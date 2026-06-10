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Thể thao

Messi ra sân từ ghế dự bị, ghi 1 bàn báo tin vui cho NHM trước thềm World Cup 2026

Quốc An

(NLĐO) - Từ ghế dự bị, Lionel Messi vẫn kịp ghi dấu ấn với 1 bàn, góp công giúp Argentina đánh bại Iceland 3-0 ở trận đấu sáng 10-6 trước thềm World Cup.

Trên sân Jordan-Hare (bang Alabama, Mỹ), nhà đương kim vô địch thế giới không gặp nhiều khó khăn trước Iceland. Argentina sớm vươn lên dẫn trước ngay phút thứ 8 nhờ pha lập công của tài năng trẻ Valentin Barco.

Kiểm soát hoàn toàn thế trận sau bàn mở tỉ số, đoàn quân của HLV Lionel Scaloni liên tục tạo sức ép nhưng phải chờ đến khi Messi xuất hiện từ băng ghế dự, trận đấu mới thực sự trở nên sôi động.

Được tung vào sân ở phút 70 thay Giuliano Simeone, siêu sao 36 tuổi lập tức tạo dấu ấn. Chỉ một phút sau khi vào sân, Messi thực hiện đường chọc khe sắc bén để Lautaro Martinez băng xuống đối mặt thủ môn Elías Ólafsson. Tình huống phạm lỗi trong vòng cấm của thủ thành Iceland mang về quả phạt đền cho Argentina.

Messi ra sân, ghi 1 bàn bàn giúp Argentina thắng dễ Iceland trước thềm World Cup 2026 - Ảnh 1.

Messi ra sân, ghi 1 bàn bàn giúp Argentina thắng dễ Iceland trước thềm World Cup 2026 - Ảnh 2.

Trên chấm 11 m ở phút 72, Messi không bỏ lỡ cơ hội đánh bại Ólafsson, nâng tỉ số lên 2-0 cho "Albiceleste". Bàn thắng của đội trưởng Argentina khiến gần 90.000 khán giả trên sân Jordan-Hare phấn khích.

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Những phút cuối trận, Argentina tiếp tục duy trì thế trận áp đảo. Đến phút 87, Thiago Almada ghi bàn ấn định chiến thắng 3-0 sau một pha phối hợp tấn công đẹp mắt.

Kết quả này giúp Argentina có màn chạy đà thuận lợi trước khi bước vào chiến dịch World Cup 2026.

Sau trận đấu này, thầy trò Scaloni sẽ chính thức bước vào hành trình của mình tại World Cup 2026 khi ra quân gặp Algeria diễn ra vào sáng 17-6.

Messi ra sân, ghi 1 bàn bàn giúp Argentina thắng dễ Iceland trước thềm World Cup 2026 - Ảnh 3.

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