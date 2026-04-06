Futsal Việt Nam ra quân thuận lợi với chiến thắng "4 sao" ở giải Đông Nam Á

Trong chiều 6-4, tuyển futsal Việt Nam đã có trận ra quân thuận lợi trước Myanmar tại Giải futsal Đông Nam Á 2026.

Ngay sau tiếng còi khai cuộc, tuyển futsal Việt Nam chủ động dâng cao đội hình tấn công. Ngay phút 1, Từ Minh Quang đã tung cú dứt điểm đầu tiên nhưng chưa thể đánh bại thủ môn đối phương. Ở chiều ngược lại, Myanmar cho thấy sự nguy hiểm với các pha phản công nhanh, đáng chú ý là tình huống 3 đánh 1 ở phút thứ 3 nhưng không tận dụng được.

Trong phần lớn thời gian sau đó, tuyển futsal Việt Nam dần kiểm soát thế trận. Phút 11, Thái Huy sút xa nguy hiểm nhưng chưa thành bàn. Chỉ 1 phút sau, Nhân Gia Hưng dứt điểm cận thành sau đường căng ngang của Thái Huy, mở tỉ số 1-0.

Bị dẫn bàn, Myanmar tỏ ra lúng túng trong phần còn lại của hiệp 1 nhưng tuyển futsal Việt Nam chưa thể gia tăng cách biệt.

Sang hiệp 2, thế trận mới thật sự bùng nổ cho thầy trò HLV Diego Giustozzi. Phút 21, Đa Hải ghi liền 2 bàn chỉ trong ít giây, nâng tỉ số lên 3-0 cho VIệt Nam. Đến phút 28, Thạc Hiếu dứt điểm bồi, ấn định tỉ số 4-0.

Nhận bàn thua thứ 4 liên tiếp, Myanmar sớm chuyển sang power-play từ phút 29 nhưng không hiệu quả, liên tục để lộ khoảng trống. Duy nhất tình huống phút 35, mành lưới Việt Nam xém bị xuyên thủng nhưng Minh Quang kịp thời cản phá tình huống nguy hiểm.

Trước khi hết giờ, Đa Hải bỏ lỡ cơ hội ghi bàn vào lưới trống trước khi khép lại 40 phút thi đấu chính thức.

Chung cuộc, tuyển futsal Việt Nam thắng thuyết phục 4-0 trước Myanmar. Kết quả này giúp futsal Việt Nam tạm dẫn đầu bảng đấu, khi chờ kết quả của trận đấu còn lại giữa Thái Lan và Timor Leste.

