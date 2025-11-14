Gặp điều này ở tuổi 36, dễ nhồi máu cơ tim trong tương lai

HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
ASEAN Cup 2024 Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Euro 2024
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Sức khỏe

Gặp điều này ở tuổi 36, dễ nhồi máu cơ tim trong tương lai

(NLĐO) - Một nghiên cứu mới từ Anh cho thấy huyết áp "bình thường nhưng cao" khi còn trẻ có thể làm tăng nguy cơ nhồi máu cơ tim sau này.

Một người thường được chẩn đoán là mắc bệnh cao huyết áp khi mức huyết áp tâm thu từ 140 mmHg và huyết áp tâm trương từ 90 mmHg trở lên. Căn bệnh này từ lâu đã được biết đến là nguyên nhân lớn nhất dẫn đến những cơn nhồi máu cơ tim chết người.

Tuy nhiên, một nghiên cứu mới dẫn đầu bởi University College London (UCL - Anh) đưa ra lời cảnh báo đáng lo hơn: Huyết áp tâm thu "hơi cao" vẫn tiềm ẩn nguy cơ.

Gặp điều này ở tuổi 36, dễ nhồi máu cơ tim trong tương lai - Ảnh 1.

Mức huyết áp của bạn từ khi còn trẻ có thể liên quan mật thiết đến nguy cơ nhồi máu cơ tim khi lớn tuổi hơn - Ảnh minh họa: QUỸ TIM MẠCH ANH

Trang tin của Quỹ Tim mạch Anh cho biết nhóm tác giả đã nghiên cứu trên hơn 450 người đang sống tại Anh và phát hiện ra rằng trong độ tuổi 30-40, cũng như 3 thập kỷ sau đó, mức huyết áp "hơi cao" - 120-140 mmHg - cũng có thể làm giảm đáng kể lưu lượng máu đến cơ tim khi về già.

Đó là tình trạng thường được gọi là "thiếu máu cục bộ cơ tim".

Cơ tim cần một lượng máu giàu oxy và chất dinh dưỡng ổn định để hoạt động. Khi lưu lượng máu bị giảm nghiêm trọng, cơ tim sẽ bị thiếu oxy. Nếu tình trạng thiếu oxy này kéo dài, các tế bào cơ tim sẽ bắt đầu chết, dẫn đến nhồi máu cơ tim.

450 người trong nghiên cứu này được tuyển chọn từ các tình nguyện viên của một khảo sát mang tên MyoFit46, trong đó các tình nguyện viên được đo huyết áp ở độ tuổi 36, 43, 53, 62, 69 và 77, cũng như thực hiện nhiều cuộc kiểm tra sức khỏe khác.

Kết quả cho thấy với 10 mmHg huyết áp tâm thu tăng thêm ở các mốc từ 36-69, lưu lượng máu đến tim giảm đến 6% ở tuổi 77.

Nhưng tác động lớn nhất nằm trong giai đoạn 43 đến 63 tuổi: Huyết áp cứ tăng 10 mmHg, lưu lượng máu đến tim giảm 9-12% ở tuổi 77.

Điều này không có nghĩa là nguy cơ bị nhồi máu cơ tim chỉ ở tuổi 77, mà nguy cơ này sẽ tăng dần theo thời gian từ khi bạn còn trẻ.

Một số nghiên cứu trước đây cũng từng cảnh báo rằng mức huyết áp tâm thu/tâm trương 130/80 mmHg cũng đủ làm tăng nguy cơ một số vấn đề sức khỏe. Vì vậy, giữ mức huyết áp trong trạng thái bình thường - từ 90/60 mmHg đến dưới 120/80 mm Hg - vẫn là tốt nhất.

Tin liên quan

Suýt mất mạng vì nhầm lẫn nhồi máu cơ tim với đau dạ dày

Suýt mất mạng vì nhầm lẫn nhồi máu cơ tim với đau dạ dày

(NLĐO) - Người đàn ông được người nhà đưa đến bệnh viện kịp thời sau khi xuất hiện cơn đau dạ dày, tức ngực kèm theo ôn ói

Nhồi máu cơ tim cấp mà tưởng đau ngực bình thường

(NLĐO) - Bất ngờ lên cơn đau ngực dữ dội, nghĩ là cơn mệt bình thường, người đàn ông cố nằm nghỉ nhưng không đỡ đau nên gia đình đưa đến bệnh viện cấp cứu

Phát hiện thêm nguyên nhân gây nhồi máu cơ tim

(NLĐO) - Nghiên cứu mới của Phần Lan cho thấy thứ ẩn nấp trong miệng bạn có thể là thủ phạm kích hoạt cơn nhồi máu cơ tim

nhồi máu cơ tim tăng huyết áp cao huyết áp huyết áp tâm thu huyết áp
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo