Giá bạc hôm nay 27-10: Tiếp tục giảm sâu, người đầu tư bạc khóc ròng

HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
ASEAN Cup 2024 Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Euro 2024
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Kinh tế Tài chính – Chứng khoán

Giá bạc hôm nay 27-10: Tiếp tục giảm sâu, người đầu tư bạc khóc ròng

Thái Phương, Ảnh: Lam Giang

(NLĐO) – Giá bạc trong nước lao dốc mạnh theo giá thế giới, bạc Phú Quý bán ra chưa tới 1,9 triệu đồng/lượng.

Ngày 27-10, Công ty Vàng bạc - Đá quý Sacombank (SBJ) niêm yết giá bạc miếng mua vào 1,866 triệu đồng/lượng, bán ra 1,914 triệu đồng/lượng - giảm tới 33.000 đồng so với cuối tuần. 

TIN LIÊN QUAN

Giá bạc miếng giảm mạnh hơn tại Tập đoàn Phú Quý, khi mua vào chỉ còn 1,837 triệu đồng/lượng, bán ra 1,894 triệu đồng/lượng.

Bạc các thương hiệu khác như Ancarat, Golden Fun được giao dịch trong khoảng 1,9 triệu đồng/lượng (chiều bán ra).

Trong 1 tuần qua, giá bạc mất hơn 7%. Còn nếu tính từ vùng đỉnh lịch sử trên 2,145 triệu đồng/lượng, những người mua bạc ở vùng đỉnh đã lỗ tới 13,2%.

Giá bạc hôm nay 27 - 10 lao dốc mạnh , rớt khỏi mốc 1 , 9 triệu đồng / lượng - Ảnh 2.

Giá bạc hôm nay giảm liên tiếp

Nhiều nhà đầu tư bày tỏ sự bất ngờ với đà đi xuống không ngừng của kim loại quý này. Anh Trường Anh (ngụ TP HCM) cho biết khoảng 1 tháng trước, bạn bè rủ anh mua bạc để tích lũy lâu dài khi giá vượt 2,1 triệu đồng/lượng. Thậm chí, thời điểm đó, anh còn đi xếp hàng mua bạc rồi đăng ký mua bạc online.

"Đến giờ, chỉ trong 2 tuần, khoản đầu tư vào bạc đã lỗ hơn 10%" – anh Trường Anh lo lắng.

Trên thị trường quốc tế, giá bạc hôm nay đang được giao dịch ở mức 47,9 USD/ounce, giảm 1,55% so với giá đóng cửa cuối tuần qua. Nếu tính từ vùng đỉnh 54,4 USD/ounce, mỗi ounce bạc đang mất tới hơn 13%.

Bạc bị bán tháo cùng nhịp với vàng, nhưng tốc độ giảm đang nhanh hơn. Trước đó, trả lời Báo Người Lao Động, TS Nguyễn Duy Quang, Trường ĐH Kinh tế - Tài chính TP HCM (UEF), nhận định rằng bạc trong nước mang tính biến động rất cao và có độ biến động lớn hơn vàng, nên dao động giá thường mạnh mẽ hơn. Khi giá thế giới giảm về dưới ngưỡng 48 USD/ounce, rủi ro kích hoạt làn sóng bán tháo dễ xuất hiện, tạo áp lực đè mạnh lên giá trong nước.

Hiện giá bạc thế giới quy đổi theo tỉ giá niêm yết vào khoảng 1,52 triệu đồng/lượng.

Giá bạc hôm nay 27 - 10 lao dốc mạnh , rớt khỏi mốc 1 , 9 triệu đồng / lượng - Ảnh 3.


Tin liên quan

Giá bạc hôm nay 22-10: Đến lượt người "đu đỉnh" bạc lỗ nặng

Giá bạc hôm nay 22-10: Đến lượt người "đu đỉnh" bạc lỗ nặng

(NLĐO) – Không chỉ giá vàng, giá bạc hôm nay cũng có phiên rớt thẳng đứng khiến nhiều người trót mua bạc ở vùng đỉnh tuần trước lỗ nặng.

Giá bạc hôm nay 21-10: Giảm rất mạnh

(NLĐO) – Ngược với đà tăng sốc của giá vàng, giá bạc hôm nay lại tiếp đà rớt mạnh của giá thế giới.

Giá bạc hôm nay 20-10: Mỗi nơi một giá, có nơi vượt xa 2,1 triệu đồng/lượng

(NLĐO) – Giá bạc hôm nay ở thị trường trong nước biến động ngược chiều, có nơi chỉ nhận đặt hàng online.

giá bạc hôm nay giá bạc giá bạc phú quý giá bạc sacombank-sbj giá bạc thế giới
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo