Xã đầu tiên ở Tây Ninh "sáng đèn" từ 17 giờ đến 19 giờ thứ ba hằng tuần

Ngày 26-5, UBND xã Long Cang, tỉnh Tây Ninh đã chính thức ra mắt mô hình giải quyết thủ tục hành chính ngoài giờ, đồng thời đưa vào vận hành thử nghiệm robot lễ tân, AI Kiosk hành chính công và trợ lý AI hỗ trợ cán bộ, công chức.

Điểm nhấn của mô hình là việc Trung tâm Phục vụ hành chính công xã Long Cang sẽ "sáng đèn" từ 17 giờ đến 19 giờ vào mỗi chiều thứ Ba hằng tuần để tiếp nhận và trả kết quả hồ sơ cho người dân.

Đây được xem là bước đi thực tế nhằm tháo gỡ rào cản thời gian cho người dân trên địa bàn, đặc biệt là lực lượng công nhân, người lao động nghèo – những người vốn gặp rất nhiều khó khăn khi phải xin nghỉ việc, mất thu nhập chỉ để đi làm giấy tờ trong giờ hành chính.

"Long Cang tăng ca - Phục vụ tối đa" – ông Phan Nhân Duy, Bí thư Đảng ủy xã Long Cang - nhấn mạnh khẩu hiệu hành động tại buổi lễ.

Ông Duy khẳng định tinh thần của đội ngũ cán bộ, công chức toàn xã lúc này là "hết việc chứ không hết giờ".

Cũng theo người đứng đầu Đảng ủy xã Long Cang, đây là bước chuyển dịch mạnh mẽ từ mô hình "một cửa truyền thống" sang "một cửa thông minh, hiện đại".

Trong đó, công nghệ đóng vai trò là công cụ hỗ trợ đắc lực để nâng cao chất lượng phục vụ, tuyệt đối không thay thế vai trò kết nối, chia sẻ giữa con người với con người.

Song song với việc tăng ca, xã Long Cang đã chính thức tung bộ ba giải pháp công nghệ AI vào thực tế để giảm tải áp lực cho cả người dân lẫn cán bộ.

Theo đó, robot lễ tân, tích hợp khả năng nhận diện khuôn mặt, giao tiếp bằng giọng nói tiếng Việt tự nhiên để chào đón, phân loại nhu cầu và hướng dẫn người dân đến đúng quầy xử lý.

AI Kiosk hành chính công, cho phép người dân tra cứu kết quả, điền tờ khai trực tuyến và giải đáp mọi thắc mắc nhanh chóng chỉ qua vài thao tác chạm, giảm thiểu thời gian chờ đợi.

Trợ lý AI cho cán bộ, hỗ trợ chuẩn hóa quy trình xử lý, tổng hợp thông tin, giúp tiết kiệm thời gian giải quyết hồ sơ, đồng thời đảm bảo dữ liệu minh bạch và chính xác.

Để mô hình đi vào chiều sâu, lãnh đạo xã Long Cang yêu cầu bộ phận chuyên môn phải thường xuyên cập nhật các biểu mẫu mới, ghi nhận sát sao phản hồi thực tế từ người dân để hoàn thiện hệ thống ngay trong giai đoạn thử nghiệm.

Sau thời gian vận hành thử nghiệm, địa phương sẽ tiến hành đánh giá cụ thể dựa trên số lượng hồ sơ được xử lý, thời gian rút ngắn quy trình và đặc biệt là chỉ số hài lòng của người dân để làm cơ sở triển khai chính thức.