Giá bạc hôm nay 27-10: Tiếp tục giảm sâu, người đầu tư bạc khóc ròng

Ngày 27-10, Công ty Vàng bạc - Đá quý Sacombank (SBJ) niêm yết giá bạc miếng mua vào 1,866 triệu đồng/lượng, bán ra 1,914 triệu đồng/lượng - giảm tới 33.000 đồng so với cuối tuần.

Giá bạc miếng giảm mạnh hơn tại Tập đoàn Phú Quý, khi mua vào chỉ còn 1,837 triệu đồng/lượng, bán ra 1,894 triệu đồng/lượng.

Bạc các thương hiệu khác như Ancarat, Golden Fun được giao dịch trong khoảng 1,9 triệu đồng/lượng (chiều bán ra).

Trong 1 tuần qua, giá bạc mất hơn 7%. Còn nếu tính từ vùng đỉnh lịch sử trên 2,145 triệu đồng/lượng, những người mua bạc ở vùng đỉnh đã lỗ tới 13,2%.

Giá bạc hôm nay giảm liên tiếp

Nhiều nhà đầu tư bày tỏ sự bất ngờ với đà đi xuống không ngừng của kim loại quý này. Anh Trường Anh (ngụ TP HCM) cho biết khoảng 1 tháng trước, bạn bè rủ anh mua bạc để tích lũy lâu dài khi giá vượt 2,1 triệu đồng/lượng. Thậm chí, thời điểm đó, anh còn đi xếp hàng mua bạc rồi đăng ký mua bạc online.

"Đến giờ, chỉ trong 2 tuần, khoản đầu tư vào bạc đã lỗ hơn 10%" – anh Trường Anh lo lắng.

Trên thị trường quốc tế, giá bạc hôm nay đang được giao dịch ở mức 47,9 USD/ounce, giảm 1,55% so với giá đóng cửa cuối tuần qua. Nếu tính từ vùng đỉnh 54,4 USD/ounce, mỗi ounce bạc đang mất tới hơn 13%.

Bạc bị bán tháo cùng nhịp với vàng, nhưng tốc độ giảm đang nhanh hơn. Trước đó, trả lời Báo Người Lao Động, TS Nguyễn Duy Quang, Trường ĐH Kinh tế - Tài chính TP HCM (UEF), nhận định rằng bạc trong nước mang tính biến động rất cao và có độ biến động lớn hơn vàng, nên dao động giá thường mạnh mẽ hơn. Khi giá thế giới giảm về dưới ngưỡng 48 USD/ounce, rủi ro kích hoạt làn sóng bán tháo dễ xuất hiện, tạo áp lực đè mạnh lên giá trong nước.

Hiện giá bạc thế giới quy đổi theo tỉ giá niêm yết vào khoảng 1,52 triệu đồng/lượng.



