Kinh tế

Giá bạc hôm nay, 28-10: Giảm rất sâu, nhiều người vỡ mộng

Thái Phương

(NLĐO) – Giá bạc hôm nay giảm sốc trên thị trường quốc tế, giá bạc Phú Quý lùi sâu 1,84 triệu đồng/lượng.

Ngày 28-10, Công ty Vàng bạc - Đá quý Sacombank (SBJ) niêm yết giá bạc miếng mua vào 1,815 triệu đồng/lượng, bán ra 1,863 triệu đồng/lượng, tiếp tục giảm tới 51.000 đồng so với hôm qua.

Giá bạc miếng Phú Quý thậm chí còn giảm mạnh hơn, khi mua vào rớt khỏi mốc 1,8 triệu đồng, chỉ còn 1,788 triệu đồng/lượng – chiều bán ra 1,843 triệu đồng/lượng, mất tới 62.000 đồng mỗi lượng.

Bạc các thương hiệu khác như Ancarat, Golden Fun được giao dịch trong khoảng 1,845 triệu đồng/lượng (chiều bán ra), rớt 55.000 đồng (khoảng 3%) so với hôm qua.

Giá bạc trong nước giảm liên tiếp trong sự ngỡ ngàng của nhiều người. Bởi chỉ vài tuần trước, khi giá bạc lập đỉnh kỷ lục vượt 2,145 triệu đồng, các dự báo đều cho rằng giá bạc có thể lên tới 3 triệu đồng, thậm chí 4 triệu đồng/lượng.

Giá bạc hôm nay 28-10: Về mức thấp nhất trong 1 tháng, có nên mua vào? - Ảnh 1.

Giá bạc lao dốc theo giá vàng, về mức thấp nhất trong khoảng 1 tháng qua

"Tôi có đặt mua 100 lượng bạc vùng giá 2,1 triệu đồng/lượng khoảng 2 tuần trước, nhân viên công ty bạc nói ngày mai có thể nhận hàng. Bạc chưa cầm trong tay, khoản đầu tư này đã "bốc hơi" khoảng 27 triệu đồng. Nhân viên tư vấn của công ty khuyến nghị là chưa vội mua thêm để trung bình giá, mà nên chờ xem thị trường ổn định thế nào?" – chị Hạnh Minh (ngụ TP HCM) buồn bã nói.

Tuy nhiên, chỉ trong khoảng 2 tuần qua, giá bạc không ngừng lao dốc theo giá thế giới. Trên thị trường quốc tế, giá bạc còn giảm sốc hơn.

Hiện giá bạc thế giới được giao dịch ở mức 46,69 USD/ounce, giảm tới 2,5% so với phiên trước. Bạc bị bán tháo cùng nhịp với vàng, sau những thông tin tích cực về đàm phán thương mại giữa Mỹ và các nước.

Trong trong 2 tuần qua, giá bạc mất hơn 16,5%, là mức giảm rất mạnh chỉ trong thời gian ngắn. Theo giới phân tích, vàng và bạc đang trong xu hướng giảm sau khi thị trường lạc quan về những thông tin từ cuộc đàm phán thuế quan của Mỹ và Trung Quốc.

Giá vàng rớt khỏi mốc 4.000 USD/ounce, giá bạc lùi sâu về 46,6 USD/ounce khi chỉ số chứng khoán của Mỹ, trong đó có S&P 500 đạt mức cao nhất mọi thời đại - lên tới hơn 6.800 điểm.

Hiện giá bạc thế giới quy đổi theo tỉ giá niêm yết vào khoảng 1,23 triệu đồng/lượng.

Giá bạc hôm nay 28-10: Về mức thấp nhất trong 1 tháng, có nên mua vào? - Ảnh 2.

Trong 1 tuần, những người mua bạc lỗ khoảng 10% nếu bán ra thời điểm này


