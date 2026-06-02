Zverev tiến gần hơn đến chức vô địch Roland Garros

Bị tay vợt Next Gen Rafael Jodar dẫn 5-2 ở set đầu tiên, Alexander Zverev vẫn thể hiện bản lĩnh của ứng viên vô địch khi lội ngược dòng thắng 7-6(3), 6-1, 6-3 để lần thứ năm góp mặt ở bán kết Roland Garros, và lần thứ 11 vào bán kết tại các giải Grand Slam trong sự nghiệp.

Ở trận đấu tối 2-6, việc đối đầu tay vợt trẻ 19 tuổi người Tây Ban Nha, Zverev có khởi đầu không hề dễ dàng. Trong khi đó, Jodar chơi đầy tự tin, giành break ở game thứ sáu và vươn lên dẫn 5-2 trong set mở màn, khiến hạt giống số 2 đối mặt nguy cơ thua set.

Tuy nhiên, kể từ thời điểm đó, thế trận hoàn toàn thuộc về tay vợt người Đức. Zverev đòi lại break, san bằng cách biệt 5-5 trước khi thắng áp đảo 7-3 trong loạt tie-break để ngược dòng giành set đầu tiên với tỉ số 7-6(3).

Chiến thắng nghẹt thở ở set mở màn trở thành bước ngoặt của trận đấu. Zverev tăng tốc mạnh mẽ trong hai set tiếp theo, liên tục khai thác những sai sót từ đối thủ trẻ để thắng dễ 6-1 ở set hai và 6-3 ở set ba, khép lại trận đấu sau ba set.

Các thống kê cho thấy sự vượt trội của Zverev tung ra 7 cú giao bóng ăn điểm trực tiếp, đạt tỉ lệ giao bóng một thành công 80% và thắng tới 107 điểm, nhiều hơn 22 điểm so với Jodar. Tay vợt người Đức cũng tận dụng rất tốt cơ hội bẻ game với 4 break thành công sau 10 lần có cơ hội.

Đây là chiến thắng thứ 33 của Zverev trong mùa giải 2026, đồng thời đưa anh vào bán kết Grand Slam thứ 11 trong sự nghiệp và là lần thứ năm góp mặt ở vòng bốn tay vợt mạnh nhất Roland Garros.

Ở bán kết, Zverev sẽ chạm trán người thắng trong cặp đấu giữa Joao Fonseca và Jakub Mensik.

Chỉ còn cách chức vô địch hai trận thắng, tay vợt người Đức đang đứng trước cơ hội chinh phục danh hiệu Grand Slam đầu tiên trong sự nghiệp.