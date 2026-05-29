Thể thao

World Cup 2026: Cuộc chuyển giao quyền lực

ĐÔNG LINH

Argentina, Pháp hay Tây Ban Nha là những ứng viên sáng giá nhưng chưa hẳn một trong số họ sẽ bước lên bục chiến thắng cao nhất ngày 20-7

World Cup 2026 chỉ còn vài tuần nữa sẽ khai diễn. Đến nay, rất nhiều đội tuyển đã chốt xong danh sách 26 thành viên chính thức, chờ LĐBĐ Thế giới (FIFA) công bố xác nhận toàn bộ vào ngày 2-6.

Ưu tiên tính cân bằng

Danh sách các đội tuyển tham dự kỳ World Cup tại Bắc Mỹ cho thấy nhiều ứng viên vô địch đang bước vào giai đoạn chuyển giao lực lượng, nhân sự biến động mạnh mẽ.

Trong đó, tuyển Anh có lẽ là đội gây tranh cãi nhiều nhất trước ngày khai mạc World Cup 2026. HLV Thomas Tuchel mạnh tay loại bỏ hàng loạt ngôi sao như Phil Foden, Cole Palmer, Trent Alexander-Arnold hay Harry Maguire khỏi danh sách chính thức.

World Cup 2026: Cuộc chuyển giao quyền lực - Ảnh 1.

Đức trở lại đường đua sau 2 kỳ World Cup đáng thất vọng (Ảnh: BFW)

Việc Foden và Palmer vắng mặt khiến nhiều người bất ngờ bởi cả 2 từng được xem là tương lai của "Tam sư". Tuy nhiên, HLV Tuchel hiểu rất rõ việc xây dựng một tập thể giàu năng lượng và giàu tính tổ chức quan trọng hơn một đội bóng phụ thuộc vào cảm hứng cá nhân.

Jude Bellingham trở thành nhân vật trung tâm mới của tuyển Anh, bên cạnh Declan Rice, Bukayo Saka và Harry Kane. Quyết định trao cơ hội cho Kobbie Mainoo, Eberechi Eze hay Ivan Toney cũng cho thấy ông Tuchel ưu tiên tính cân bằng và cường độ thi đấu.

Đương kim á quân Pháp bước vào World Cup 2026 với nhiều thay đổi đáng chú ý. Eduardo Camavinga không có tên trong danh sách sau một mùa giải bị ảnh hưởng bởi chấn thương và phong độ thiếu ổn định. Thay vào đó, HLV Didier Deschamps đặt niềm tin vào thế hệ trẻ gồm Warren Zaire-Emery, Desire Doue, Rayan Cherki hay Michael Olise.

Dù vậy, tuyển Pháp vẫn rất đáng sợ nhờ chiều sâu đội hình. Kylian Mbappe đang ở độ chín sự nghiệp, trong khi Ousmane Dembele, Bradley Barcola và Marcus Thuram mang đến tốc độ cùng khả năng chuyển trạng thái rất mạnh. Hàng thủ với William Saliba, Ibrahima Konate và Dayot Upamecano tiếp tục là nền tảng cho tham vọng vô địch của "Les Bleus".

Xuất hiện nhiều "ngựa ô"

Trong khi đó, Tây Ban Nha có lẽ là đội tuyển sở hữu lực lượng trẻ hấp dẫn nhất giải đấu. Lamine Yamal, Nico Williams, Pedri, Gavi hay Cubarsi giúp "La Roja" duy trì bản sắc kiểm soát bóng nhưng giàu tốc độ hơn nhiều so với giai đoạn trước. Sau chức vô địch EURO 2024, Tây Ban Nha không còn bị xem là đội chỉ biết chuyền bóng mà đã trở nên trực diện và hiệu quả hơn.

Argentina tiếp tục được xem là ứng viên vô địch hàng đầu nhờ sự ổn định dưới thời HLV Lionel Scaloni. Lionel Messi không còn là trung tâm duy nhất, bởi Julian Alvarez, Enzo Fernandez và Mac Allister đã trưởng thành. Đây có thể là kỳ World Cup cuối cùng của Messi, điều càng khiến Argentina trở nên nguy hiểm hơn về mặt tinh thần và giúp hành trình bảo vệ ngôi vô địch của đội bóng xứ sở vũ điệu Tango sẽ thực sự đáng nhớ.

Đức và Brazil cũng mang hình ảnh của cuộc chuyển giao thế hệ. Đức đặt kỳ vọng vào Musiala và Florian Wirtz; còn Brazil chờ sự bùng nổ của Vinicius Junior, Raphinha và Endrick dưới thời HLV Carlo Ancelotti.

Bên cạnh các ứng viên truyền thống, World Cup 2026 rất có thể sẽ được chứng kiến sự nổi lên của nhiều "ngựa ô" như Morocco, Nhật Bản hay Bồ Đào Nha. Morocco không còn là hiện tượng nhất thời, còn Nhật Bản đang sở hữu thế hệ cầu thủ chơi bóng tại châu Âu đông đảo nhất lịch sử.

Nhìn vào lực lượng các đội tuyển lớn, World Cup 2026 có thể sẽ là giải đấu đánh dấu sự kết thúc của một thế hệ cũ và mở ra kỷ nguyên mới của bóng đá thế giới. 

Siêu máy tính Opta dự báo đội tuyển Tây Ban Nha là ứng cử viên số 1 cho chức vô địch World Cup 2026. Theo đánh giá dựa trên 10.000 lần mô phỏng, tuyển Tây Ban Nha có 75,01% khả năng vượt qua vòng bảng, 72,40% cơ hội vào vòng 1/16 và 15,43% cơ hội giành cúp vàng.

Tuyển Pháp có 12,54% cơ hội vô địch nhờ sở hữu đội hình đồng đều và có tính cạnh tranh không kém so với Tây Ban Nha. Xếp thứ ba trong danh sách ứng cử viên là tuyển Anh, với 10,88% cơ hội vô địch.

Đương kim vô địch Argentina chỉ xếp thứ 4 trong danh sách này với 10,28%. Việc Lionel Messi sắp bước sang tuổi 40 phần nào ảnh hưởng tới khả năng bảo vệ chức vô địch của "La Albiceleste". Bồ Đào Nha của Cristiano Ronaldo xếp thứ 5 với 6,73%, còn Brazil đứng thứ 6 với 6,62%.

Các đội bóng khác trong top 10 lần lượt là Đức thứ 7 (5,62%), Hà Lan thứ 8 (3,88%), Na Uy thứ 9 (3,59%) và Bỉ thứ 10 (2,26%).

World Cup 2026: Cuộc chuyển giao quyền lực - Ảnh 2.


