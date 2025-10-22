Thị trường lao động đang bước vào giai đoạn cạnh tranh khốc liệt, nơi doanh nghiệp (DN) không chỉ tìm kiếm ứng viên giỏi, phù hợp mà còn sở hữu năng lực thực tiễn, thái độ tích cực và hệ giá trị tương đồng với văn hóa tổ chức.

Để không bị "lỗi thời"

Theo dữ liệu từ Công ty CP Anphabe, đến năm 2030, với sự phát triển mạnh mẽ của trí tuệ nhân tạo (AI), khoảng 70% kỹ năng trong hầu hết các công việc hiện nay sẽ thay đổi. Thực tế này đặt ra yêu cầu cấp thiết với cả DN lẫn người lao động (NLĐ) - phải liên tục học hỏi, thích ứng nhanh và phát triển bền vững nếu không muốn bị bỏ lại phía sau.

Bà Thanh Nguyễn, Giám đốc điều hành kiêm truyền cảm hứng hạnh phúc của Công ty CP Anphabe, cho rằng trong bối cảnh công nghệ và thị trường liên tục biến động, NLĐ cần trang bị 3 nhóm kỹ năng cốt lõi để không bị "lỗi thời". Thứ nhất, là tư duy phản biện, tức khả năng phân tích, đánh giá vấn đề một cách logic và đa chiều, thay vì chỉ làm theo khuôn mẫu.

Thứ hai, là hiểu biết và ứng dụng công nghệ, giúp NLĐ chủ động tận dụng các công cụ số để tối ưu năng suất. Thứ ba, là khả năng giải quyết vấn đề phức tạp, biết nhìn ra cơ hội trong thách thức và đưa ra giải pháp sáng tạo, thực tiễn. "DN không cần NLĐ biết tất cả, mà cần người có chuyên môn vững vàng, học hỏi nhanh, linh hoạt và chủ động phát triển bản thân" - bà Thanh nhấn mạnh.

Khả năng học hỏi liên tục và thích ứng với thay đổi là chìa khóa để người lao động không bị bỏ lại phía sau

Cùng quan điểm, ông Bùi Đoàn Chung, nhà sáng lập Cộng đồng Nghề nhân sự Việt Nam, đánh giá để ghi điểm trước nhà tuyển dụng, ứng viên cần bắt đầu từ việc hiểu rõ chính mình, nhận diện điểm mạnh, giá trị cá nhân và định hướng nghề nghiệp phù hợp. Tiếp đó, nên tìm hiểu kỹ về DN và vị trí ứng tuyển để nắm bắt yêu cầu công việc, văn hóa tổ chức và cơ hội phát triển.

Bên cạnh đó, xây dựng thương hiệu cá nhân cũng trở thành chìa khóa giúp ứng viên nổi bật lâu dài. Mỗi người cần duy trì hình ảnh tích cực, chuyên nghiệp trên mạng xã hội, chẳng hạn như LinkedIn, nơi thể hiện năng lực, kinh nghiệm và kết nối nghề nghiệp. "Song song đó, nên liên tục học hỏi và mở rộng trải nghiệm qua các khóa học, dự án, hoạt động xã hội hoặc chia sẻ kiến thức chuyên môn để khẳng định giá trị bản thân và xây dựng uy tín trong cộng đồng nghề nghiệp" - ông Chung khuyên.

Tận dụng cơ hội

Ông Nguyễn Tấn Sang, Giám đốc Công ty TNHH WESET English Center, cho rằng năng lực chuyên môn vẫn là yếu tố tiên quyết để bộ phận nhân sự cân nhắc đầu tiên khi tuyển dụng.

Nhưng chỉ giỏi chuyên môn là chưa đủ, bởi trong bối cảnh hiện nay, nhà tuyển dụng còn quan tâm hoạt động Đoàn - hội, phong trào tình nguyện, dự án cộng đồng hoặc các chương trình nghiên cứu, sáng tạo khi còn là sinh viên. Mức độ tham gia các hoạt động này không chỉ phản ánh kỹ năng mềm - giao tiếp, quản lý thời gian, làm việc nhóm mà còn thể hiện khả năng lãnh đạo, tinh thần trách nhiệm và sự chủ động giải quyết vấn đề.

Trong quá trình phỏng vấn, bên cạnh việc kiểm tra kiến thức chuyên môn, DN còn quan sát phong thái, cách trình bày, kỹ năng ứng xử, sự tự tin và khả năng phản ứng với các tình huống bất ngờ. Đây là những yếu tố quan trọng để đánh giá sự chủ động, linh hoạt và khả năng hòa nhập, vốn nhiều bạn trẻ chưa được rèn luyện đầy đủ trong môi trường học tập truyền thống.

Hai phẩm chất nữa được cả nhà trường và DN ngày càng đánh giá cao là tinh thần học tập suốt đời và sự phù hợp với văn hóa DN, vì chúng quyết định khả năng thích ứng và phát triển lâu dài. "Trong bối cảnh công nghệ thay đổi từng ngày, người trẻ cần chủ động cập nhật kiến thức mới, rèn luyện tư duy phản biện, trau dồi kỹ năng giải quyết vấn đề và tự định hướng con đường phát triển của bản thân, thay vì chờ người khác hướng dẫn" - ông Sang nói.

Còn theo ông Vũ Văn Trịnh, Trưởng Phòng Hành chính Nhân sự Công ty CP Cơ khí Xây dựng Thương mại Đại Dũng, thế hệ trẻ hiện nay thông minh, năng động và giàu sáng tạo, nhiều ý tưởng mang lại giá trị thực tiễn, giúp DN có thêm góc nhìn mới và các sáng kiến đột phá. Họ có định hướng nghề nghiệp rõ ràng, chủ động lựa chọn công việc phù hợp năng lực và mục tiêu cá nhân.

Đa số ứng viên trẻ thể hiện tinh thần trách nhiệm, khả năng học hỏi nhanh, nhạy bén trong ứng dụng công nghệ và biết tận dụng cơ hội để phát triển năng lực bản thân. "Đây là dấu hiệu tích cực cho thấy nguồn nhân lực trẻ Việt Nam đang chuyển mình mạnh mẽ, năng động, sẵn sàng đối mặt và chinh phục những thách thức mới" - ông Trịnh đánh giá.

Biết hòa nhập Với kinh nghiệm từng làm việc tại các tập đoàn lớn trong lĩnh vực ngân hàng, ông Nguyễn Tấn Sang cho biết những DN phát triển bền vững đều có nền văn hóa tổ chức rõ ràng, mỗi nhân viên thành công là người biết hòa nhập, phát triển trong khuôn khổ giá trị chung đó. DN có thể đào tạo chuyên môn nhưng không thể "dạy" ai đó về thái độ, giá trị hay cách ứng xử. Sự phù hợp văn hóa chính là nền tảng giúp NLĐ phát huy tốt nhất năng lực của mình.

Giúp người lao động định hướng nghề nghiệp Ngày 21-10, Trung tâm Dịch vụ việc làm tỉnh Cà Mau phối hợp với UBND xã Đất Mũi và các đơn vị liên quan tổ chức phiên giao dịch việc làm cho hơn 100 NLĐ trên địa bàn các xã. Tại phiên giao dịch, NLĐ đã được các DN cung cấp nhiều thông tin bổ ích về thị trường lao động, việc làm trong và ngoài nước; các chính sách vay vốn ưu đãi để học nghề, giải quyết việc làm… Phiên giao dịch trên đã giúp nhiều lao động nông nhàn định hướng, tìm được những công việc phù hợp với khả năng và tay nghề. V.Du



