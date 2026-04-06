Thể thao

Nhận diện đối thủ tuyển Việt Nam tại Giải futsal Đông Nam Á 2026

Hoàng Hiệp - Ảnh: VFF

(NLĐO) - Đội tuyển Việt Nam tham dự Giải futsal Đông Nam Á 2026 nhằm tích lũy thêm kinh nghiệm, hướng tới mục tiêu dự World Cup 2028.

Chuyển mình với lực lượng trẻ

Đến Thái Lan với tư cách đương kim á quân Đông Nam Á, những "chiến binh sao vàng" có bước chạy đà quan trọng cho hành trình dài hạn của futsal Việt Nam. Dưới thời HLV Diego Giustozzi, đội tuyển đang trong giai đoạn chuyển mình với lực lượng trẻ, giàu tiềm năng nhưng vẫn cần thêm trải nghiệm để trưởng thành.

Nhận diện đối thủ tuyển Việt Nam tại Giải futsal Đông Nam Á 2026 - Ảnh 1.

Tuyển Việt Nam hướng tới kết quả tốt nhất tại Giải futsal Đông Nam Á 2026

Ở bảng A, tuyển futsal Việt Nam sẽ lần lượt chạm trán Myanmar (ngày 6-4), Đông Timor (7-4) và Thái Lan (8-4). Trong đó, đại diện chủ nhà chắc chắn là đối thủ đáng gờm nhất. Kể từ năm 2000, "Voi chiến" đã 7 lần liên tiếp dự Futsal World Cup. Ở 4 kỳ giải gần nhất, họ đều vượt qua vòng bảng.

Tại sân chơi khu vực Đông Nam Á, Thái Lan là đội tuyển giàu thành tích nhất với 16 lần đăng quang. Năm nay, đại diện xứ chùa vàng tiếp tục được đánh giá là ứng viên vô địch hàng đầu, đặc biệt nhờ lợi thế sân nhà và kinh nghiệm thi đấu dày dạn.

Xét về thành tích đối đầu, cán cân đang nghiêng hoàn toàn về "Voi chiến". Sau 13 lần đụng độ từ năm 2010, tuyển futsal Thái Lan thắng Việt Nam đến 12 trận. Tuy nhiên, thất bại duy nhất lại diễn ra ở Giải Đông Nam Á 2024 khi những "chiến binh sao vàng" đánh bại đối thủ này với tỉ số 3-2 ở lượt cuối bảng A.

Sự trở lại của Hồ Văn Ý

Đáng chú ý, cầu thủ ghi cú đúp cho Việt Nam trong trận thắng đó là Đinh Công Viên cũng tiếp tục góp mặt tại sân chơi năm nay. Ngoài ra, sự trở lại của thủ môn Hồ Văn Ý sau thời gian dài điều trị chấn thương, cùng đội hình kết hợp giữa nhiều gương mặt trụ cột ở Giải futsal châu Á 2026 với một số tài năng trẻ, mang đến hy vọng lần thứ 2 liên tiếp giành vé chơi trận chung kết khu vực.

Nhận diện đối thủ tuyển Việt Nam tại Giải futsal Đông Nam Á 2026 - Ảnh 2.

Thủ môn Hồ Văn Ý (thứ 2 từ trái sang) trở lại đội tuyển sau khi hoàn toàn bình phục từ chấn thương đầu gối

Trong khi đó, 2 đối thủ còn lại của thầy trò HLV Diego Giustozzi ở vòng bảng không phải thử thách quá lớn. Myanmar dù có lối chơi quyết liệt, giàu thể lực nhưng đang không có phong độ tốt với chuỗi 5 thất bại liên tiếp. Còn Đông Timor từng nhận 3 trận thua đậm sau 3 lần chạm trán tuyển futsal Việt Nam.

Nhận diện đối thủ tuyển Việt Nam tại Giải futsal Đông Nam Á 2026 - Ảnh 3.

Lịch thi đấu của tuyển Việt Nam ở vòng bảng Giải futsal Đông Nam Á 2026

Đây là cơ hội để những "chiến binh sao vàng" tích lũy điểm số trước khi bước vào trận "chung kết" bảng A với Thái Lan. Kết thúc vòng bảng, 2 đội đứng đầu mỗi bảng sẽ giành vé vào bán kết.


Lịch thi đấu tuyển futsal Việt Nam ở giải Đông Nam Á

(NLĐO) - Tuyển futsal Việt Nam đã chốt danh sách 15 tuyển thủ với sự trở lại của Hồ Văn Ý, đã lên đường sang Thái Lan dự giải futsal.

Tuyển futsal Việt Nam hội quân, Hồ Văn Ý trở lại cho giải Đông Nam Á

(NLĐO) - Tuyển futsal Việt Nam đã công bố danh sách 20 cầu thủ tập trung chuẩn bị cho Giải futsal Đông Nam Á 2026, đáng chú ý có sự trở lại của Hồ Văn Ý.

Campuchia rút khỏi Giải futsal Đông Nam Á 2026

(NLĐO) - Việc Campuchia rút khỏi giải giúp cho hai bảng đấu cân bằng về số đội và chỉ phải điều chỉnh lại lịch thi đấu.

Đội tuyển Việt Nam tuyển Việt Nam futsal Giải futsal Đông Nam Á 2026 World Cup 2028
