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Thể thao

Tuyển Anh dùng công nghệ đặc biệt chống nóng ở World Cup 2026

Quốc An

(NLĐO) - Trước các cảnh báo về thời tiết cực đoan ở World Cup 2026, tuyển Anh mới đây đã áp dụng một công nghệ đặc biệt giúp các cầu thủ chống nóng.

Trước nguy cơ phải thi đấu trong điều kiện thời tiết khắc nghiệt tại World Cup 2026, đội tuyển Anh đã áp dụng nhiều biện pháp hiện đại nhằm giúp cầu thủ thích nghi với nhiệt độ cao ở Mỹ.

Theo truyền thông Anh, HLV trưởng Thomas Tuchel đã đưa vào sử dụng thiết bị làm mát lòng bàn tay công nghệ cao trị giá khoảng 349 bảng Anh (gần 12 triệu đồng) để hỗ trợ quá trình hồi phục và giúp các cầu thủ "Tam sự" đối phó với cái nóng có thể lên tới ngưỡng 33 độ C.

Động thái này của tuyển Anh diễn ra trong bối cảnh nhiều chuyên gia cảnh báo về rủi ro thời tiết tại World Cup 2026. Trước đó, Liên Hiệp Quốc đã có một báo cáo cho rằng khoảng 25% số trận đấu tại giải có thể diễn ra trong điều kiện được xếp vào nhóm "nguy hiểm", thời có thể lên đến 30 độ ảnh hưởng lớn với vận động viên và khán giả do nắng nóng.

Sau cảnh báo của Liên Hiệp Quốc, tuyển Anh dùng công nghệ đặc biệt chống nóng ở World Cup 2026 - Ảnh 1.

Theo mô tả của báo chí xứ sở sương mù, CryoTherm Palm có thiết kế nhỏ gọn, được giữ giữa hai bàn tay trong quá trình sử dụng. Đây là một phần trong kế hoạch của ban huấn luyện tuyển Anh nhằm giảm thiểu tác động từ thời tiết nóng bức tại World Cup 2026.

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Bên cạnh việc ứng dụng công nghệ, nhiều cầu thủ Anh cũng chủ động làm quen với môi trường thi đấu. Hậu vệ Dan Burn đã dành thời gian nghỉ hè tại bang Florida để thích nghi với khí hậu nóng ẩm tương tự những gì anh có thể đối mặt trong giải đấu.

Tại World Cup 2026, tuyển Anh nằm ở bảng L cùng các đội Croatia, Ghana và Panama. Theo dự báo, trận ra quân gặp Croatia tại Dallas vào ngày 17-6 sẽ diễn ra trong điều kiện thời tiết oi bức, hứa hẹn là thử thách lớn đối với các cầu thủ của HLV Tuchel.

Sau cảnh báo của Liên Hiệp Quốc, tuyển Anh dùng công nghệ đặc biệt chống nóng ở World Cup 2026 - Ảnh 2.

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