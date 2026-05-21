Thể thao

Garmin Run Vietnam 2026 trở lại với 8.500 runner, nâng tầm trải nghiệm chạy bộ

Lê Duy

(NLĐO) - Garmin công bố sự trở lại của Garmin Run Marathon Series 2026 tại Việt Nam, tiếp tục truyền cảm hứng sống năng động và chinh phục cột mốc mới.

Chuỗi giải chạy kết nối cộng đồng

Khởi đầu từ năm 2022, Garmin Run đã hiện diện tại nhiều quốc gia và vùng lãnh thổ châu Á gồm Việt Nam, Indonesia, Đài Loan (Trung Quốc), Singapore, Hàn Quốc, Philippines, Malaysia, Thái Lan, Hồng Kông (Trung Quốc) và Nhật Bản, từng bước khẳng định vị thế là chuỗi giải chạy kết nối cộng đồng runner trong khu vực.

Năm 2026 đánh dấu cột mốc phát triển lớn nhất từ trước đến nay khi Garmin Run lần đầu tiên mở rộng sang Mỹ (gồm 3 nơi là Durham - North Carolina, Toledo - Ohio và Tucson - Arizona), đưa tinh thần "Beat Yesterday" lan tỏa mạnh mẽ hơn trên quy mô toàn cầu.

Garmin Run Vietnam 2026 trở lại với 8.500 runner, nâng tầm trải nghiệm chạy bộ - Ảnh 1.

Dự kiến với 8.500 vận động viên tham gia, Garmin Run Vietnam 2026 tiếp tục mang đến mùa giải giàu năng lượng cùng nhiều trải nghiệm mới cho cộng đồng runner.

Sau mùa giải 2025 thu hút gần 6.000 vận động viên tham gia, Garmin Run Vietnam 2026 sẽ chính thức trở lại vào ngày 17 và 18-10-2026 tại Khu đô thị Sala, TPHCM - dự kiến chào đón khoảng 8.500 runner ở mọi cấp độ, từ người mới bắt đầu đến những chân chạy theo đuổi thành tích, cùng chinh phục hành trình "From Zero To Hero" theo cách của riêng mình.

Mùa giải năm nay tiếp tục được nâng cấp với nhiều hạng mục phù hợp cho từng phong cách và mục tiêu chạy khác nhau: 5 KM - Cột mốc đầu tiên dành cho những ai muốn bắt đầu hành trình chạy bộ và chinh phục vạch đích đầu tiên của riêng mình; Couple Run (5 KM & 10 KM) - Hạng mục dành cho các cặp đôi, bạn bè hoặc đồng đội cùng tạo nên những khoảnh khắc đáng nhớ trên đường chạy.

Đặc biệt, 5 KM Couple Run là điểm mới trong mùa giải năm nay, mở ra trải nghiệm dễ tiếp cận hơn cho runner phong trào và người mới bắt đầu. 10 KM - Cự ly dành cho runner muốn nâng cao sức bền, cải thiện thể lực và bứt phá thành tích cá nhân. 21 KM - Thử thách dành cho những runner bản lĩnh, theo đuổi sự bền bỉ, kỷ luật và khát khao vượt qua giới hạn của chính mình.

Sống khỏe là duy trì thể chất

Ông Ivan Lai, Giám đốc Khu vực Garmin Việt Nam, chia sẻ: "Garmin Run Marathon Series 2026 phản ánh sự dịch chuyển rõ nét trong cách mọi người nhìn nhận về sức khỏe và chất lượng sống. 

Ngày nay, sống khỏe là duy trì thể chất, tinh thần và sự chủ động trong suốt hành trình sống. Với Garmin Run, chúng tôi kỳ vọng thúc đẩy văn hóa vận động và kết nối cộng đồng runner ngày càng phát triển tại Việt Nam."

Garmin Run Vietnam 2026 trở lại với 8.500 runner, nâng tầm trải nghiệm chạy bộ - Ảnh 2.

Cung đường Sala xanh mát, bằng phẳng và ít góc cua, phù hợp để duy trì nhịp chạy và bứt phá thành tích.

Tiếp tục lựa chọn "thánh địa chạy bộ" Sala - cung đường được đông đảo runner yêu thích tại TPHCM nhờ không gian xanh, địa hình bằng phẳng và ít góc cua - Garmin Run Vietnam 2026 hứa hẹn điều kiện thi đấu lý tưởng để người tham gia duy trì nhịp chạy, bứt phá thành tích và tận hưởng trọn vẹn năng lượng race-day.

Sự kiện còn là lễ hội thể thao sôi động với khu trải nghiệm công nghệ Garmin, hệ thống race kit được nâng cấp toàn diện, huy chương và tổng giải thưởng giá trị.

Người tham dự cũng có cơ hội giao lưu cùng Garmin Elite, người nổi tiếng và các gương mặt nổi bật trong cộng đồng thể thao.

Nhiều hoạt động cá nhân hóa hấp dẫn sẽ diễn ra xuyên suốt sự kiện: khắc laser huy chương, in áo và túi tote với sticker riêng, kiểm tra kết quả BIB trực tiếp tại sự kiện, phục hồi tại khu recovery & chill zone cùng DJ, cùng cơ hội kết nối với các social running club được cộng đồng yêu thích.

Trước thềm giải đấu, câu lạc bộ Garmin Run Club (GRC) triển khai chuỗi tập luyện "Road To Garmin" tại Hà Nội và TPHCM với sự hướng dẫn từ các huấn luyện viên chuyên nghiệp cùng giáo án khoa học, giúp runner chuẩn bị tốt về thể lực, kỹ thuật và tinh thần trước ngày thi đấu.

Garmin Run Vietnam 2026 chính thức mở cổng đăng ký Super Early Bird từ ngày 20-5 đến 26-5-2026 trên website Garmin Run với số lượng giới hạn. Vé chỉ được bán qua website Garmin Run Vietnam và hệ thống đối tác Pulse Active.

Người tham gia được khuyến nghị theo dõi thông tin từ website và Fanpage chính thức của Garmin Vietnam để tránh các trường hợp giả mạo hoặc lừa đảo.



