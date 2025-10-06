HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
ASEAN Cup 2024 Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Euro 2024
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Lao động

Nhà tuyển dụng thật sự muốn nghe gì?

GIANG NAM

(NLĐO) - Trong thị trường tuyển dụng ngày càng cạnh tranh, việc hiểu rõ bản thân và biết mình phù hợp với công việc nào chính là lợi thế lớn nhất

Trong những buổi phỏng vấn tuyển dụng, câu hỏi "Điểm mạnh và điểm yếu của bạn là gì?" gần như đã trở thành "nghi thức bắt buộc". Tuy nhiên, điều mà nhà tuyển dụng thực sự quan tâm không nằm ở việc bạn tự nhận mình chăm chỉ, cầu tiến hay giao tiếp tốt, mà là bạn có phù hợp với vị trí họ đang cần hay không.

Trả lời rập khuôn có thể đánh mất cơ hội

Vấn đề ở chỗ, nhiều ứng viên vẫn sa vào lối trả lời khuôn mẫu, mơ hồ, vô tình đánh mất cơ hội thể hiện tiềm năng thật sự của mình.

Thực tế cho thấy, phần lớn ứng viên đều chọn những câu trả lời an toàn và quen thuộc: "Tôi là người nhiệt huyết, có trách nhiệm" hoặc "Tôi hơi cầu toàn trong công việc". Những câu nói ấy không sai, nhưng lại chẳng để lại dấu ấn gì.

Bà Nguyễn Vân Anh, chuyên gia của Adecco Việt Nam cho biết nhà tuyển dụng đã nghe hàng trăm lần như thế, và điều họ cần không phải là những lời tự nhận chung chung, mà là sự kết nối giữa năng lực của bạn và yêu cầu cụ thể của công việc.

Một người có thể rất chăm chỉ, nhưng nếu không chỉ ra được sự chăm chỉ đó giúp ích thế nào cho vị trí họ ứng tuyển, câu trả lời ấy sẽ trở nên nhạt nhòa.

Theo bà Vân Anh, ứng viên muốn tạo ấn tượng thật sự cần thay đổi tư duy. Thay vì cố gắng chứng minh mình "có nhiều điểm mạnh", hãy tự hỏi: "Mình có phù hợp hoàn toàn với vị trí này không?". Khi đặt câu hỏi ngược lại như vậy, bạn sẽ buộc bản thân phải nhìn lại hành trình nghề nghiệp, phân tích kinh nghiệm đã có và xem chúng gắn kết ra sao với yêu cầu công việc đang hướng tới.

Nhà tuyển dụng đánh giá cao những ứng viên thể hiện được sự logic, định hướng rõ ràng và khả năng nhìn nhận bản thân một cách thực tế.

Biết rõ "khoảng trống" và cách lấp đầy bản thân

Quan trọng hơn, ứng viên cần biết cách trình bày điểm mạnh theo hướng gắn liền với vị trí ứng tuyển. Nếu nộp đơn vào vị trí biên tập nội dung, câu nói "Tôi có khả năng nghiên cứu và viết nhanh nhờ từng thực hiện các dự án có deadline gấp" sẽ thuyết phục hơn rất nhiều so với "Tôi là người chăm chỉ". Bởi khi đó, nhà tuyển dụng thấy bạn không chỉ hiểu công việc, mà còn hiểu rõ giá trị của chính mình trong bối cảnh công việc ấy.

Nhà tuyển dụng thật sự muốn nghe gì? - Ảnh 1.

Các chuyên gia cho rằng năm 2025 rồi, đừng mãi kể lể về điểm mạnh, điểm yếu khi phỏng vấn nữa!

Cũng tương tự, khi nói về "điểm cần cải thiện", sự trung thực và chủ động sẽ tạo thiện cảm mạnh mẽ. Một ứng viên biết rõ mình còn thiếu kỹ năng nào và đang làm gì để khắc phục – chẳng hạn "Tôi chưa có nhiều kinh nghiệm về SEO nên đang hoàn thành khóa học trực tuyến của Google" – luôn khiến nhà tuyển dụng tin tưởng hơn so với người chỉ nói "Tôi cần học hỏi thêm". Điểm yếu không phải là điều cần che giấu, mà là cơ hội để thể hiện khả năng tự nhận thức và tinh thần cầu tiến.

Sự khác biệt lớn nhất giữa ứng viên bình thường và ứng viên giỏi nằm ở tư duy. Người bình thường chỉ kể lại những gì mình đã làm, còn người giỏi thì hiểu rõ công việc họ đang hướng tới và biết cách chứng minh mình có thể thành công trong vai trò đó. Câu trả lời của họ không mang tính đối phó, mà thể hiện chiến lược, sự chuẩn bị nghiêm túc và khát khao phát triển.

Tin liên quan

Đột phá tuyển dụng nhân sự vào khu vực công

Đột phá tuyển dụng nhân sự vào khu vực công

Mở rộng tuyển dụng, môi trường làm việc cởi mở, đãi ngộ xứng đáng để khu vực công thu hút và giữ chân nhân tài

Đơn vị sự nghiệp tự chủ toàn quyền tuyển dụng, trả lương, sa thải viên chức

(NLĐO) - Người đứng đầu được quyền quyết định số lượng, hình thức tuyển dụng, bổ nhiệm, khen thưởng, kỷ luật, bảo đảm sát thực tiễn và đặc thù từng đơn vị

Tiêu chí ưu tiên khi tuyển dụng

Thị trường lao động đang chứng kiến sự thay đổi rõ nét trong tiêu chí tuyển dụng

tìm việc làm nhà tuyển dụng lao động ứng viên tuyển dụng
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo