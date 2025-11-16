HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Văn hóa - Văn nghệ

Đạo diễn Thanh Thương dốc sức cho "Cơn hồng thủy"

Bài và ảnh: Thanh Hiệp

(NLĐO) – Nỗ lực hết mình tham gia Liên hoan Sân khấu Thử nghiệm quốc tế lần thứ VI – 2025, đạo diễn Thanh Thương khóc cười với "Cơn hồng thủy"


Thạc sĩ, đạo diễn Thanh Thương dốc sức cho "Cơn hồng thủy" - Ảnh 1.

Từ trái sang: Huỳnh Thanh Khang, Thanh Thương, Tuấn Tú

Chiều 15-11, Chi hội Trường Đại học Sân khấu Điện ảnh TP HCM và Sân khấu Sen Việt đã phúc khảo vở kịch "Cơn hồng thủy" do đạo diễn Thanh Thương dàn dựng. Vở diễn sẽ tham dự Liên hoan Sân khấu Thử nghiệm Quốc tế lần thứ VI – 2025 vào ngày 17-11 tại Nhà hát Thế giới trẻ.

Trong không gian sân khấu quay của Nhà hát Thế giới trẻ, nơi mà đạo diễn Thanh Thương kỳ vọng sẽ có những tìm tòi để làm mới vở "Cơn hồng thủy" của tác giả cố Nhà giáo ưu tú Nguyễn Văn Phúc, cô đã nhận được lời góp ý chân thành của Hội đồng Nghệ thuật Sở Văn hóa - Thể thao TP HCM.

Vở diễn này đã được nhiều đạo diễn sân khấu cải lương, kịch nói dàn dựng và tạo nhiều suy tư về cuộc sống đương đại. Lần này đạo diễn Thanh Thương nỗ lực mang đến Liên hoan Sân khấu Thử nghiệm Quốc tế lần thứ VI – 2025 với mong muốn được học hỏi, được lắng nghe để đúc kết cho bản thân nhiều bài học quý trong nghề.

"Cơn hồng thủy" là một ẩn dụ lớn lao về sự sụp đổ và hồi sinh của đạo đức con người trong thời đại đầy biến động hôm nay.

Thanh Thương với một câu chuyện về tận thế nhưng là nỗi đau của chính mỗi con người

Vở diễn mở ra bằng hình ảnh ba con người trôi dạt trên một "hòn đảo rác nổi" sau một trận đại hồng thủy kinh hoàng. Không có ánh sáng của hy vọng, không có một dấu hiệu văn minh nào còn sót lại, chỉ có rác, ký ức và những vết sẹo tinh thần. 

Ba nhân vật: bác sĩ, người từng cứu người nhưng mang trong mình bí mật khiến anh ám ảnh suốt đời; Cô giáo bị mất con, người mang gương mặt hiền lành nhưng lại ôm chặt những sai lầm không gọi thành tên và Kẻ tử tù vừa trốn trại, sống giữa ranh giới tội lỗi và khát vọng làm lại cuộc đời.

Thạc sĩ, đạo diễn Thanh Thương dốc sức cho "Cơn hồng thủy" - Ảnh 2.

Diễn viên Huỳnh Thanh Khang và Thanh Thương trong vở "Cơn hồng thủy"

Họ gặp nhau không phải để tranh giành sự sống, mà để đối diện với chính mình, điều khủng khiếp hơn mọi thiên tai.

Ký ức như lưỡi dao, bóc từng lớp tâm hồn của họ để họ nhận ra: "Lòng tham, sự ganh ghét, ích kỷ" chính là cơn hồng thủy đã nhấn chìm thế giới trước khi đại dương kịp làm điều đó.

Thanh Thương hát với Huỳnh Thanh Khang

Cả hai nghệ sĩ đều hiếm khi hát trên sân khấu, lần này họ táo bạo lấy sở đoản làm điểm mạnh trong việc thể hiện nỗi lòng nhân vật.

Thanh Thương lâu nay làm công tác đào tạo, sau khi hoàn thành luận văn Thạc sĩ và đón nhận bằng cùng các đồng nghiệp khóa K21 Trường Đại học Sân khấu Điện ảnh Hà Nội, cô tiếp tục bước vào con đường nghiên cứu. Lần này vừa diễn, vừa dựng, vai cô giáo trong vở "Cơn hồng thủy" là nỗ lực của Thanh Thương.

Bên cạnh cô còn có diễn viên Huỳnh Thanh Khang, người chuyên đóng những vai phụ phản diện, lần này tham gia vở kịch thử nghiệm anh đóng vai bác sĩ, đối diện với chính lương tâm mình. Huỳnh Thanh Khang cùng hát những ca khúc nói lên nỗi lòng nhân vật với Thanh Thương.

Thạc sĩ, đạo diễn Thanh Thương dốc sức cho "Cơn hồng thủy" - Ảnh 3.

Một cảnh trong vở "Cơn hồng thủy" của đạo diễn Thanh Thương

Vở còn có diễn viên trẻ Tuấn Tú – đóng vai tên tử tù, gương mặt mới của sân khấu, đã cố gắng hòa vào câu chuyện kịch dùng hình thể, ngôn ngữ múa, âm nhạc để tối giản tất cả những xử lý nhằm hướng tới sự bùng nổ cảm xúc nơi khán giả.

Xem lại vở diễn đã thấy cách đây gần 20 năm Nhà giáo ưu tú Nguyễn Văn Phúc đã nhìn thấy con người không thể chạy khỏi thiên nhiên, bởi thiên nhiên vốn nằm trong chính cơ thể chúng ta. Với thông điệp bi kịch nhân sinh trong khoảnh khắc lựa chọn cuối cùng đã buộc ba nhân vật phải tìm sự sống.

Họ quyết định đóng một chiếc bè nhỏ để trở về đất liền, tình người, bản năng và lằn ranh sống – chết được đặt lên bàn cân. Chiếc bè chỉ đủ cho hai người. Ai sẽ nhường ai?

Vở diễn hứa hẹn sẽ khiến khán giả hiểu sâu hơn sự sống chỉ có ý nghĩa khi được đánh đổi bằng lòng bao dung. Và rồi, cơn hồng thủy cuối cùng sẽ giúp họ "hồi sinh" trong một thế giới khác – nơi lương tri còn nguyên vẹn, nơi họ được làm lại.

Thạc sĩ, đạo diễn Thanh Thương dốc sức cho "Cơn hồng thủy" - Ảnh 4.

Huỳnh Thanh Khang và Thanh Thương nỗ lực hết mình trong vở "Cơn hồng thủy" tham gia Liên hoan Sân khấu Thử nghiệm Quốc tế lần thứ VI – 2025 - sẽ tranh tài ngày 17-11-2025

Thông điệp kịch bản sâu sắc

Thông điệp đẹp nhất của kịch bản này chính là: Chết không đáng sợ. Điều đáng sợ là sống mà không đối diện với tội lỗi của chính mình.

Những góp ý của Hội đồng nghệ thuật với mong muốn vở diễn sẽ là một lát cắt nhân sinh gửi gắm cho thời đại, để tìm tòi những thử nghiệm xứng tầm của một môi trường đào tạo nghệ thuật uy tín của khu vực phía Nam.

Trong bối cảnh xã hội chất chứa quá nhiều khủng hoảng đạo đức, "Cơn hồng thủy" giống như tấm gương, soi vào thế giới xung quanh và vào mỗi người. 

Liên hoan Sân khấu Thử nghiệm Quốc tế lần VI - năm 2025 vì thế chào đón vở diễn như một tiếng nói thức tỉnh: đưa con người trở về với bản thể, với lương tri, và với câu hỏi lớn nhất: "Nếu ngày tận thế đến – chúng ta còn lại gì?"

Sự dấn thân của đạo diễn ThS. Thanh Thương, cùng sự nỗ lực của ê-kíp và diễn viên, cho thấy họ rất nỗ lực. Còn hiệu quả thử nghiệm nghệ thuật vẫn là hướng đi mà ê kíp cần suy gẫm để có được khả năng bứt phá cho những tác phẩm phía trước.


