybala bị gạt

(NLĐO) - Lionel Messi là nhân tố chủ chốt trong kế hoạch bảo vệ ngôi vương trong danh sách sơ bộ 55 cầu thủ Argentina dự World Cup 2026.

HLV tuyển Argentina nói 1 câu, cả thế giới thấp thỏm vì Messi

(NLĐO) - HLV Lionel Scaloni bất ngờ thừa nhận siêu sao Lionel Messi chưa chắc cùng tuyển Argentina dự World Cup 2026 dù ngày khai mạc đã cận kề.

Argentina thắng chật vật đội bóng hạng 115 thế giới Mauritania

(NLĐO) - Argentina duy trì thành tích bất bại sân nhà khi vượt qua đội bóng hạng 115 thế giới Mauritania tại Buenos Aires.

Alejandro Garnacho tuyển Argentina HLV Lionel Scaloni Franco Mastantuono Lioenl Messi
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo