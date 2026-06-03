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Flycam “trợ lực” cho công tác kiểm kê rừng tại Dầu Tiếng

Nguyễn Tiến

(NLĐO)-Tây Ninh ứng dụng thiết bị bay không người lái kết hợp ảnh viễn thám và GIS để kiểm kê rừng, nâng cao độ chính xác dữ liệu quản lý

Nhằm nâng cao độ chính xác trong công tác kiểm kê rừng năm 2026, ngành lâm nghiệp Tây Ninh đang đẩy mạnh ứng dụng công nghệ số, trong đó có thiết bị bay không người lái (UAV/Flycam), để thu thập dữ liệu hiện trạng rừng.

Flycam trợ lực cho kiểm kê rừng tại Dầu Tiếng năm 2026 - Ảnh 1.

Cán bộ kỹ thuật vận hành thiết bị bay không người lái (UAV) để thu thập dữ liệu phục vụ công tác kiểm kê rừng năm 2026.

Theo Ban Quản lý rừng Khu rừng phòng hộ Dầu Tiếng, việc ứng dụng UAV được triển khai trong chương trình điều tra, xác định hiện trạng rừng năm 2026 trên địa bàn tỉnh theo Quyết định 5449/QĐ-UBND ngày 30-9-2025 của UBND tỉnh Tây Ninh.

Tổ công tác thuộc Phân viện Điều tra Quy hoạch rừng Nam Trung Bộ và Tây Nguyên đã phối hợp với Ban Quản lý rừng Khu rừng phòng hộ Dầu Tiếng tiến hành điều tra thực địa, đối chiếu hồ sơ quản lý, ảnh viễn thám và bay chụp UAV tại nhiều khu vực trọng điểm.

Nhờ nguồn dữ liệu hình ảnh có độ phân giải cao thu nhận từ trên không, lực lượng kỹ thuật có thể quan sát toàn diện hiện trạng thảm thực vật, xác định ranh giới các lô rừng và nhanh chóng phát hiện những khu vực có biến động để tổ chức kiểm tra, xác minh.

Flycam trợ lực cho kiểm kê rừng tại Dầu Tiếng năm 2026 - Ảnh 2.

Việc kết hợp UAV, ảnh viễn thám và GIS góp phần nâng cao độ chính xác trong quản lý, bảo vệ tài nguyên rừng.

Song song với việc thu thập dữ liệu bằng thiết bị bay, các cán bộ kỹ thuật còn trực tiếp khảo sát hiện trường, xác định tọa độ bằng GPS và đối chiếu với kết quả giải đoán ảnh. Phương pháp kết hợp giữa công nghệ và kiểm tra thực địa giúp nâng cao độ tin cậy của dữ liệu, hạn chế sai sót trong phân loại trạng thái rừng cũng như xác định ranh giới quản lý.

Theo các đơn vị thực hiện, dữ liệu từ UAV đang trở thành nguồn thông tin quan trọng trong công tác kiểm kê rừng. Nguồn dữ liệu này hỗ trợ xây dựng bản đồ hiện trạng rừng, chuẩn hóa cơ sở dữ liệu GIS và cập nhật chính xác diễn biến tài nguyên rừng theo thời gian.

Việc kết hợp giữa UAV, ảnh viễn thám và hệ thống thông tin địa lý (GIS) không chỉ nâng cao chất lượng kiểm kê mà còn tạo nền tảng dữ liệu đồng bộ, phục vụ hiệu quả công tác quản lý, bảo vệ và phát triển rừng.

Kết quả kiểm kê rừng năm 2026 được kỳ vọng sẽ là cơ sở quan trọng để đánh giá hiện trạng tài nguyên rừng, theo dõi diễn biến rừng, xây dựng kế hoạch quản lý bền vững cũng như phục vụ công tác quy hoạch, phân bổ nguồn lực và triển khai các nhiệm vụ chuyên môn của ngành lâm nghiệp.

Đại diện đơn vị thực hiện cho biết việc ứng dụng UAV, ảnh viễn thám và GIS đang góp phần thúc đẩy quá trình chuyển đổi số trong lĩnh vực lâm nghiệp. Công nghệ không chỉ giúp tiết kiệm thời gian, nhân lực mà còn hỗ trợ cơ quan quản lý đưa ra các quyết định chính xác hơn trong công tác bảo vệ và phát triển rừng.

"Mỗi chuyến bay không chỉ thu thập dữ liệu mà còn góp phần lưu giữ những hình ảnh chân thực về màu xanh của rừng hôm nay, tạo cơ sở để bảo vệ và phát triển tài nguyên rừng bền vững cho các thế hệ mai sau" - đại diện đơn vị thực hiện chia sẻ.

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