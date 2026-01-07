Soi tỉ số trận Fulham - Chelsea: Chia điểm ở Craven Cottage

Harry Wilson (Fulham) và Enzo Fernandez (Chelsea)

Fulham đã thể hiện bản lĩnh trong trận đấu gần nhất tại Premier League, với bàn thắng tuyệt đẹp của cầu thủ dự bị Harrison Reed ở phút bù giờ giúp họ giành lại một điểm trước Liverpool.

Vì Fulham ghi trung bình 1,80 bàn thắng mỗi trận trên sân nhà thời gian gần đây, nên họ hoàn toàn có khả năng tung lưới Chelsea, đội vừa sa thải HLV Enzo Maresca vì thành tích kém cỏi (chỉ thắng 1 trong 7 trận gần nhất).

Tiếp Chelsea, Fulham vẫn đang thiếu vắng Iwobi, Chukwueze và Bassey vẫn đang dự Cúp các quốc gia châu Phi, trong khi tiền đạo Rodrigo Muniz vẫn đang trong quá trình hồi phục chấn thương. Tuy nhiên, HLV Marco Silva có thể trông cậy vào tiền vệ Harry Wilson, người đã gây sốc cho Liverpool tuần qua và đã góp công trong 9 bàn thắng của Fulham gần đây (ghi 5 bàn và kiến tạo 4 bàn)

Trong khi đó, Chelsea đã gây bất ngờ trên sân Etihad khi cầm hòa Manchester City 1-1 dưới sự dẫn dắt của HLV tạm quyền Callum McFarlane.

Nhưng giới chuyên môn thừa nhận là Chelsea đã quá may mắn khi không bị thủng lưới thêm 3-4 bàn trước khi Enzo Fernandes gỡ hòa phút chót.

Nhiều người nói rằng nếu Chelsea cầm hòa trên sân Manchester City thì thắng trên sân Fulham… cũng dễ thôi!?! Thực tế bóng đá không giống như vậy, và nếu The Blues không siết chặt đội ngũ, họ vẫn có thể thua trên sân Fulham như cách đây 3 năm.

Chelsea ghi trung bình 1,50 bàn thắng mỗi trận trên sân khách thời gian gần đây. Liam Delap được kỳ vọng sẽ thay thế Joao Pedro trong đội hình xuất phát, nhưng hậu vệ trái Marc Cucurella chưa chắc hồi phục kịp để ra sân.

Tham khảo ý kiến chuyên gia, cựu HLV Harry Redknapp, cựu tiền đạo Chris Sutton và chuyên gia đài Sky Sport TV Jones Knows đều đoán tỉ số 1-1, cựu bình luận viên đài BBC Mark Lawrenson ủng hộ Chelsea thắng 0-1, trong lúc cựu tiền vệ Arsenal Paul Merson đoán tỉ số 1-2.

Dự đoán: Fulham - Chelsea 1-1

Đối đầu trực tiếp

- Chelsea thường có thành tích tốt trước Fulham, và họ đã thắng 6 trong 7 trận đấu gần nhất tại Premier League trên sân Craven Cottage, ngoại trừ trận thua 2-1 hồi tháng 1-2023.

- Thực tế, khi Fulham trở lại Premier League năm 2022, họ chỉ thắng 1 trong 30 trận đấu với Chelsea tại giải đấu này, hòa 10 và thua 19. Nhưng kể từ đó, họ đã giành được 2 chiến thắng trong 7 lần gặp Chelsea, hòa 1 và thua 4 lần.

- Tuy nhiên, Chelsea bất bại trong 9 trận derby London gần nhất tại Premier League (5 thắng, 4 hòa) kể từ trận thua 1-0 trước Arsenal hồi tháng 3 năm ngoái. Lần cuối cùng Blues có chuỗi trận bất bại dài hơn trước các CLB London khác là từ tháng 1-2013 đến tháng 3-2014 (13).





30-8-2025 Chelsea Fulham 2-0 20-4-2025 Fulham Chelsea 1-2 26-12-2024 Chelsea Fulham 1-2 13-1-2024 Chelsea Fulham 1-0 02-10-2023 Fulham Chelsea 0-2 03-2-2023 Chelsea Fulham 0-0 12-1-2023 Fulham Chelsea 2-1 01-5-2021 Chelsea Fulham 2-0 16-1-2021 Fulham Chelsea 0-1 03-3-2019 Fulham Chelsea 1-2

English Premier League Asian Handicap Over/Under Home Handicap Away Over Total Under 08/1 02:30 [11] Fulham - Chelsea [5] 2.00 1/4 : 0 1.85 2.025 2 3/4 1.85

08/1 02:30 [11] Fulham - Chelsea [5] 2.05 1/4 : 0 1.85 2.025 2 3/4 1.875

08/1 02:30 [11] Fulham - Chelsea [5] 2.075 1/4 : 0 1.825 2.025 2 3/4 1.85

Tỉ lệ trận đấu lẽ ra phải là Chelsea chấp nửa trái đã được chuyển thành chấp đồng nửa, lún tiền (Chelsea ăn 85, thua đủ). Đến sáng nay, thị trường mới nhúc nhích khi giá Chelsea đã giảm chút ít, ăn 82 thua đủ. Dù sao thì chọn dưới an toàn hơn.