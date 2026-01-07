HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thể thao

Soi tỉ số trận Fulham - Chelsea: Chia điểm ở Craven Cottage

Trung Dũng

(NLĐO) - Sau khi xuất sắc cầm chân Liverpool, Fulham không giấu tham vọng đánh bại Chelsea trên sân nhà, dù họ thường lép vế trong trận derby London này.

Soi tỉ số trận Fulham – Chelsea: Chia điểm ở Craven Cottage - Ảnh 1.

Harry Wilson (Fulham) và Enzo Fernandez (Chelsea)

Fulham đã thể hiện bản lĩnh trong trận đấu gần nhất tại Premier League, với bàn thắng tuyệt đẹp của cầu thủ dự bị Harrison Reed ở phút bù giờ giúp họ giành lại một điểm trước Liverpool.

Vì Fulham ghi trung bình 1,80 bàn thắng mỗi trận trên sân nhà thời gian gần đây, nên họ hoàn toàn có khả năng tung lưới Chelsea, đội vừa sa thải HLV Enzo Maresca vì thành tích kém cỏi (chỉ thắng 1 trong 7 trận gần nhất).

Tiếp Chelsea, Fulham vẫn đang thiếu vắng Iwobi, Chukwueze và Bassey vẫn đang dự Cúp các quốc gia châu Phi, trong khi tiền đạo Rodrigo Muniz vẫn đang trong quá trình hồi phục chấn thương. Tuy nhiên, HLV Marco Silva có thể trông cậy vào tiền vệ Harry Wilson, người đã gây sốc cho Liverpool tuần qua và đã góp công trong 9 bàn thắng của Fulham gần đây (ghi 5 bàn và kiến tạo 4 bàn)

Trong khi đó, Chelsea đã gây bất ngờ trên sân Etihad khi cầm hòa Manchester City 1-1 dưới sự dẫn dắt của HLV tạm quyền Callum McFarlane.

Nhưng giới chuyên môn thừa nhận là Chelsea đã quá may mắn khi không bị thủng lưới thêm 3-4 bàn trước khi Enzo Fernandes gỡ hòa phút chót.

Nhiều người nói rằng nếu Chelsea cầm hòa trên sân Manchester City thì thắng trên sân Fulham… cũng dễ thôi!?! Thực tế bóng đá không giống như vậy, và nếu The Blues không siết chặt đội ngũ, họ vẫn có thể thua trên sân Fulham như cách đây 3 năm.

Chelsea ghi trung bình 1,50 bàn thắng mỗi trận trên sân khách thời gian gần đây. Liam Delap được kỳ vọng sẽ thay thế Joao Pedro trong đội hình xuất phát, nhưng hậu vệ trái Marc Cucurella chưa chắc hồi phục kịp để ra sân.

Tham khảo ý kiến chuyên gia, cựu HLV Harry Redknapp, cựu tiền đạo Chris Sutton và chuyên gia đài Sky Sport TV Jones Knows đều đoán tỉ số 1-1, cựu bình luận viên đài BBC Mark Lawrenson ủng hộ Chelsea thắng 0-1, trong lúc cựu tiền vệ Arsenal Paul Merson đoán tỉ số 1-2.

Dự đoán: Fulham - Chelsea 1-1

Đối đầu trực tiếp

- Chelsea thường có thành tích tốt trước Fulham, và họ đã thắng 6 trong 7 trận đấu gần nhất tại Premier League trên sân Craven Cottage, ngoại trừ trận thua 2-1 hồi tháng 1-2023.

- Thực tế, khi Fulham trở lại Premier League năm 2022, họ chỉ thắng 1 trong 30 trận đấu với Chelsea tại giải đấu này, hòa 10 và thua 19. Nhưng kể từ đó, họ đã giành được 2 chiến thắng trong 7 lần gặp Chelsea, hòa 1 và thua 4 lần.

- Tuy nhiên, Chelsea bất bại trong 9 trận derby London gần nhất tại Premier League (5 thắng, 4 hòa) kể từ trận thua 1-0 trước Arsenal hồi tháng 3 năm ngoái. Lần cuối cùng Blues có chuỗi trận bất bại dài hơn trước các CLB London khác là từ tháng 1-2013 đến tháng 3-2014 (13).

30-8-2025

Chelsea

Fulham

2-0

20-4-2025

Fulham

Chelsea

1-2

26-12-2024

Chelsea

Fulham

1-2

13-1-2024

Chelsea

Fulham

1-0

02-10-2023

Fulham

Chelsea

0-2

03-2-2023

Chelsea

Fulham

0-0

12-1-2023

Fulham

Chelsea

2-1

01-5-2021

Chelsea

Fulham

2-0

16-1-2021

Fulham

Chelsea

0-1

03-3-2019

Fulham

Chelsea

1-2

English Premier League

Asian Handicap

Over/Under

Home

Handicap

Away

Over

Total

Under

08/1 02:30

[11] Fulham - Chelsea [5]

2.00

1/4 : 0

1.85

2.025

2 3/4

1.85

08/1 02:30

[11] Fulham - Chelsea [5]

2.05

1/4 : 0

1.85

2.025

2 3/4

1.875

08/1 02:30

[11] Fulham - Chelsea [5]

2.075

1/4 : 0

1.825

2.025

2 3/4

1.85

Tỉ lệ trận đấu lẽ ra phải là Chelsea chấp nửa trái đã được chuyển thành chấp đồng nửa, lún tiền (Chelsea ăn 85, thua đủ). Đến sáng nay, thị trường mới nhúc nhích khi giá Chelsea đã giảm chút ít, ăn 82 thua đủ. Dù sao thì chọn dưới an toàn hơn.

Soi tỉ số trận Fulham – Chelsea: Chia điểm ở Craven Cottage - Ảnh 2.

Tỉ số được ưa chuộng nhất vẫn là hòa 1-1 với giá đặt 1 ăn 7.1, trong lúc 2-2 ăn đến 13, còn 0-0 ăn 14. Cửa thắng của Chelsea tất nhiên thu hút nhiều người chơi khi 1-2 có mệnh giá đặt 1 ăn 8.8, 0-1 ăn 9.2, còn 0-2 ăn 11. Cơ hội thắng của Fulham bị đánh giá rất thấp khi 2-1 ăn 11, 1-0 ăn 12, 2-0 ăn đến 18.

Soi tỉ số trận Fulham – Chelsea: Chia điểm ở Craven Cottage - Ảnh 3.

Tin liên quan

Soi tỉ số trận Fulham - Liverpool: Hứa hẹn mưa bàn thắng

Soi tỉ số trận Fulham - Liverpool: Hứa hẹn mưa bàn thắng

(NLĐO) - Fulham tiếp Liverpool trên sân Craven Cottage hứa hẹn cơn mưa bàn thắng khi 4 trận gần nhất giữa 2 đội ở Premier League có đến 20 bàn thắng được ghi.

Soi tỉ số trận Leeds - Manchester United: Chờ đợi bất ngờ ở Elland Road

(NLĐO) - Sau trận hòa Liverpool tại Anfield, Leeds sẽ tiếp đón Manchester United trên sân nhà với tham vọng lần đầu tiên đánh bại Quỷ đỏ trong hơn 20 năm qua.

Soi tỉ số trận Aston Villa - Nottingham: Bùng nổ ở Villa Park

(NLĐO) – Sau trận thua đậm Arsenal 1-4, Aston Villa tự tin bùng nổ khi tiếp Nottingham Forest đang sa sút với 3 trận thua liên tiếp.

Chelsea Fulham Soi tỉ số
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo