Thời sự

Gần 100 ứng viên tham gia khảo sát "Doanh nghiệp vì người lao động - Chuẩn mực vàng" 2026

G.Nam

(NLĐO) - Cuộc đua vào vòng trong Chương trình "Doanh nghiệp vì người lao động - Chuẩn mực vàng" 2026 bắt đầu nóng lên trước lễ vinh danh ngày 18-6

Chỉ sau hơn 3 tuần phát động, Chương trình bình chọn và vinh danh "Doanh nghiệp vì người lao động - Chuẩn mực vàng" năm 2026 do Báo Người Lao Động tổ chức đã ghi nhận gần 100 doanh nghiệp tại TP HCM và vùng kinh tế trọng điểm phía Nam tham gia khảo sát vòng 1. Con số này cho thấy sức hút và sự lan tỏa mạnh mẽ của một chương trình lần đầu tiên đặt người lao động vào vị trí trung tâm trong việc đánh giá doanh nghiệp.

Điểm đặc biệt

Theo Ban Tổ chức, các doanh nghiệp tham gia thuộc nhiều lĩnh vực như sản xuất, thương mại, dịch vụ, logistics, công nghệ, chế biến thực phẩm, dệt may, cơ khí… Trong đó có nhiều doanh nghiệp sử dụng hàng ngàn lao động, đã duy trì các chính sách phúc lợi ổn định trong nhiều năm.

Điểm đặc biệt của chương trình là không chỉ đánh giá qua hồ sơ hay báo cáo doanh nghiệp cung cấp, mà còn thực hiện khảo sát độc lập từ chính người lao động. Đây được xem là "vòng lọc" quan trọng để chọn ra những doanh nghiệp thật sự tạo dựng môi trường làm việc tốt, có chế độ đãi ngộ minh bạch và quan tâm thực chất đến người lao động.

Gần 100 doanh nghiệp tham gia khảo sát Chương trình "Doanh nghiệp vì người lao động - Chuẩn mực vàng" 2026 - Ảnh 1.

Nhiều doanh nghiệp rất quan tâm đến đời sống, sức khoẻ tinh thần của người lao động rất mong muốn được ghi nhận

Theo Ban Tổ chức, vòng khảo sát đầu tiên tập trung vào nhiều nhóm tiêu chí như thu nhập, phúc lợi, điều kiện làm việc, cơ hội đào tạo, chính sách chăm sóc đời sống tinh thần, đối thoại lao động và mức độ gắn kết của người lao động với doanh nghiệp. Mục tiêu chương trình  hướng tới không phải là một cuộc thi hình thức, mà là xây dựng một thước đo chuẩn về doanh nghiệp từ góc nhìn người lao động. 

"Bảo chứng uy tín" cho doanh nghiệp

Không ít doanh nghiệp xem việc tham gia chương trình như cơ hội để "soi chiếu" lại chính mình trong bối cảnh thị trường lao động đang thay đổi mạnh. Sau giai đoạn khó khăn của nền kinh tế, bài toán giữ chân người lao động, xây dựng văn hóa doanh nghiệp và nâng cao chất lượng môi trường làm việc đang trở thành yếu tố cạnh tranh quan trọng.

Nhiều chuyên gia lao động cho rằng trong thời đại chuyển đổi số và cạnh tranh nhân lực gay gắt, doanh nghiệp không thể chỉ giữ người bằng lương thưởng mà còn phải tạo được cảm giác an toàn, được tôn trọng và có cơ hội phát triển lâu dài cho người lao động.

Đáng chú ý, chương trình không thu phí tham gia và doanh nghiệp cũng không tài trợ cho hoạt động bình chọn nhằm bảo đảm tính khách quan, minh bạch.

Đó cũng là lý do Chương trình "Doanh nghiệp vì người lao động - Chuẩn mực vàng" 2026 nhận được sự quan tâm lớn từ cả doanh nghiệp lẫn người lao động ngay từ khi khởi động. Trước đó, nhiều ý kiến đánh giá cao cách tiếp cận mới của chương trình khi lấy khảo sát độc lập làm một phần quan trọng trong kết quả bình chọn.

Theo kế hoạch, sau vòng khảo sát ban đầu, Ban Tổ chức sẽ tiếp tục rà soát, đánh giá và chọn ra các doanh nghiệp nổi bật để bước vào vòng xét duyệt của hội đồng bình chọn. Hội đồng gồm đại diện các chuyên gia lao động, công đoàn, quản trị nhân sự và cơ quan báo chí.

Lễ vinh danh dự kiến diễn ra ngày 18-6 tới đây, không chỉ nhằm tôn vinh những doanh nghiệp chăm lo tốt cho người lao động mà còn lan tỏa một chuẩn mực phát triển bền vững mới trong cộng đồng doanh nghiệp.

Trong bối cảnh người lao động ngày càng quan tâm đến chất lượng môi trường làm việc, danh hiệu "Chuẩn mực vàng" được kỳ vọng sẽ trở thành một "bảo chứng uy tín" cho doanh nghiệp trong tuyển dụng, giữ chân nhân sự và xây dựng thương hiệu dài hạn.

Với gần 100 doanh nghiệp đã bước vào vòng khảo sát đầu tiên, cuộc đua vào vòng trong hiện bắt đầu tăng nhiệt. Những cái tên được xướng danh trong lễ vinh danh tới đây sẽ không chỉ đại diện cho thành tích kinh doanh mà còn là hình mẫu về trách nhiệm xã hội và cách ứng xử với người lao động trong thời kỳ mới.

Doanh nghiệp có thể tham gia khảo sát tại đây:

