Lãnh đạo 10 phường khu vực trung tâm TP HCM cùng bàn nhiều vấn đề quan trọng

Ngày 31-10, Cụm thi đua số 1 - UBND TP HCM (gồm các phường Sài Gòn, Tân Định, Bến Thành, Cầu Ông Lãnh, Xuân Hòa, Bàn Cờ, Nhiêu Lộc, Diên Hồng, Vườn Lài, Hòa Hưng) tổ chức hội nghị chuyên đề "Giải pháp nâng cao hiệu quả thực hiện mô hình chính quyền địa phương 2 cấp".

Đề xuất sớm tăng nhân sự làm việc tại phường

Chia sẻ tại hội nghị, ông Đinh Vũ Thắng, Phó Chủ tịch UBND phường Cầu Ông Lãnh cho biết sau 4 tháng vận hành chính thức, bên cạnh những thuận lợi phường vẫn còn gặp một số khó khăn. Trong đó, có khó khăn về nhân sự làm việc tại các phòng chuyên môn.

Ông Đinh Vũ Thắng nêu ví dụ trước đây tại quận 1, có 4 cán bộ làm công tác dân số. Nhưng hiện nay, khi thực hiện mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, phường Cầu Ông Lãnh chỉ có 1 nhân sự vừa phải phụ trách công tác dân số vừa phải phụ trách các công tác khác của mảng y tế.

"Phường cũng liên tục nhận văn bản từ các sở, thời gian xử lý thường rất gấp. Do đó, khi phường tiếp nhận văn bản thì phải tiến hành xử lý ngay, bất kể sáng, chiều, tối hay đêm" - Phó Chủ tịch UBND phường Cầu Ông Lãnh nêu.

Liên quan đến công tác chuyển đổi số, ông Đinh Vũ Thắng cho biết phần mềm quản lý, giao việc chưa đáp ứng được nhu cầu, mong muốn của phường. Theo ông Thắng, phần mềm hệ thống quản lý văn bản và giao việc cần tích hợp nội dung nhắc việc cho các đơn vị để thuận tiện trong việc quản lý, đảm bảo các tiến độ mà các sở, ngành giao cho phường.

Ông Phạm Đăng Khoa, Phó Chủ tịch UBND phường Nhiêu Lộc cho rằng cần phải sớm bổ sung nhân sự cho từng vị trí việc làm. Ông Khoa nêu thực tế hiện nay tại phường chỉ có 1 nhân sự phụ trách bảo trợ xã hội. "Tại phường Nhiêu Lộc, dân số trên "giấy tờ" là khoảng 88.000 người, nhưng trong đợt phát quà 100.000 đồng cho người dân dịp 2-9 vừa qua, có khoảng 101.000 người xuất hiện. Nếu nữ cán bộ phụ trách lĩnh vực này gặp vấn đề về sức khỏe thì sẽ không có nhân sự choàng gánh" - Phó Chủ tịch UBND phường Nhiêu Lộc phát biểu. Đồng thời, đề xuất phải tính toán lại số lượng cán bộ của mỗi phường dựa trên dân số hiện có của địa phương.

Chia sẻ kinh nghiệm thực tế

Bà Bùi Kim Hòa, Trưởng Phòng Kinh tế - Hạ tầng, Đô thị phường Hoà Hưng cho biết hiện nay, tại phường Hòa Hưng, 100% văn bản được xử lý, lưu trữ trên hệ thống quản lý văn bản điện tử; 100% cán bộ, công chức sử dụng chữ ký số và rút ngắn thời gian xử lý hồ sơ trung bình giảm 15% so với quy trình giải quyết.

Phường Hòa Hưng cũng tổ chức các lớp tập huấn về kỹ năng số và thương mại điện tử cho cán bộ, công chức, hộ kinh doanh và người dân trên địa bàn thông qua các hội nghị của phường. Cạnh đó, thành lập 41 Tổ công nghệ số cộng đồng tại các khu phố, hướng dẫn người dân cài đặt ứng dụng, sử dụng dịch vụ công trực tuyến.

"Việc sử dụng Tổ công nghệ số cộng đồng là cách làm hiệu quả, gần dân, sát dân. Lấy người dân làm trung tâm. Cán bộ phường là nòng cốt - mỗi cán bộ phải thành thạo công nghệ, trở thành "công chức số" trước khi hướng dẫn người dân. Phối hợp đa ngành, đa đối tượng - giữa chính quyền, ngân hàng, doanh nghiệp viễn thông và đoàn thể để đồng bộ triển khai" - bà Bùi Kim Hòa chia sẻ kinh nghiệm tại hội nghị.



Phó Chủ tịch UBND phường Diên Hồng Hà Tuấn Phương cho biết trong bối cảnh nhân sự làm việc tại các địa phương không còn nhiều như trước đây thì mọi hoạt động cần có sự đồng bộ và tổng thể. Ông Phương lấy ví dụ về công tác chăm lo an sinh xã hội, cả Chính quyền, MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội đều có chức năng này.

Do đó, ông Hà Tuấn Phương cho rằng khi tổ chức các hoạt động có cùng chức năng, nhiệm vụ, toàn phường cùng tham gia vào. "Việc này vừa giúp tiết kiệm được nhân lực, kinh phí cho địa phương, đồng thời huy động được sức dân nhiều hơn, tổ chức hoạt động bài bản hơn" - ông Hà Tuấn Phương nói.