FIFA tiếp tục bị điều tra về quy trình bán vé “thiếu minh bạch”

Người hâm mộ khiếu nại

Hôm qua (9-6, giờ địa phương), Tổng chưởng lý bang Texas (Mỹ) đã mở cuộc điều tra đối với quy trình bán vé World Cup 2026 của LĐBĐ Thế giới (FIFA). Theo thông báo chính thức, động thái này được tiến hành sau khi nhiều người hâm mộ khiếu nại họ bị đánh lừa về vị trí chỗ ngồi cho các trận đấu diễn ra tại Dallas và Houston.

FIFA tiếp tục bị điều tra về quy trình bán vé tại World Cup 2026 (Ảnh: AP)

Cụ thể, một số cổ động viên đã mua vé hạng nhất với kỳ vọng có được tầm nhìn tốt nhất. Tuy nhiên, FIFA sau đó tự ý điều chỉnh chỗ ngồi của họ xuống hạng nhì, ở khu vực khán đài thấp hơn. Tổng chưởng lý Ken Paxton cho biết hành vi "lừa dối" vị trí chỗ ngồi có thể cấu thành vi phạm pháp luật theo luật bảo vệ người tiêu dùng của Texas.

"Tôi sẽ nỗ lực để đảm bảo người hâm mộ tại Texas được đối xử công bằng. Thể thao có sức mạnh gắn kết mọi người, và FIFA phải hiểu rằng người dân Texas rất coi trọng quyền lợi hợp pháp của họ" - ông Paxton khẳng định.

Không chỉ Texas, nhiều bang lớn khác tại Mỹ như California, New York và New Jersey cũng đang triển khai các biện pháp tương tự.

Tháng trước, Tổng chưởng lý California Rob Bonta đã yêu cầu FIFA cung cấp tài liệu liên quan đến cách tiếp thị và phân bổ vé cho các sân vận động thuộc tiểu bang này là SoFi (Los Angeles) và Levi's Stadium (Santa Clara).

Thu thập thông tin về chính sách giá vé

Trong khi đó, những công tố viên ở New York và New Jersey cũng đang thu thập thông tin về chính sách giá vé và quy trình bán vé cho 8 trận sẽ diễn ra tại sân MetLife, bao gồm cả trận chung kết vào rạng sáng 20-7 (giờ Việt Nam).

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Sân vận động MetLife dù nằm ở bang New Jersey nhưng lại là sân nhà chung của 2 đội bóng bầu dục nổi tiếng là New York Jets và New York Giants. Tổng chưởng lý New York Letitia James tuyên bố: "Người dân New York đã chờ đợi nhiều năm để World Cup được tổ chức trên sân nhà của họ. Họ xứng đáng có cơ hội công bằng để mua vé với giá cả phải chăng. Không ai nên bị thao túng để trả giá quá cao cho chỗ ngồi, và người hâm mộ nên tin rằng vé họ đã mua sẽ chính là vé họ nhận được".

Theo thông báo chung của các Tổng chưởng lý, giá vé lúc này đã "vượt xa giá vé của bất kỳ giải World Cup nào trước đây".

Giá vé trung bình cho trận chung kết ở MetLife hiện là 11.790 USD, cao hơn nhiều so với mức 812 USD năm 2022 từng được xem là mốc cao nhất trong 20 năm gần đó.