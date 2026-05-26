Gắn kết người lao động với doanh nghiệp từ "Bữa cơm Công đoàn"

Hưởng ứng Tháng Công nhân lần thứ 18, ngày 26-5, Công đoàn và Ban Giám đốc Công ty TNHH Bao bì Alpla Việt Nam (KCN Đông Nam, TPHCM) đã tổ chức "Bữa cơm Công đoàn" với sự tham gia của khoảng 250 đoàn viên, người lao động.

Tại chương trình, người lao động được thưởng thức bữa ăn ca đặc biệt với các món ăn như cơm, tôm hấp, bánh hỏi thịt quay, gỏi ngó sen, canh sườn nấu bắp, rau câu dừa. Bên cạnh đó, người lao động còn được thêm một phần bánh và sữa tươi. Mỗi khẩu phần ăn trị giá 80.000 đồng.

Cùng dùng bữa, trao đổi, trò chuyện với đoàn viên, người lao động còn có ông Đặng Trung Dũng, Phó Chủ tịch LĐLĐ TPHCM và Đại diện Công đoàn xã Bình Mỹ, qua đó nắm bắt tình hình đời sống, việc làm của người lao động.

Dịp này, Ban tổ chức đã khen thưởng các gương lao động giỏi, lao động sáng tạo; tuyên dương đội bóng đoạt giải nhất bộ môn bóng đá mini do Công đoàn xã Bình Mỹ tổ chức dịp Tháng Công nhân và tặng quà sinh nhật cho các đoàn viên, người lao động có ngày sinh trong tháng 5.

Phát biểu tại chương trình, ông Đặng Trung Dũng, Phó Chủ tịch LĐLĐ TPHCM, ghi nhận và đánh giá cao nỗ lực của công ty trong việc khắc phục khó khăn duy trì việc làm ổn định cho công nhân, lao động; thực hiện đầy đủ các chế độ BHXH, BHYT, BHTN, kinh phí Công đoàn theo quy định...

Đặc biệt là sự phối hợp hiệu quả giữa Ban Giám đốc và Công đoàn cơ sở trong việc chăm lo, bảo vệ quyền lợi hợp pháp, chính đáng của người lao động.

Theo đại diện LĐLĐ thành phố "Bữa cơm Công đoàn" không chỉ là dịp để người sử dụng lao động, tổ chức Công đoàn thể hiện sự quan tâm, chia sẻ, tri ân đến đoàn viên, người lao động, mà còn góp phần tạo sự gắn kết, thấu hiểu giữa các bên, từ đó tạo niềm tin, sự gắn bó của đoàn viên, người lao động đối với Công đoàn và doanh nghiệp.

Đồng thời, khẳng định tổ chức Công đoàn luôn là mái nhà chung, là điểm tựa tin cậy của đoàn viên và người lao động.

"Tôi mong thời gian tới, Ban giám đốc công ty sẽ tiếp tục đồng hành cùng thành phố quan tâm, chăm lo nhiều hơn nữa đời sống vật chất tinh thần cho người lao động; tích cực tham gia công tác xã hội của địa phương, thành phố bằng những việc làm cụ thể, thiết thực nhất" - ông Dũng mong mỏi.