Lịch thi đấu tuyển futsal Việt Nam ở giải Đông Nam Á

Giải futsal vô địch Đông Nam Á 2026 diễn ra ở Thái Lan từ ngày 6 đến 12-4, tuyển futsal Việt Nam nằm ở bảng A cùng các đối thủ Myanmar, Timor Leste và chủ nhà Thái Lan. Theo giới chuyên môn, Thái Lan vẫn là đối thủ nặng ký nhất ở bảng đấu này và cũng là ứng viên vô địch số 1 của giải.

Theo lịch thi đấu, tuyển futsal Việt Nam sẽ lần lượt ra quần vào ngày 6-4 với Myanmar và gặp Timor Leste (7-4), chủ nhà Thái Lan (8-4).

Cũng trong sáng 30-3, tuyển futsal Việt Nam đã chính thức lên đường sang Thái Lan tham dự Giải vô địch futsal Đông Nam Á 2026.

Trước đó, danh sách chính thức 15 cầu thủ đã được rút gọn, chủ yếu đến từ hai CLB Thái Sơn Bắc và Thái Sơn Nam. Trong số tuyển thủ lần này có sự trở lại đáng chú ý của thủ thành Hồ Văn Ý, người đã vắng mặt ở suốt 8 tháng qua vì chấn thương.

