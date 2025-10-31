Lãnh đạo 10 phường khu vực trung tâm TP HCM cùng bàn nhiều vấn đề quan trọng

HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
ASEAN Cup 2024 Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Euro 2024
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thời sự Chính trị

Lãnh đạo 10 phường khu vực trung tâm TP HCM cùng bàn nhiều vấn đề quan trọng

Tin, ảnh: LÊ VĨNH

(NLĐO) - Cụm thi đua số 1 - UBND TP HCM vừa tổ chức hội nghị chuyên đề "Giải pháp nâng cao hiệu quả thực hiện mô hình chính quyền địa phương 2 cấp"

Ngày 31-10, Cụm thi đua số 1 - UBND TP HCM (gồm các phường Sài Gòn, Tân Định, Bến Thành, Cầu Ông Lãnh, Xuân Hòa, Bàn Cờ, Nhiêu Lộc, Diên Hồng, Vườn Lài, Hòa Hưng) tổ chức hội nghị chuyên đề "Giải pháp nâng cao hiệu quả thực hiện mô hình chính quyền địa phương 2 cấp".

Đề xuất sớm tăng nhân sự làm việc tại phường

Chia sẻ tại hội nghị, ông Đinh Vũ Thắng, Phó Chủ tịch UBND phường Cầu Ông Lãnh cho biết sau 4 tháng vận hành chính thức, bên cạnh những thuận lợi phường vẫn còn gặp một số khó khăn. Trong đó, có khó khăn về nhân sự làm việc tại các phòng chuyên môn. 

Lãnh đạo 10 phường khu vực trung tâm TP HCM cùng bàn nhiều vấn đề quan trọng - Ảnh 1.

Cụm thi đua số 1 - UBND TP HCM tổ chức hội nghị chuyên đề "Giải pháp nâng cao hiệu quả thực hiện mô hình chính quyền địa phương 2 cấp"

Ông Đinh Vũ Thắng nêu ví dụ trước đây tại quận 1, có 4 cán bộ làm công tác dân số. Nhưng hiện nay, khi thực hiện mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, phường Cầu Ông Lãnh chỉ có 1 nhân sự vừa phải phụ trách công tác dân số vừa phải phụ trách các công tác khác của mảng y tế. 

"Phường cũng liên tục nhận văn bản từ các sở, thời gian xử lý thường rất gấp. Do đó, khi phường tiếp nhận văn bản thì phải tiến hành xử lý ngay, bất kể sáng, chiều, tối hay đêm" - Phó Chủ tịch UBND phường Cầu Ông Lãnh nêu. 

Liên quan đến công tác chuyển đổi số, ông Đinh Vũ Thắng cho biết phần mềm quản lý, giao việc chưa đáp ứng được nhu cầu, mong muốn của phường. Theo ông Thắng, phần mềm hệ thống quản lý văn bản và giao việc cần tích hợp nội dung nhắc việc cho các đơn vị để thuận tiện trong việc quản lý, đảm bảo các tiến độ mà các sở, ngành giao cho phường.

Lãnh đạo 10 phường khu vực trung tâm TP HCM cùng bàn nhiều vấn đề quan trọng - Ảnh 2.

Ông Đinh Vũ Thắng phát biểu tại hội nghị

Ông Phạm Đăng Khoa, Phó Chủ tịch UBND phường Nhiêu Lộc cho rằng cần phải sớm bổ sung nhân sự cho từng vị trí việc làm. Ông Khoa nêu thực tế hiện nay tại phường chỉ có 1 nhân sự phụ trách bảo trợ xã hội. "Tại phường Nhiêu Lộc, dân số trên "giấy tờ" là khoảng 88.000 người, nhưng trong đợt phát quà 100.000 đồng cho người dân dịp 2-9 vừa qua, có khoảng 101.000 người xuất hiện. Nếu nữ cán bộ phụ trách lĩnh vực này gặp vấn đề về sức khỏe thì sẽ không có nhân sự choàng gánh" - Phó Chủ tịch UBND phường Nhiêu Lộc phát biểu. Đồng thời, đề xuất phải tính toán lại số lượng cán bộ của mỗi phường dựa trên dân số hiện có của địa phương.

Chia sẻ kinh nghiệm thực tế

Bà Bùi Kim Hòa, Trưởng Phòng Kinh tế - Hạ tầng, Đô thị phường Hoà Hưng cho biết hiện nay, tại phường Hòa Hưng, 100% văn bản được xử lý, lưu trữ trên hệ thống quản lý văn bản điện tử; 100% cán bộ, công chức sử dụng chữ ký số và rút ngắn thời gian xử lý hồ sơ trung bình giảm 15% so với quy trình giải quyết.

TIN LIÊN QUAN

Phường Hòa Hưng cũng tổ chức các lớp tập huấn về kỹ năng số và thương mại điện tử cho cán bộ, công chức, hộ kinh doanh và người dân trên địa bàn thông qua các hội nghị của phường. Cạnh đó, thành lập 41 Tổ công nghệ số cộng đồng tại các khu phố, hướng dẫn người dân cài đặt ứng dụng, sử dụng dịch vụ công trực tuyến.

"Việc sử dụng Tổ công nghệ số cộng đồng là cách làm hiệu quả, gần dân, sát dân. Lấy người dân làm trung tâm. Cán bộ phường là nòng cốt - mỗi cán bộ phải thành thạo công nghệ, trở thành "công chức số" trước khi hướng dẫn người dân. Phối hợp đa ngành, đa đối tượng - giữa chính quyền, ngân hàng, doanh nghiệp viễn thông và đoàn thể để đồng bộ triển khai" - bà Bùi Kim Hòa chia sẻ kinh nghiệm tại hội nghị. 

Lãnh đạo 10 phường khu vực trung tâm TP HCM cùng bàn nhiều vấn đề quan trọng - Ảnh 3.

Phát biểu đúc kết hội nghị, Chủ tịch UBND phường Diên Hồng Nguyễn Trường Sơn cho biết toàn bộ ý kiến đóng góp của các đại biểu tại hội nghị sẽ được tổng hợp và gửi đến các đơn vị liên quan

Phó Chủ tịch UBND phường Diên Hồng Hà Tuấn Phương cho biết trong bối cảnh nhân sự làm việc tại các địa phương không còn nhiều như trước đây thì mọi hoạt động cần có sự đồng bộ và tổng thể. Ông Phương lấy ví dụ về công tác chăm lo an sinh xã hội, cả Chính quyền, MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội đều có chức năng này. 

Lãnh đạo 10 phường khu vực trung tâm TP HCM cùng bàn nhiều vấn đề quan trọng - Ảnh 4.

Phó Chủ tịch UBND phường Diên Hồng Hà Tuấn Phương cho rằng trong bối cảnh hạn chế về nhân sự, mọi hoạt động của phường, xã cần có sự đồng bộ và tổng thể

Do đó, ông Hà Tuấn Phương cho rằng khi tổ chức các hoạt động có cùng chức năng, nhiệm vụ, toàn phường cùng tham gia vào. "Việc này vừa giúp tiết kiệm được nhân lực, kinh phí cho địa phương, đồng thời huy động được sức dân nhiều hơn, tổ chức hoạt động bài bản hơn" - ông Hà Tuấn Phương nói.

Tin liên quan

Dự án lấn biển Cần Giờ nộp hơn 27.000 tỉ đồng, giúp TP HCM bứt phá thu ngân sách

Dự án lấn biển Cần Giờ nộp hơn 27.000 tỉ đồng, giúp TP HCM bứt phá thu ngân sách

(NLĐO) - Thu nội địa tiếp tục là điểm sáng, do phát sinh các khoản thu đột biến từ tiền sử dụng, thuê đất; đặc biệt là khoản nộp từ dự án lấn biển Cần Giờ

UBND TP HCM điều động, bổ nhiệm nhiều cán bộ lãnh đạo

(NLĐO)- Ba Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường TP HCM vừa được UBND TP HCM điều động, bổ nhiệm nhận nhiệm vụ lãnh đạo Trung tâm Phát triển quỹ đất TP

Đảng ủy các cơ quan Đảng TP HCM tổ chức chuỗi hoạt động an sinh xã hội, tri ân tại Côn Đảo

(NLĐO) - Trong hành trình về nguồn tại Đặc khu Côn Đảo, Đảng ủy các cơ quan Đảng TP HCM đã tổ chức nhiều hoạt động an sinh xã hội hướng về biển đảo Tổ quốc.

TP HCM hội nghị chính quyền 2 cấp phường hòa hưng
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo