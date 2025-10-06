Nhà tuyển dụng thật sự muốn nghe gì?

Trong những buổi phỏng vấn tuyển dụng, câu hỏi "Điểm mạnh và điểm yếu của bạn là gì?" gần như đã trở thành "nghi thức bắt buộc". Tuy nhiên, điều mà nhà tuyển dụng thực sự quan tâm không nằm ở việc bạn tự nhận mình chăm chỉ, cầu tiến hay giao tiếp tốt, mà là bạn có phù hợp với vị trí họ đang cần hay không.

Trả lời rập khuôn có thể đánh mất cơ hội

Vấn đề ở chỗ, nhiều ứng viên vẫn sa vào lối trả lời khuôn mẫu, mơ hồ, vô tình đánh mất cơ hội thể hiện tiềm năng thật sự của mình.

Thực tế cho thấy, phần lớn ứng viên đều chọn những câu trả lời an toàn và quen thuộc: "Tôi là người nhiệt huyết, có trách nhiệm" hoặc "Tôi hơi cầu toàn trong công việc". Những câu nói ấy không sai, nhưng lại chẳng để lại dấu ấn gì.

Bà Nguyễn Vân Anh, chuyên gia của Adecco Việt Nam cho biết nhà tuyển dụng đã nghe hàng trăm lần như thế, và điều họ cần không phải là những lời tự nhận chung chung, mà là sự kết nối giữa năng lực của bạn và yêu cầu cụ thể của công việc.

Một người có thể rất chăm chỉ, nhưng nếu không chỉ ra được sự chăm chỉ đó giúp ích thế nào cho vị trí họ ứng tuyển, câu trả lời ấy sẽ trở nên nhạt nhòa.

Theo bà Vân Anh, ứng viên muốn tạo ấn tượng thật sự cần thay đổi tư duy. Thay vì cố gắng chứng minh mình "có nhiều điểm mạnh", hãy tự hỏi: "Mình có phù hợp hoàn toàn với vị trí này không?". Khi đặt câu hỏi ngược lại như vậy, bạn sẽ buộc bản thân phải nhìn lại hành trình nghề nghiệp, phân tích kinh nghiệm đã có và xem chúng gắn kết ra sao với yêu cầu công việc đang hướng tới.

Nhà tuyển dụng đánh giá cao những ứng viên thể hiện được sự logic, định hướng rõ ràng và khả năng nhìn nhận bản thân một cách thực tế.

Biết rõ "khoảng trống" và cách lấp đầy bản thân

Quan trọng hơn, ứng viên cần biết cách trình bày điểm mạnh theo hướng gắn liền với vị trí ứng tuyển. Nếu nộp đơn vào vị trí biên tập nội dung, câu nói "Tôi có khả năng nghiên cứu và viết nhanh nhờ từng thực hiện các dự án có deadline gấp" sẽ thuyết phục hơn rất nhiều so với "Tôi là người chăm chỉ". Bởi khi đó, nhà tuyển dụng thấy bạn không chỉ hiểu công việc, mà còn hiểu rõ giá trị của chính mình trong bối cảnh công việc ấy.

Các chuyên gia cho rằng năm 2025 rồi, đừng mãi kể lể về điểm mạnh, điểm yếu khi phỏng vấn nữa!

Cũng tương tự, khi nói về "điểm cần cải thiện", sự trung thực và chủ động sẽ tạo thiện cảm mạnh mẽ. Một ứng viên biết rõ mình còn thiếu kỹ năng nào và đang làm gì để khắc phục – chẳng hạn "Tôi chưa có nhiều kinh nghiệm về SEO nên đang hoàn thành khóa học trực tuyến của Google" – luôn khiến nhà tuyển dụng tin tưởng hơn so với người chỉ nói "Tôi cần học hỏi thêm". Điểm yếu không phải là điều cần che giấu, mà là cơ hội để thể hiện khả năng tự nhận thức và tinh thần cầu tiến.

Sự khác biệt lớn nhất giữa ứng viên bình thường và ứng viên giỏi nằm ở tư duy. Người bình thường chỉ kể lại những gì mình đã làm, còn người giỏi thì hiểu rõ công việc họ đang hướng tới và biết cách chứng minh mình có thể thành công trong vai trò đó. Câu trả lời của họ không mang tính đối phó, mà thể hiện chiến lược, sự chuẩn bị nghiêm túc và khát khao phát triển.