Gần 100 tay vợt hàng đầu chuẩn bị tranh tài VTF Pro Tour 200

Liên đoàn Quần vợt Việt Nam (VTF) phối hợp cùng Nam Long Group tổ chức Giải Quần vợt Vô địch Nam - Nữ Quốc gia VTF Pro Tour 200 từ ngày 15 đến 21-06 tại Cụm sân Quần vợt thuộc đại đô thị tích hợp Waterpoint, An Thạnh, Bến Lức, Tây Ninh.

Giải quy tụ gần 100 tay vợt chuyên nghiệp hàng đầu cả nước, là một trong những sự kiện quan trọng nhất của hệ thống quần vợt quốc gia năm 2026. Bên cạnh mục tiêu chinh phục các danh hiệu, các VĐV còn cạnh tranh suất khoác áo tuyển Việt Nam tham dự Davis Cup Nhóm III khu vực châu Á - châu Đại Dương tại Malaysia vào tháng 7 tới.

Từ kết quả giải đấu, ban huấn luyện sẽ tuyển chọn 4 tay vợt nam xuất sắc nhất cho tuyển quốc gia.

VTF Pro Tour 200 không chỉ là sân chơi đỉnh cao của quần vợt Việt Nam mà còn tạo cơ hội để các tay vợt trẻ tích lũy kinh nghiệm, khẳng định năng lực trước các đàn anh giàu thành tích.

Đặc biệt, tại giải đấu này mùa trước, tay vợt 14 tuổi của TP HCM, Lê Phú Gia đã tạo nên bất ngờ khi mới lần đầu tham dự đã đánh bại tuyển thủ quốc gia Nguyễn Văn Phương sau 3 ván đấu căng thẳng, bất chấp việc kém đàn anh hơn 11 tuổi. Chiến thắng này giúp cậu tiến vào tứ kết.

Với tổng thưởng 200 triệu đồng, giải diễn ra ở 5 nội dung gồm đơn nam, đơn nữ, đôi nam, đôi nữ và đôi nam - nữ. Nhiều tên tuổi hàng đầu góp mặt như Vũ Hà Minh Đức (AP Sports Club), Nguyễn Đại Khánh (Becamex TP HCM), Phạm La Hoàng Anh (VNTennis), Nguyễn Thị Mai Linh (Hà Nội), Ngô Hồng Hạnh (Quân đội)...

Sự kết hợp giữa các tay vợt giàu kinh nghiệm và lớp vận động viên trẻ hứa hẹn tạo nên những cuộc tranh tài hấp dẫn.

Ông Nguyễn Hồng Sơn, Phó Chủ tịch kiêm Tổng Thư ký Liên đoàn Quần vợt Việt Nam (VTF), kỳ vọng giải đấu sẽ góp phần nâng cao chất lượng chuyên môn, thúc đẩy sự phát triển của quần vợt thành tích cao.

Đồng thời, sự đồng hành của Nam Long Group tiếp tục tạo động lực cho sự phát triển bền vững của quần vợt Việt Nam.