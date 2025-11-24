HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Giáo dục

Gần 250 thí sinh tranh tài kỹ năng nghề TPHCM, quán quân sẽ gọi tên ai?

Huế Xuân

(NLĐO) - 245 thí sinh tham gia kỳ thi Kỹ năng nghề cấp thành phố năm 2025 sẽ tranh tài ở 14 nghề trọng điểm của TP HCM.

Chiều 24-11, kỳ thi kỹ năng nghề cấp thành phố năm 2025 do Sở GD-ĐT TPHCM tổ chức đã chính thức khai mạc tại Trường CĐ Kỹ thuật Cao Thắng (TP HCM). Đây là kỳ thi kỹ năng nghề đầu tiên được tổ chức sau khi TPHCM sáp nhập với Bình Dương và Bà Rịa - Vũng Tàu, có số lượng thí sinh đông kỷ lục.

Gần 250 thí sinh tranh tài kỹ năng nghề TP HCM, ai sẽ là quán quân? - Ảnh 1.

Bà Trương Hải Thanh, Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo trao tặng cờ lưu niệm đến các đơn vị đăng cai tổ chức kỳ thi

Tại lễ khai mạc, bà Trương Hải Thanh, Phó Giám đốc Sở GD-ĐT TPHCM, cho biết kỳ thi là hoạt động đánh giá, tôn vinh và thúc đẩy phong trào học tập, rèn luyện kỹ năng nghề cho lực lượng lao động trẻ, đặc biệt là học sinh, sinh viên các cơ sở GDNN và người lao động tại các doanh nghiệp trên địa bàn TPHCM. Mục đích kỳ thi là tạo điều kiện cho đội ngũ cán bộ, giáo viên, giảng viên, học sinh, sinh viên tiếp cận về kỹ thuật, công nghệ tiên tiến, kỹ năng nghề nghiệp theo xu hướng hiện đại, hội nhập quốc tế.

Qua đó, có sự điều chỉnh, cải tiến trong chương trình giảng dạy nhằm nâng cao chất lượng đào tạo, cung ứng nguồn nhân lực chất lượng cao cho xã hội. Kỳ thi kỹ năng nghề cấp thành phố cũng là điều kiện tốt để tìm kiếm, phát hiện những tài năng nhằm bồi dưỡng tham gia kỳ thi kỹ năng nghề Quốc gia, ASEAN và thế giới.

Gần 250 thí sinh tranh tài kỹ năng nghề TP HCM, ai sẽ là quán quân? - Ảnh 2.

Sinh viên Trường CĐ Kỹ thuật Cao Thắng đại diện các thí sinh phát biểu tại buổi lễ

Gần 250 thí sinh tranh tài kỹ năng nghề TP HCM, ai sẽ là quán quân? - Ảnh 3.

Thí sinh hào hứng tham gia tranh tại tại 14 nghề của kỳ thi

Gần 250 thí sinh tranh tài kỹ năng nghề TP HCM, ai sẽ là quán quân? - Ảnh 4.

68 giám khảo sẽ tham gia công tác chấm thi tại kỳ thi lần này

"245 thí sinh đến từ 31 cơ sở giáo dục đại học, cơ sở GDNN và doanh nghiệp tranh tài ở 14 nghề thuộc các ngành, nghề trọng điểm, ưu tiên phát triển của TP HCM. Qua kỳ thi này, các thí sinh có cơ hội khẳng định kiến thức chuyên môn và trình độ kỹ năng nghề của bản thân, từ đó góp phần nâng cao năng suất và năng lực cạnh tranh của nguồn nhân lực thành phố trong thời kỳ hội nhập" - bà Hải Thanh cho biết thêm

Kỳ thi sẽ tổ chức tại 6 hội đồng thi, gồm Trường CĐ Kỹ thuật Cao Thắng, Trường CĐ Kỹ nghệ II, Trường CĐ nghề TP HCM, Trường Trung cấp nghề Kỹ thuật Công nghệ Hùng Vương, Trường Trung cấp Du lịch và Khách sạn Saigontourist và Trường Trung cấp Nguyễn Tất Thành. Các thí sinh sẽ bắt đầu phần thi từ ngày mai.

Tin liên quan

Những câu chuyện nghề giáo xúc động tại lễ trao Giải thưởng Võ Trường Toản

Những câu chuyện nghề giáo xúc động tại lễ trao Giải thưởng Võ Trường Toản

(NLĐO) - 50 cán bộ quản lý, giáo viên có thành tích xuất sắc trong toàn ngành nhận Giải thưởng Võ Trường Toản 2025 nhân dịp Ngày Nhà giáo Việt Nam (20-11).

Khen thưởng 76 nhà giáo giáo dục nghề nghiệp có thành tích xuất sắc

(NLĐO) - Sở Giáo dục và Đào tạo vừa khen thưởng 9 tập thể và 76 nhà giáo giáo dục nghề nghiệp đạt thành tích xuất sắc.

Phát động kỳ thi kỹ năng nghề công nghệ thời trang, ai sẽ tranh tài tại Trung Quốc?

(NLĐO) - Những gương mặt vàng sẽ đại diện Việt Nam thi đấu tại kỳ thi kỹ năng nghề thế giới (Worldskills) tổ chức tại Trung Quốc vào tháng 8-2026.

