Xã đầu tiên ở Tây Ninh "sáng đèn" từ 17 giờ đến 19 giờ thứ ba hằng tuần

HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Lao động

Xã đầu tiên ở Tây Ninh "sáng đèn" từ 17 giờ đến 19 giờ thứ ba hằng tuần

Tin - ảnh: Hải Đường

(NLĐO) - Xã Long Cang, tỉnh Tây Ninh đã quyết định "sáng đèn" để tiếp nhận và trả kết quả hồ sơ cho người dân.

Ngày 26-5, UBND xã Long Cang, tỉnh Tây Ninh đã chính thức ra mắt mô hình giải quyết thủ tục hành chính ngoài giờ, đồng thời đưa vào vận hành thử nghiệm robot lễ tân, AI Kiosk hành chính công và trợ lý AI hỗ trợ cán bộ, công chức.

Xã Long Cang Tây Ninh ứng dụng robot và AI phục vụ người lao động - Ảnh 1.

Ông Phan Nhân Duy, Bí thư Đảng ủy xã Long Cang, phát biểu tại buổi lễ.

Điểm nhấn của mô hình là việc Trung tâm Phục vụ hành chính công xã Long Cang sẽ "sáng đèn" từ 17 giờ đến 19 giờ vào mỗi chiều thứ Ba hằng tuần để tiếp nhận và trả kết quả hồ sơ cho người dân.

Đây được xem là bước đi thực tế nhằm tháo gỡ rào cản thời gian cho người dân trên địa bàn, đặc biệt là lực lượng công nhân, người lao động nghèo – những người vốn gặp rất nhiều khó khăn khi phải xin nghỉ việc, mất thu nhập chỉ để đi làm giấy tờ trong giờ hành chính.

"Long Cang tăng ca - Phục vụ tối đa" – ông Phan Nhân Duy, Bí thư Đảng ủy xã Long Cang - nhấn mạnh khẩu hiệu hành động tại buổi lễ.

Ông Duy khẳng định tinh thần của đội ngũ cán bộ, công chức toàn xã lúc này là "hết việc chứ không hết giờ".

Cũng theo người đứng đầu Đảng ủy xã Long Cang, đây là bước chuyển dịch mạnh mẽ từ mô hình "một cửa truyền thống" sang "một cửa thông minh, hiện đại".

Trong đó, công nghệ đóng vai trò là công cụ hỗ trợ đắc lực để nâng cao chất lượng phục vụ, tuyệt đối không thay thế vai trò kết nối, chia sẻ giữa con người với con người.

Song song với việc tăng ca, xã Long Cang đã chính thức tung bộ ba giải pháp công nghệ AI vào thực tế để giảm tải áp lực cho cả người dân lẫn cán bộ.

Xã Long Cang Tây Ninh ứng dụng robot và AI phục vụ người lao động - Ảnh 3.

Xã Long Cang thử nghiệm robot lễ tân, AI Kiosk hành chính công và trợ lý AI hỗ trợ cán bộ, công chức.

Theo đó, robot lễ tân, tích hợp khả năng nhận diện khuôn mặt, giao tiếp bằng giọng nói tiếng Việt tự nhiên để chào đón, phân loại nhu cầu và hướng dẫn người dân đến đúng quầy xử lý.

AI Kiosk hành chính công, cho phép người dân tra cứu kết quả, điền tờ khai trực tuyến và giải đáp mọi thắc mắc nhanh chóng chỉ qua vài thao tác chạm, giảm thiểu thời gian chờ đợi.

Trợ lý AI cho cán bộ, hỗ trợ chuẩn hóa quy trình xử lý, tổng hợp thông tin, giúp tiết kiệm thời gian giải quyết hồ sơ, đồng thời đảm bảo dữ liệu minh bạch và chính xác.

Xã Long Cang Tây Ninh ứng dụng robot và AI phục vụ người lao động - Ảnh 4.

Đông đảo cán bộ, viên chức, người dân trải nghiệm mô hình robot, AI Kiosk hành chính công.

Để mô hình đi vào chiều sâu, lãnh đạo xã Long Cang yêu cầu bộ phận chuyên môn phải thường xuyên cập nhật các biểu mẫu mới, ghi nhận sát sao phản hồi thực tế từ người dân để hoàn thiện hệ thống ngay trong giai đoạn thử nghiệm.

Sau thời gian vận hành thử nghiệm, địa phương sẽ tiến hành đánh giá cụ thể dựa trên số lượng hồ sơ được xử lý, thời gian rút ngắn quy trình và đặc biệt là chỉ số hài lòng của người dân để làm cơ sở triển khai chính thức.

Tin liên quan

Tây Ninh tìm nguồn cát cho siêu dự án đường Vành đai 4 TPHCM

Tây Ninh tìm nguồn cát cho siêu dự án đường Vành đai 4 TPHCM

(NLĐO)- Dự án đường Vành đai 4 TPHCM qua Tây Ninh cần hơn 11,7 triệu m3 cát san lấp nhưng đang gặp khó vì khan hiếm nguồn cung

Tạm giữ gần 300 cá thể chim cảnh không rõ nguồn gốc ở Tây Ninh

(NLĐO)- Lực lượng liên ngành tỉnh Tây Ninh phát hiện cơ sở chim cảnh nuôi nhốt 295 cá thể chim nhưng chưa xuất trình hồ sơ nguồn gốc

Tây Ninh công bố loạt dự án đầu tư quy mô cực lớn

(NLĐO)- Tây Ninh công bố 187 dự án ưu tiên thu hút đầu tư giai đoạn 2026-2030, tập trung công nghiệp, đô thị và logistics

tỉnh Tây Ninh thủ tục hành chính
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo